Bitcoin подешевел до 64 тысячи долларов и демонстрирует все признаки медвежьего цикла

На момент написания данного материала курс Bitcoin ушёл ниже 64 тысяч долларов. Это на целых 9 тысяч долларов меньше, чем было на прошлой неделе, когда цифровое золото достигало пиковых значений. Аналитики пока оценивают происходящее спокойно, называя это коррекцией и небольшим реваншем, который смогли взять медведи. На самом деле ничего критического не происходит, ну а о высокой волатильности криптовалют было давно известно. Скорее всего, именно по этой причине крупные игроки так долго присматривались к цифровым активам, но в настоящее время уровень доверия действительно высок. С открытием торгов спотовыми-ETF на рынок хлынули невероятные суммы денег. За два месяца 10 фондов купили 1 миллион ВТС на сумму более 60 миллиардов долларов. По данным специалистов, знакомых с положением вещей на рынке, останавливаться гиганты не намерены, а особенно агрессивно себя ведёт фонд BlackRock. Эти ребята имеют в своём распоряжении средства на триллионы долларов, поэтому готовы отхватить значительную часть рынка криптовалют.

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В последние дни больших закупок не было, ну а аналитики полагают, что Киты просто ждут наиболее удачного часа. Как только слабые держатели начнут избавляться от накоплений, придёт время для крупной рыбы, которая одним махом скупит все слабые позиции по выгодной стоимости. Ну а дальше халвинг, после которого курс Bitcoin уже не будет опускаться до текущих значений. Вообще, на эту тему есть целый ряд мнений, но мы привели наиболее правдоподобный сценарий развития событий. Важно понимать, что всё может пойти не так, как ожидают аналитики, а ниже мы разберёмся с несколькими признаками того, что рынок находится на грани падения. Прежде всего стоит обратить на индекс «страха – жадности». В настоящее время он находится на пиковых значениях, ну а низкий балл указывает на начало бычьего цикла, тогда как высокий намекает на то, что вскоре наступит массовая распродажа активов. Критерий страха свидетельствует о том, что инвесторы сильно обеспокоены и могут пойти на необдуманные поступки. Например, начать продавать все свои накопления, пытаясь выйти из сложной ситуации с минимальными потерями. Даже если раньше были вложены 100 тысяч долларов, то во время паники инвестор готов забрать 80 000, но здесь и сейчас. Часто паникой пользуется Киты, но об этом мы уже писали выше.

Также важно обращать на движения большого количества монет. Если вы видите, что Киты перемещают с бирж на холодные кошельки тысячи ВТС, то это может говорить о переходе к периоду затяжной спячки. А вот обратный процесс свидетельствует о намерении со стороны крупной рыбы распродать как можно больше активов за короткий срок. Вообще, Киты редко появляются на биржах и предпочитают анонимные переводы. Также хорошо бы изучать так называемую реализованную стоимость накоплений крупных игроков. Например, тот же BlackRock начал покупать Bitcoin в тот момент, когда его стоимость была ниже 60 тысяч долларов, а завершил большим вкладом в то время, когда цифровое золото стоило 70 тысяч долларов. Если пересчитать среднюю цену всех монет, то можно прийти к выводу, что в настоящее время крупный фонд находится в небольшом плюсе, а значит способен фиксировать доход. Небольшой минус не повлияет на отчётность, а вот сильное падение прибыльности инвестиций сделают дальнейшие вложения невозможными.

Аналитики указывают также на показатель индекса Относительной силы (RSI), который измеряет силу давления покупателей по сравнению с продавцами на шкале от 0 до 100. Более высокие значения RSI указывают на повышенный контроль покупателей и устойчивый восходящий тренд. Ну а когда значения RSI становятся чрезмерно высокими, это может указывать на перегрев рынка и предсказывать наступающую коррекцию. Очевидным триггером для нервозности инвесторов становятся низкие объёмы торгов. Происходит такое явление спонтанно, но нехватка ликвидности может свидетельствовать о глубоких проблемах с потерей доверий среди большей части игроков. Активность рынка в такие моменты снижается, что делает его более уязвимым к колебаниям цен и волатильности. Ну и критически важно, чтобы ключевые регуляторы не меняли правила игры, поскольку внезапные идеи со стороны политиков приводят к резким падениям курса криптовалюты. Иногда законодатели устраивают настоящую охоту на отдельные биржи, что уже случалось в прошлом. Например, Bittrex полностью прекратила свою деятельность, тогда как Binance выплатила американскому правительству огромный штраф. Был также отстранён от управления глава биржи, а всё это играет против стабильности и создаёт дополнительную волатильность. В наших материалах вы не найдёте советов о том, стоит ли сегодня инвестировать в цифровые активы. Увы, но конечное решение принимать должен каждый сам за себя. Крупные аналитики сходятся во мнении, что через 2 года цифровое золото будет стоить 150 000 долларов и дороже, а через 10 лет за 1 ВТС будут давать 1 миллион долларов. Это не значит, что все активы подорожают также сильно, но предпосылки к этому есть. Или нет, решайте сами.