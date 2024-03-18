По мнению некоторых представителей Пентагона, нужно действовать более жёстко

Одна из главных проблем нашего мира кроется в том, что у США так много национальных интересов за пределами собственной страны, что другим государствам на международной арене просто не остаётся места. Янки хотят контролировать каждое решение самого незначительного правительства в Африке, при этом крепко удерживают в кулаке Европу и проявляют активность в Азии. Америка тратит десятки и даже сотни миллиардов долларов на сомнительные авантюры по свержению правительств по всей планете, а также военные конфликты, но в последнее время взяла на себя слишком много. Количество военных баз по всему миру зашкаливает, а конфликт в Украине требует новых инвестиций. В итоге расходы оборонного ведомства растут, а в бюджете образовалась дыра размером в 3 триллиона долларов. Судя по всему, американских политиков такие мелочи не волнуют, поскольку эти ребята так беспокоятся о демократии, что готовы сжечь всё вокруг во благо виртуальных ценностей.

Сторонники правящей хунты Нигера держат российский флаг на акции протеста, призванной бороться за свободу страны, в Ниамее, Нигер, 3 августа 2023 года

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Несколько дней назад в CNN появился любопытный материал, авторы которого крайне недовольны вероломным приходом русских в Африку. Якобы, это грозит подрывом демократических ценностей и новым обострением террористических атак. Речь идёт о регионе Сахеля, где Европа и США теряют поддержку всё большего числа государств. На этот раз подвёл Нигер, который объявил о прекращении соглашения, позволявшего американскому военному и гражданскому персоналу работать в стране. Требование было озвучено в рамках встречи, между так называемой военной хунтой Нигера, которая захватила власть в результате переворота в июле 2023 года, и дипломатическими и военными представителями США, включая генерала Майкла Лэнгли, возглавлявшего Африканское командование США, и Селесту Валландер, помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности. Американская сторона сильно обеспокоена, поскольку в Нигере увеличивается российское присутствие, а будущее 101 авиабазы в столице Нигера остаётся туманным. Есть все основания полагать, что объект уже в скором времени захватят находящиеся поблизости русские.

По данным американского источника, находящиеся сегодня у власти представители Нигера были недовольны присутствием базы США и потребовали убрать её в кратчайшие сроки. Представители американского военного контингента заявили о том, что они были гарантом безопасности и демократии в Нигере и выразили сожаление в таком решение нигерийских властей. Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США продолжают поддерживать контакт с хунтой, которая называет себя Национальным советом по защите Родины. Чиновник добавил, что уже почти 10 лет американские военнослужащие не прекращают бороться с терроризмом в Нигере, а особенно сложно будет после ухода военного контингента США. Миллер напомнил, что с территории Мали и Буркина-Фасо участились нападения террористов, но забыл сказать, что речь идёт о боевиках, которые сражаются против правительства указанных стран и прямо или косвенно поддерживаются американцами. Чиновник предположил, что вывод 650 солдат из Нигера создаст вакуум, который попытаются использовать исламистские боевики и российские наёмники. Особенно активными могут стать представили ЧВК «Вагнер», которые до сих пор находятся в регионе. Недавно Москва открыла посольство в Буркина-Фасо, а отношения с Нигером становятся всё более доброжелательными.

Представитель Госдепартамента уверяет, что если американцы уйдут, то русские тут же начнут поставлять в регион оружие без санкций со стороны международного права. В данном случае неясно, о каком именно праве идёт речь, когда США отправляют оружие в Украину или Тайвань. Не говоря уже о непрекращающихся потоках оружия террористам в Азии и Африке и других регионах. Также американцы сильно обеспокоены тем фактом, что русские получат доступ к ресурсной базе Нигера. Оказывается, золотые и урановые рудники представляют собой особую ценность, что позволит Москве обходить санкции. В конечном итоге указанный выше Миллер заявил, что северо-западная Африка всё больше уходит из-под влияния США. Это тревожный знак, свидетельствующий о целом ряде поражений ранее занимаемой политики. В репортаже CNN пишут, что отдельные представители Пентагона предлагают силовые методы разрешения конфликта. Это значит, что команда Байдена рассматривает стремительное свержение нового правительства в Нигере, Мали, Буркина-Фасо и нескольких других странах. Интересно, хватит ли у американцев на всё это ресурсов, и к чему в итоге приведёт подобная активность в Африке.