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Bublik1
NVIDIA сокращает поставки GeForce RTX 40, что может вызвать дефицит видеокарт и их подорожание
Инсайдеры пишут, что под сокращение попала даже новая линейка GeForce RTX 40 Super

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На начало 2020 года NVIDIA и AMD имели в своём распоряжении линейку популярных настольных графических чипов и готовились к выпуску очередной серии в 3 квартале. Сразу же после запуска GeForce RTX 30 стало очевидно, что на рынке наблюдается дефицит полупроводниковых мощностей.

Производство чипов для майнинговых ферм увеличивалось, тогда как NVIDIA и AMD продолжили работать в рамках своей прежней стратегии. Так, в начале 2020 обе компании ощутимо сократили заказы на востребованные среди геймеров видеокарты, полностью полагаясь на ещё не вышедшие серии. К чему всё это привело, мы с вами прекрасно помним. Тогда даже видеокарта среднего ценового диапазона стоила около 1000 долларов, а флагманы оказались доступны только миллионерам.

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В 2022 AMD снова сократила поставки GPU партнёрам перед запуском новой серии, тогда как NVIDIA предпочла не рисковать. Вот только тогда предпосылок для дефицита полупроводников не было, ну а сегодня картина мира меняется. 

По данным инсайдеров, Дженсен Хуанг решил оптимизировать расходы. Так, крупные партнёры компании были уведомлены о сокращении поставок графических чипов текущего поколения. Информации пока слишком мало, поэтому сложно сказать, идёт ли речь также и о серии GeForce RTX 40 Super. По словам аналитиков, продажи движутся крайне вяло и не оправдывают ожиданий. На этом фоне будет неудивительно, если NVIDIA решила подрезать крылья не только GeForce RTX 3060, но и GeForce RTX 4070 Super. Гадать бесполезно, а больше фактов мы получим ближе к лету, когда дефицит начнёт чувствоваться на прилавках.

Согласно опубликованным данным, в настоящее время избыток видеокарт оказывает давление на ценовую политику. Спрос явно ниже предложения, а конечным производителям постоянно приходится снижать стоимость всех действующих линеек. Такая практика никого не устраивает, а многие до сих пор помнят красивые отчёты за 2021, когда фиксировались двукратные прибыли и сверхдоходы за счёт майнинга. Похоже, на этот раз в качестве главной причины для таких действий стала популярность графических чипов для обучения ИИ. 

Известно, что NVIDIA является лидером в данном сегменте, но даже все усилия Дженсена Хуанга не могут насытить спрос. Покупатели простаивают в очереди на получении партий видеокарт месяцами, тогда как геймеры с сомнением прохаживаются возле мирно лежащих на прилавках GeForce RTX 4090. Похоже, такое положение дел не устраивает главу зелёных, который решил создать искусственный дефицит, а также высвободить мощности для производства более востребованной продукции. Инсайдеры полагают, что руководству NVIDIA такая тактика логична, поскольку позволяет без существенного изменения портфеля заказов нарастить выручку. Ну а поскольку на подходе серия GeForce RTX 50, то дядюшка Хуанг и вовсе надеется выйти сухим из воды. Видеокарты будут выпускаться по 3-нм технологическим нормам, поэтому займут другие мощности компании TSMC. Одним словом, видеокарт на прилавках станет меньше, тогда как сроки получения высокопроизводительных H100 и А100 заметно сократятся. 

И вот здесь стоит помнить один важный момент, который руководство NVIDIA предпочитает игнорировать. Всё дело в криптовалюте. В настоящее время Биткоин находится у важного рубежа, после которого курс его может увеличиться в 2 раза. Данного события с нетерпением ждут майнеры, которые продолжали инвестировать в видеокарты и накопили достаточно мощностей для добычи альткоинов. Сегодня наблюдается резкое падение всех активов, но в данном случае перед нами стандартная коррекция. Если говорить о положении на пятницу 15 марта, то Ethereum Classic ещё не перешёл границу прибыльности, но удорожание его до 45 долларов за 1 монету позволит фермерам выходить в ноль. Ну а поскольку на носу официальное принятие Ethereum-ETF, то есть все основания для последующего удорожания целого ряда криптовалют.

Пока предпосылок для нового майнингового бума нет, но его не было и в начале 2020 года. А между тем именно тогда NVIDIA и AMD приняли спорное решение о сокращение производства видеокарт текущего поколения. Чем всё это закончилось, мы с вами прекрасно помним. Всё это не значит, что уже завтра вам нужно бежать за видеокартой. Мрачные прогнозы могут остаться всего лишь прогнозами, но сегодня рынок особенно уязвим, конкуренция практически отсутствует. Лиза Су предпринимает минимальные усилия для противостояния со своим племянником, а продажи если и идут вверх, то происходит это медленно и в целом не отражают общую динамику рынка. Для красных всё ещё выгоднее выпускать чипы для игровых приставок, чем производить видеокарты, которые всё равно никто не покупает.

Добавим, что AMD также планирует совершить значительный рывок в рамках освоения рынка высокопроизводительных решений для обучения ИИ. Именно здесь ожидается самая настоящая конкуренция, поскольку аналогичные планы есть и у Intel. 

#nvidia #видеокарты
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shuler37
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Такие новости после выхода каждой серии. Не буду писать зачем они нужны.
NVIDIA сокращает поставки GeForce RTX 40, что может вызвать дефицит видеокарт и их подорожание
Windmark
13:00
Могу ему своего производства отлить в полторашку , он разницы не заметит
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