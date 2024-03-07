В ближайшие месяцы пункты выдачи «Авито Доставка» появятся по всей России

Не секрет, что с каждым годом количество заказов товаров и услуг через интернет возрастает. Люди уже давно привыкли рассматривать электронику и другие товары сидя за компьютером или лёжа на диване. Это намного комфортнее, чем ходить в магазин, а также позволяет сэкономить. Покупатели находят наиболее выгодные предложения, что поваляет им покупать нужные товары, не выходя из дома. Бизнес сетевых ритейлеров продолжает расти, но традиционные торговые сети не сдаются. Последние ужа давно ушли в интернет и совмещают розницу с онлайном. Такой подход призван охватить максимальный сегмент рынка и удовлетворить запросы всех потенциальных покупателей. Ну а поскольку мы говорим о зрелом рынке, то никаких сюрпризов не происходит, а все действия сторон согласуются. Как оказалось, даже на таком рынке, как доставка товаров, можно ожидать сюрпризов, ведь «Авито» планирует настоящий переворот.

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Известно, что только некоторые ритейлеры могут себе позволить содержать разветвлённую сеть пунктов выдачи. Ozon и Wildberries располагают нужным количеством отделений и постоянно расширяются. Составить конкуренцию этим компаниям решили владельцы «Авито». Напомним, сервис «Авито Доставка» существует с 2018 года и предлагает возможность получения товара в любой точке России через посредников. В качестве таковых могут выступать фирменные отделения других брендов, с которыми заключены соответствующие соглашения. Кроме того, товары доступны в большом количестве почтовых отделений, распложённых по всей стране. Как стало известно, сервис «Авито Доставка» получит новый формат за счёт появления по всей стране пунктов выдачи «Авито». Судя по тем данным, что есть в сети, собственная сеть выдачи строится стремительно, поскольку до конца 2024 года она будет состоять из 1500 специализированных точек.

Что любопытно, отказываться от услуг партнёров сразу не собираются. Продавцы и покупатели могут самостоятельно выбрать, где товар отправить, и где его получить. Не исключено, что речь идёт о переходном периоде, ну а главным преимуществом фирменных пунктов выдачи «Авито Доставка» может стать низкая стоимость. Ну а поскольку жители России нередко отправляют недорогие вещи, то от возможности сэкономить откажутся немногие. Представители «Авито» пишут, что начнут более внимательно относиться к выбору логистических партнёров, предъявляя к ним высокие требования качества оказания услуг и изучая соответствие тарифов и сроков доставки. Известно, что планы расширить функционал сервиса «Авито Доставка» появились ещё в 2023 году. Тогда было замечено, что рост числа заказов между городами начал расти, а в итоге появился пилотный проект, в рамках которого в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге открылось 100 фирменных пунктов выдачи.

Похоже, пилотный проект подтвердил интерес потенциальных покупателей к новой услуге, что способствовало дальнейшему расширению. Согласно новой концепции, «Авито» продолжит сотрудничество с мультибрендовыми пунктами выдачи. Владельцам подобных пунктов выдачи предоставят бесплатное подключения к сети «Авито Доставки» и переход под начало «Авито» в статусе монобрендовой компании. Ожидается, что по мере расширения проекта личный кабинет владельцев пунктов выдачи будет постепенно пополняться новыми возможностями. К 2024 году в него планируется внедрение опций отслеживания доходности, ведения финансовой отчётности и получения бизнес-аналитики, что позволит партнёрам «Авито» более эффективно управлять своим бизнесом. Ну а рядовые покупатели будут в выигрыше. Доступность товаров станет выше, а дополнительная конкуренция рынку точно не помешает. Не исключено, что цены на услугу доставки если и не начнут снижаться, то точно не станут выше, а это уже хорошая информация.