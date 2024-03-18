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Bublik1
США строят в Румынии самую большую базу НАТО в Европе с выходом в Чёрное море и недалеко от Украины
Военная база потребует инвестиций в строительство инфраструктуры порядка 2.5 миллиарда долларов

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Над нашей планетой летают десятки спутников-шпионов, а высокое проникновение смартфонов со скоростным интернетом открывает широкие возможности для слежки за теми или другими объектами. И всё же, мы до сих пор не знаем число зарубежных военных баз, которыми располагают США. Согласно официальной позиции таковых 823, вот только в списке значатся объекты, площадь которых превышает 4 гектара, инвестиции в которые составили не меньше 10 миллионов долларов. Это значит, что в реальности объектов может быть намного больше. Если прибавить сюда военные объекты по типу биологических лабораторий, то подсчитать конечную цифру и вовсе не представляется возможным. Если перевести все эти объекты в реальные деньги, то получится просто невероятная сумма, а ведь сегодня бюджет США представляет собой гигантскую дыру. Недавно Байден предложил свою версию бюджета на 2024, где 3 триллиона нужно занять или напечатать в виде виртуальных бумажек. Подобные цифры могут вызвать удивление, но в данном случае политика важнее экономики. 

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Ну а поскольку противостояние с Россией только набирает силы, то НАТО продолжает наращивать инфраструктуру. Как стало известно, в Румынии построят одну из самых больших военных баз на планете. Объект займёт площадь 2800 гектаров и будет представлять собой полноценный военный город. В нём на постоянной основе будут проживать 10 тысяч солдат, а также члены их семей, включая жён и детей. Таким образом военная база сможет включать не меньше 40 тысяч человек, а эксперты уже готовы назвать предварительную стоимость объекта. Считается, что только возведение инфраструктуру обойдётся в 2.5 миллиарда долларов. Это не только дома, больницы, супермаркеты и детские сады, но и взлётно-посадочные полосы, оружейные хранилища и ангары для самолётов. В качестве основы выступит 57-я авиабаза ВВС Румынии «Михаил Когэлничану», расположенная недалеко от Констанцы. 

Первым делом началась прокладка дорог. После того как транспортная проблема будет решена, построят ещё одну взлётно-посадочную полосу, которая будет существовать параллельно с уже существующей. Одновременно с этим проводится обеспечение базы достаточным количеством энергии. Идёт прокладка высоковольтных кабелей и подвоз аккумуляторов на случай аварийных ситуаций. Эксперты подсчитали, что новая военная база окажется в 3 раза больше 99-й военной базы Девеселу, где в настоящее время размещены компоненты американской системы ПРО Aegis Ashore. Кроме того, новая база будет даже больше, чем знаменитая авиабаза ВВС США в Рамштайне, располагающаяся в Германии. Особый упор делается на то, что новая военная база станет важным элементом противостояния с Россией в рамках борьбы за геополитическое влияние в регионе. База строится недалеко от Украины, а её создатели не скрывают, что планируют использовать её для переброски оружия и других задач. Румынские политики уже начали строить планы о покорении Чёрного моря и контроля за значительной территорией региона. Похоже, эти ребята забывают, кому в реальности принадлежит база, а также кто будет ставить точку в вопросе завершения конфликта. По словам одного из румынских аналитиков, поскольку украинский конфликт не завершится даже в 2026 году, то военная база сможет решать обширные задачи по помощи украинской армии.

Если обратить внимание на карту, то задумка американских стратегов становится понятной. С расширенной военной базы «Михаил Когэлничану» открывается обзор на Крым, где располагается Черноморский флот РФ. Беспилотных шпионов НАТО станет ещё больше, ну а совсем рядом украинская граница. Одесская область находится севернее, что позволит перебрасывать грузы не только при помощи авиации, но и по автомобильным трассам. Ну а поскольку военная база является действующей, то она уже сегодня может принимать грузы и выполнять тактические задачи НАТО. Сроки введения объекта в строй не раскрываются, а 2.5 миллиарда долларов – это небольшая доля инвестиций, поскольку большую часть составят системы вооружения, истребители, системы ПВО и многие другие комплексы. 

#политика #нато #военные базы сша
3
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Зю
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США строят в Румынии самую большую базу НАТО в Европе с выходом в Чёрное море и недалеко от Украины
Alxndr
14:56
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Тактовая частота процессора увеличится на 10% - ни о чем. Эх, были времена, когда частоты и производительность процессоров росли в разы, а не на жалкие проценты.
Тактовая частота процессора PS5 Pro увеличится на 10% в сравнении со стандартной версией
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