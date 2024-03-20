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Bublik1
Средняя цена на китайские смартфоны за 2023 выросла на 19% и продолжает расти
Аналитики не исключают, что со временем у Xiaomi могут начаться проблемы, поскольку конкуренты дышут в спину

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За последние 15 лет рынок мобильных телефонов столкнулся с глубокой трансформацией, результатом чего стало исчезновение крупных брендов, позиции которых считались довольно стабильными. Растворилась в небытии Nokia, попытки реабилитировать которую очень дорого обошлись материнской компании. Право выпускать телефоны под узнаваемым брендом купила китайская компания, но в итоге и она ушла с рынка, поскольку Nokia уже перестала источать магию. Не лучше идут дела у Motorola. В европейских магазинах вы ещё можете увидеть смартфоны этой компании, но в реальности речь идёт об обычных китайцах, который давно купили тонущий американский бренд. Доля Motorola на мировом рынке стремительно приближается к нулевой, поэтому локальные успехи аналитики в расчёт не берут. Несмотря на ряд мрачных заявлений, телефоны продолжает выпускать Sony. Японская компания упрямо стучится в закрытые двери и старательно копирует тактику Apple. С каждым годом продажи снижаются, но японцы продолжают верить, что инвестиции себя оправдают. Многие аналитики полагают, что одна из главных проблем всех перечисленных выше брендов заключалась в переоценке собственной важности. 

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В какой-то момент руководство этих компаний пришло к выводу, что может себе позволить повышать цены и конкурировать с яблочниками в верхнем ценовом сегменте. При этом там не уделяли должного внимания начальному и среднему сегментам, а в итоге лишились большей части потенциальных покупателей. Судя по всему, лавры ушедших брендов не дают спать руководству Xiaomi, ведь только за 2023 год средняя стоимость смартфонов китайской компании увеличилась на 19%. По словам главы Xiaomi, происходящее является основой новой стратегии, призванной повысить прибыльность за счёт увеличении доли более дорогих аппаратов в продаже. Лю Вейбинь утверждает, что в Китае около 20% всех устройств, которые были реализованы в 2023 году, принадлежат к категории флагманов. При этом только за 4 квартал 28% всех потребителей выбрали топовый аппарат. Вполне возможно, что на рынке Поднебесной дела обстоят именно так, но аналитики указывают на крайне любопытный нюанс. Особенность китайского рынка заключается в относительно низких ценах на электронику. Налоговая ставка там ниже, чем в странах Европы, а это позволяет продавать телефоны с флагманскими характеристиками за 600-800 долларов. 

По приезду в Европу аппараты прибавляют в цене, а в итоге купить мощный смартфон дешевле 800 евро становится невозможно. Ну а если обратить внимание на российский рынок, то телефонов дороже 50 тысяч рублей становится больше, а за флагманы просят от 100 тысяч рублей и дороже. Ну а это уже верхний ценовой сегмент, где ранее находились только устройства Apple и Samsung. Очевидно, что большая часть потенциальных покупателей не выберет Xiaomi, а аналитики полагают, что китайцы сильно рискуют, пытаясь конкурировать с лидерами рынка. Если обратить внимание на показатели за 2023 год, то можно заметить, что Apple вышла на 1 место и прибавила 3.7% за отчётный период, тогда как Samsung потеряла 13.6% и опустилась на второе место по глобальным продажам. Xiaomi удерживается на втором месте, но недосчиталась 4.7% за год. В спину дышат конкуренты, но в целом многие китайские компании испытывают проблемы из-за переоценки своих возможностей. Находящаяся в списке на 4 месте OPPO просела почти на 10%, а всё это стало следствием ценовых экспериментов. 

Аналитики отмечают, что сегодня руководство Xiaomi делает ставку на дорогостоящие устройства, ориентируясь на максимальную маржу. Недавний финансовый отчёт показал некоторое снижение валовой выручки, но при этом скорректированная чистая прибыль увеличилась на 126.3% по сравнению с предыдущим годом, что является результатом новой стратегии Xiaomi по продвижению дорогих смартфонов. Проще говоря, пока китайцы смогли извлечь выгоду из повышения стоимости, но на пороге стоят менее именитые бренды, многие из которых готовы включиться в гонку за покупателей. Эксперты напоминают, что первоначально Xiaomi не претендовала на конкуренцию с Apple и Samsung в верхнем ценовом сегменте. Ключевой фишкой китайцев бала сбалансированная цена, а флагман можно было купить за 500 долларов. Старые добрые времена канули в лету, но пока продажи Xiaomi держатся за счёт широкого охвата рынка. Компания предлагает телефоны в сегменте до 100 долларов, а также закрывает все ценовые ниши при помощи самых разнообразных аппаратов. В данном сегменте рост цен пока не критичен, но потенциальные покупатели крайне чувствительны к изменениям, что может привести к неконтролируемому падению рынка. 

#смартфоны #xiaomi #статистика
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