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Bublik1
В Северной Корее показали сразу 6 новых танков М2020 – на что способна «корейская Армата»
Эксперты отмечают, что танк построен на базе советского Т-62

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Несколько дней назад в Северной Корее прошли соревнования, напоминающие российский «танковый биатлон. В рамках различных испытаний танки должны были быстро перемещаться по сложной местности, занимать позиции, доходить первыми до финиша и стрелять по мишеням. На мероприятии присутствовали ключевые руководители страны, а в какой-то момент сам Ким Чен Ын даже взял на себя управление техникой. Получилось неплохо, чему были несказанно рады зрители и местная пресса. Ну а главным сюрпризом мероприятия стали показательные выступления нового танка М2020. Впервые новый ОБТ был продемонстрирован широкой публике ещё в 2020 году, а с тех пор о его судьбе ничего не было известно. Даже сегодня власти Северной Кореи не спешат с подробностями, а в результате в прессу попадают только отрывочные данные. 

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Прежде всего удалось узнать о том, что перед нами глубокая модернизация советского Т-62. Несмотря на то, что визуально М2020 напоминает российский Т-14 «Армата», речь идёт о принципиально другой машине. Известно, что в раках глубокой модернизации советский танк получил совершенно новую композитную броню, а также современную 125-мм пушку. Судя по тому, что на соревнованиях были показаны сразу 6 танков, то М2020 уже готов к массовому производству. Есть данные о том, что всего было выпущено 9 машин, но три других решили пока придержать. Сроки появления танка не уточняются, но сведений из КНДР и без того слишком мало, поэтому нет ничего удивительного в том, что производство окутано шлейфом секретности. 

Ким Чен Ын уже успел назвать М2020 одним из самых мощных танков на планете, но в данном случае это уже не имеет никакого значения. Всё дело в том, что Южная Корея, которая теоретически является главным противником КНДР, обладает куда более серьёзным парком военной техники. Речь идёт о К2 Black Panther. В данном случае стоит знать, что на конец 2023 года Южная Корея умудрилась выпустить 225 таких танков, а сам он принадлежит к четвёртому поколению. Что любопытно, пока ни один другой танк на планете не удостоился такой чести, включая российский Т-14, который до сих пор не выпускается серийно. Ну а К2 Black Panther не только массовый, но и обладает внушительными характеристиками. Прежде всего эксперты указывают на продвинутую электронную часть. Здесь сошлись все лучшие умы Южной Кореи, что позволило объединить все системы в единое целое, получая полный контроль над ситуацией на поле боя. 120-мм пушка с механизмом заряжания может выпускать 15 снарядов в минуту, что делает её одной из самых быстрых на планете. Активная защита с радиусом действия до 365 градусов обеспечивает обнаружение снарядов с расстояния до 150 метров, что позволяет отражать любые угрозы и обеспечить высокую выживаемость экипажа. За счёт мощного двигателя на 1500 л.с. удалось добиться внушительных скоростных показателей скорости до 70 км/ч по шоссе и до 32 км/ч по пересечённой местности. При этом К2 Black Panther ещё и весит всего 55 тонн, что ощутимо меньше, чем неуклюжие немецкие и британские конкуренты. 

Эксперты не готовы сравнивать К2 Black Panther с М2020, но в данном случае нужно обращать внимание на то, что в современных боевых действиях танки утеряли свою ведущую роль. Как показала практика СВО, даже самая прочная броня пробивается, а защиты от противотанковых мин ещё не придумали. Артиллерия накрывает движущиеся колонны поражающим огнём, а противотанковые гранатомёты всё ещё отлично справляются со своими задачами. Мало того, дроны-камикадзе способны с высокой точностью наносить удары в самые незащищённые участки танка, ну а прилёт нескольких подобных беспилотников и вовсе приводит к возгоранию. Некоторые аналитики пишут, что северокорейский М2020 может оказаться более серьёзным противником, чем кажется на первый взгляд. Всё дело в том, что в последнее время между Россией и КНДР заметно тесное сотрудничество в оборонной сфере. Не исключено, что российские инженеры дали своим коллегам из Северной Кореи несколько ценных идей, ну а результаты мы увидим в будущем. Также стоит помнить, что КНДР пользуется помощью Китая, ну а поскольку старые правила и ограничения стремительно теряют силу, то на пути усиления оборонных возможностей Северной Кореи становится всё меньше препятствий. 

#военные технологии #танки #м2020
2
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Российская армия поразила танковый завод в районе Николаева
Новейший танк Северной Кореи М2020 является глубоко модернизированным советским танком Т-62
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