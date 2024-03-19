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The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
Изучаем мнение британских журналистов

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На юбилейной встрече корпорации в 2016 году глава Boeing заявил о том, что компания существует уже 100 лет. Тогда Деннис Мюленбург утверждал, что намерен и дальше продолжить историю успеха, основанную на непрекращающихся инновациях. По его словам, нельзя останавливаться на достигнутом, ведь постоянное движение вперёд всегда было определяющим критерием качества продукции компании. Мюленбург напомнил о контрактах с многочисленными партнёрами по всему миру и даже упомянул NASA, с которым разрабатывается ракета для доставки первого человека на Марс. Словом, перспективы казались невероятными, но спустя годы после торжественной речи может показаться, что в какой-то момент Boeing свернула не туда. Десятилетия инноваций в области аэрокосмической промышленности действительно дали Boeing репутацию одной из наиболее динамичных компаний в мире и одного из ведущих предприятий США. Гигант в области авиаперевозок собирался начать свою 20-месячную инициативу, в результате которой цены на акции должны были достичь исторических высот. Компания продолжала выпускать больше коммерческих самолётов, чем главный конкурент Airbus. Ну а сам Дональд Трамп на предыдущих выборах в президенты даже заключил сделку с компанией на поставку новой модели Air Force One.

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Что же, сегодня на Boeing смотрят, как на хромую лошадь, которая нуждается в системном лечении. В пример можно привести инцидент, случившийся 5 января, когда во время полёта дверная заглушка самолёта Boeing 737 Max 9 оторвалась на высоте почти 5 тысяч метров. Об этом написали все ведущие СМИ по всему миру, а всё это стало только началом худшего кризиса в истории компании. На борту поднялась паника, а пассажиры видели, как их смартфоны и личные вещи улетают в неизвестном направлении. Тогда обошлось без жертв, но многие потерпевшие признавались, что были уверены в катастрофе. Некоторые пассажиры рейса Alaska Airlines утверждают, что пережитое травмировало их настолько, что простой звук коммерческого самолёта над головой теперь способен вызвать панические ассоциации. Трое из них даже подали иски на сумму 1 миллиарда долларов. Ну а расследование со стороны Федерального авиационного управления (FAA) стало лишь первым из серии вызовов, с которыми столкнулась компания. 

Напомним, в марте 2019 года рейсы 737 Max были приостановлены на 20 месяцев после того, как 346 человек погибли в двух аналогичных авариях, которые, как позже выяснилось, были связаны с новой функцией стабилизации полёта. Это была очередная инновация инженеров Boeing, которая обернулась огромными жертвами. Несмотря на это неудачная модель была сертифицирована американскими транспортными властями, при этом компания Boeing выплатила миллиарды долларов в качестве компенсации авиакомпаниям и семьям жертв, а также дополнительные 243 миллиона долларов в виде уголовных штрафов. После инцидента 5 января компания столкнулась с целой лавиной проблем, которые накатывали одна за другой. На следующей неделе Boeing 737, летавший между японскими городами Саппоро и Тояма, был вынужден совершить вынужденную посадку после обнаружения трещины в окне кабины. Через неделю после этого Boeing 747-8 сгорел в воздухе в Майами. 

Всего за последние три недели сообщалось о различных инцидентах, связанных с 737 Max, 737-900, 777 и грузовым отсеком в Портленде. Некоторое время назад инженера по безопасности на заводе Boeing в Южной Каролине нашли мёртвым в его машине в результате предполагаемого самоубийства. Следом за этим Boeing 787-9 Dreamliner совершил аварийное падение во время рейса из Сиднея в Окленд. Обошлось без жертв, но ранения различной тяжести получили десятки пассажиров. Свидетели происшествия рассказывают о том, как люди вылетали из своих кресел и ударялись об потолок. Неделя закончилась новостями о Boeing 737-800, который прибыл в международный аэропорт Портленда с отсутствующей нижней панелью. Нет ничего удивительного в том, что курс акций Boeing с начала года обрушился на 27%. К сожалению пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать вопрос о безопасности полётов на самолётах Boeing. Аналитики отмечают, что хуже дела идут только у Tesla, где наблюдаются сложности с поставками, не говоря уже о неприятных судебных разбирательствах против самого Илона Маска. Экономисты предупреждают, что ухудшение отношений к Boeing (крупнейший экспортёр американской продукции) может оказать негативное влияние на торговый баланс США. Падение спроса на самолёты компании способствовало сокращению заказов на товары долговременного пользования в стране на 6.1%, о чём свидетельствуют данные свежего бюллетеня Министерства торговли США.

Руководство Boeing находятся в состоянии кризиса, а корпоративная культура, сформировавшаяся после слияния с McDonnell Douglas в 1997 году, стала объектом обвинений. Как выяснилось, руководство стремилась сократить затраты на производство, используя очевидные проблемы и не уделяя достаточного внимания аутсорсингу для многих компонентов пассажирских самолётов. Проблемы с безопасностью и производством привели к тому, что европейская компания Airbus обошла Boeing по объёмам заказов на ближайшие годы. Разрыв в размерах между компаниями, который составляет 2.4 миллиарда долларов, стал самым большим в истории, а аналитики полагают, что реальные последствия американский гигант ощутит только спустя несколько лет. Отставание в заказах на авиалайнеры создаёт сложности для перехода от Boeing к Airbus для коммерческих операторов, так как пилоты обычно обучаются на самолётах одного производителя. В штаб-квартире Boeing в Арлингтоне менеджеры сейчас находятся в кризисном режиме. 7 марта компания Boeing объявила, что бонусы для сотрудников будут зависеть от безопасности и качества, а не от финансовых показателей. Некоторые инвесторы призывают к уходу всего высшего руководства компании, хотя на данный момент было принято решение ограничиться отставкой руководителя программы 737 Max. Дэйв Кэлхун, возглавляющий компанию с 2020 года, остаётся на своём посту вместе с остальными ключевыми сотрудниками. В итоге журналисты The Daily Telegraph констатируют, что в какой-то момент Boeing из гордости нации  превратилась в настоящий позор, вызывая ощущения разочарования и другие негативные эмоции. 

#boeing
Источник: telegraph.co.uk
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