Horizon Forbidden West оказалась довольно требовательной, хотя в 1080р подойдёт не самый мощный компьютер

Аналитики полагают, что текущее поколение игровых консолей Sony продемонстрирует значительное падение продаж по сравнению с поколением прошлым. Называются различные причины, но есть мнение, что в происходящем виновата сама японская компания. На старте PlayStation 5 стала самой желанной платформой и продавалась рекордными партиями. Производитель не поспевал за спросом, но в какой-то момент темпы резко снизились, а геймеры перестали массово скупать игровую приставку. Не исключено, что главная причина происходящего кроется в падении ценности так называемых эксклюзивов. Как вы могли слышать, на PlayStation выходили игровые серии, которых больше нигде не было. Это были легендарные тайтлы, ну а поскольку выбора не было, то геймерам приходилось покупать консоль производства Sony. В какой-то момент среди критиков стало популярно рассуждать о том, стоит ли одна единственная игра того, чтобы ради неё купить PlayStation. Что же, если раньше такая дилемма и была, то сегодня многие знаковые проекты доступны на персональных компьютерах.

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Перечислять все уже вышедшие игры мы не будем, ведь сегодня перед нами скорый релиз Horizon Forbidden West. Напомним, первая игра в серии под названием Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году на PlayStation 4, а уже в 2020 была официально отправлена на компьютеры. С Horizon Forbidden West выдерживать трёхгодичный цикл не стали, ведь релиз на PlayStation состоялся ровно 2 года назад, а значит сроки между появлением на игровых консолях и компьютерах сокращаются. Это хорошая новость, ведь ожидание может быть мучительным. И всё же, если вам понравилась атмосфера Horizon Zero Dawn, то новая игра также придётся по вкусу. Horizon Forbidden West получила массу хороших отзывов. Здесь вы найдёте интересный сюжет, необычных противников, разнообразие которых поражает воображение. Все сильные стороны первой игры стали лучше, хотя не обошлось без заметных минусов. Что же, раз возможность поиграть в Horizon Forbidden West появилась у всех владельцев ПК, то самое время разобраться с тем, какое потребуется железо для запуска новинки. И вот здесь приходится констатировать, что геймерам придётся задуматься об апгрейде, поскольку Windows-версия Horizon Forbidden West довольно прожорливая.