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Bublik1
NASA испытывает острую нехватку финансирования, а старые компьютеры не справляются с нагрузками
В ходе аудита выяснилось, что дела в космическом агентстве идут не очень хорошо

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В последние годы мы видим всё более настойчивые попытки со стороны американцев вернуться на Луну. Разрабатываются интересные программы, озвучиваются даты, но дальше обсуждений процесс не идёт. В итоге в интернете растёт число сторонников теорий заговоров, уверенных в том, что США на Луне никогда не были. Оставим досужие рассказы свидетелям плоской Земли, а сами остановимся на простых фактах. Известно, что космическая программа освоения Луна обошлась NASA в 200 миллиардов долларов. В переводе на текущие деньги, это не меньше 1 триллиона. Если обратить внимание на бюджет американского космического агентства, то можно отметить, что из крупной структуры оно превратилось в небольшой стартап. С большим трудом NASA вывело в космос телескоп Джеймс Уэбб, стоимость которого достигла 10 миллиардов долларов. Вот только создание и запуск его длились 10 лет, тогда как большая часть проектов имеет бюджет менее 1 миллиарда долларов. Руководство космического агентства испытывает острую нехватку денег, ну а для отправки человека на Луну требуются огромные инвестиции. 

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В итоге NASA уделяет много внимания стартапам, полагаясь на молодых учёных и инженеров, которые просто обязаны удешевить миссию в несколько раз. Власти не видят особого смысла в дальнейшем освоении Луны, поскольку никакой экономической и политической пользы от этого не будет. Ну а если нет денег, то ожидать значительных прорывов не приходится. Похоже, у космического агентства есть и другие сложности. По данным The Register, суперкомпьютеры NASA сильно перегружены, а очередь для доступа к ним постоянно растёт. Приводятся данные аудита, в раках которого была зафиксирована критическая перегрузка действующих систем. Мощности явно недостаточны для обслуживания учёных, а в итоге аналитики порекомендовали увеличить количество компьютеров. Сообщается, что нехватка мощностей и длинные очереди приводят к постоянным задержкам в исследованиях и не позволяют проводить новые миссии. В отчёте сказано, что отдельные группы исследователей предпринимают дополнительные усилия по поиску альтернативных компьютерных мощностей. Но поскольку большая часть учёных всё же полагается на оборудование NASA, то простои и задержки уже давно стали обыденным делом. 

В ходе аудита также было выявлено, что одна из ключевых проблем кроется в распределении обязанностей по управлению вычислительной инфраструктурой космического агентства. Функции управления научно-исследовательской программой в NASA возложены на несколько отдельных участников, вместо использования централизованной модели, что снижает эффективность и создаёт дополнительные проблемы. Директор агентства обладает надзорными полномочиями, но не имеет права вмешиваться в дела управления суперкомпьютерами. Оптимизация и координация не соответствуют поставленным задачам, а ресурсов постоянно не хватает. Что любопытно, есть два объекта, в которых дефицит мощностей не наблюдается. Это Центр космических полётов Годдарда и Космический центр имени Джона Стенниса. Вот только получить доступ к этим объектам могут только наиболее важные проекты, а одобрение может занять долгие месяцы. В рамках аудита выявились проблемы с безопасностью, а особенно это актуально в рамках расширенного доступа к суперкомпьютерам со стороны иностранных учёных.

Но самая большая проблема кроется в крайней отсталости главного суперкомпьютера NASA. Как оказалось, внутри него скрывается всего 48 вычислительных графических чипов и 18 тысяч процессоров. Если приводить прямые сравнения, то российский «Яндекс» располагает системой из 1592 GPU NVIDIA A100. Несмотря на это «Червоненкис» занимает только 36 позицию в топе, а значит можно сделать вывод, что дефицит финансирования американского космического агентства достиг критической точки. Ну а поскольку инфраструктура не развивается, то наблюдается также нехватка квалифицированных специалистов. Движение замедлилось, а аналитики считают, что без значительных изменений добиться выхода из кризиса не получится. Пока же аналитики предложили создать рабочую группу, которая займётся выработкой оптимальных решений для распределения уже существующих мощностей. О том, чтобы закупить пару десятков тысяч видеокарт от дядюшки Хуанга, пока речь не ведётся. Рабочая группа оценит все риски, проведёт инвентаризацию, а также изучит опасности хакерских атак. Похоже, ничем хорошим это не закончится, поскольку вместо выделения средств комиссия планирует пересчитать остатки и распределить их между учёными. 

#космос #nasa
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