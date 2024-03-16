По данным инсайдеров, пиковая производительность PlayStation 5 Pro окажется на уровне 31 TFLOPs

PlayStation 5 вышла в конце 2020 года и сразу же вызвала ажиотажный спрос по всему миру. Сотни тысяч геймеров готовы были стоять в очередях и ночевать под магазинами, в надежде купить новую игровую приставку. Пожалуй, релиз консоли оказался не самым удачным с точки зрения внешних обстоятельств, поскольку в начале 2021 года грянул дефицит полупроводников, который сопровождался растущим спросом на электронику. Очереди за PlayStation 5 выстраивались на полгода и больше, а нечистоплотные ритейлеры и поставщики существенно увеличили цены. Приставки всегда были у перекупщиков в любом количестве, тогда как в официальной рознице наблюдался дефицит. AMD не могла обеспечить достаточного количества поставок графических и процессорных чипов, а всё это закончилось только в 2022, когда появилась возможность купить приставку без проблем.

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Казалось, что PlayStation 5 продемонстрирует рекордные продажи, вот только по итогам 2023 года выяснилось, что дела у Sony идут не очень. Стоимость разработки игр растёт, а очень часто даже крупные блокбастеры невозможно окупить без дополнительного релиза на ПК. Спрос на консоль снизился, в результате чего в японской компании даже скорректировали прогнозы на 2024 год. Что любопытно, дела идут настолько плохо, что абсолютно все новые игры появляются на PlayStation 4. Долгое время разработчики подобной щедростью не славились, ну а сегодня вынуждены идти на компромиссы, пытаясь охватить как можно более значительную аудиторию. Инноваций нет, а уровень графики часто вызывает вопросы. Особенно, когда речь идёт действительно требовательных игр, которые только на бумаге работают в разрешении 4К. Проблема действительно серьёзная, ну а эксперты полагают, что представители Sony давно нашли решение, но оттягивали его до последнего момента. Речь идёт о PlayStation 5 Pro, которая окажется существенно быстрее находящейся в продаже модели.

По данным инсайдеров, чистый прирост производительности составит порядка 45% в стандартных нагрузках, что позволит запускать все существующие игры в 4К без обмана зрения и технологических ухищрений. Предполагается, что внутри приставки будет располагаться графический чип на основе архитектуры RDNA3 или даже RDNA 3.5, который по своим характеристикам похож на серию настольных видеокарт Radeon RX 7000. Приводится впечатляющий инсайд в рамках которого пиковая производительность PlayStation 5 Pro достигнет 31 TFLOPs. Для сравнения – это почти в 3 раза больше, чем сегодня предлагает Xbox Series X, у которой данный показатель находится на отметке в 12 TFLOPs. Но если все эти цифры довольно сложно уместить в голове, то куда проще оценить появление функции PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Оказывается, это собственный аналог FSR и DLSS от двух ведущих производителей настольных видеокарт. Можно предположить, что данное решение будет основано на наработках AMD, но не исключено, что итоговый результат окажется таким же эффективным, как и решение NVIDIA. Инсайдеры утверждают, что благодаря использованию технологии масштабирования инженерам Sony удалось повысить количество кадров в секунду в трассировке лучей до четырёх раз.

Если оценивать только техническую часть, то перед нами аналог настольной GeForce RTX 4070, но делать такие выводы без более предметных данных преждевременно. Также инсайдеры пишут, что первые тестовые экземпляры разработчики игр получили в январе, а в настоящее время происходит оптимизация существующих проектов под новую приставку. Поговаривают, что разработчики воодушевлены невероятной мощью PlayStation 5 Pro, производительность которой действительно впечатляет. Также предполагается, что релиз новой консоли следует ожидать не раньше осени текущего года. Sony предпочитает делать подарки геймерам на праздники и почти никогда не отходит от своих традиций. Что до цены, то ходят самые разные слухи. Первоначально японская компания планировала продавать PlayStation 5 Pro за 650-750 долларов, что примерно соответствует добавленной производительности нового продукта. Но после того, как было зафиксировано снижение спроса на PlayStation 5, было решено отгружать новинку за 500 долларов. Это даст геймерам выбор, благодаря чему продажи игровых приставок пойдут вверх, а довольно большая часть любителей красивой графики заменит свои PlayStation 5 на PlayStation 5 Pro. Какой на самом деле будет конечная стоимость приставки, инсайдеры пока не знают, поскольку информация о данном продукте только начала поступать с закрытых тестовых стендов.

P.S. Что примечательно, видеокарта GeForce RTX 4070 стоит от 600 долларов и потребует инвестиций в дополнительное оборудование ещё на 600 долларов. Покупая PlayStation 5 Pro геймер получает всё это внутри одного устройства и по точно такой же стоимости. Впечатляюще.