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Аналитики полагают, что текущее поколение игровых консолей Sony продемонстрирует значительное падение продаж по сравнению с поколением прошлым. Называются различные причины, но есть мнение, что в происходящем виновата сама японская компания. На старте PlayStation 5 стала самой желанной платформой и продавалась рекордными партиями. Производитель не поспевал за спросом, но в какой-то момент темпы резко снизились, а геймеры перестали массово скупать игровую приставку. Не исключено, что главная причина происходящего кроется в падении ценности так называемых эксклюзивов. Как вы могли слышать, на PlayStation выходили игровые серии, которых больше нигде не было. Это были легендарные тайтлы, ну а поскольку выбора не было, то геймерам приходилось покупать консоль производства Sony. В какой-то момент среди критиков стало популярно рассуждать о том, стоит ли одна единственная игра того, чтобы ради неё купить PlayStation. Что же, если раньше такая дилемма и была, то сегодня многие знаковые проекты доступны на персональных компьютерах.
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Перечислять все уже вышедшие игры мы не будем, ведь сегодня перед нами скорый релиз Horizon Forbidden West. Напомним, первая игра в серии под названием Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году на PlayStation 4, а уже в 2020 была официально отправлена на компьютеры. С Horizon Forbidden West выдерживать трёхгодичный цикл не стали, ведь релиз на PlayStation состоялся ровно 2 года назад, а значит сроки между появлением на игровых консолях и компьютерах сокращаются. Это хорошая новость, ведь ожидание может быть мучительным. И всё же, если вам понравилась атмосфера Horizon Zero Dawn, то новая игра также придётся по вкусу. Horizon Forbidden West получила массу хороших отзывов. Здесь вы найдёте интересный сюжет, необычных противников, разнообразие которых поражает воображение. Все сильные стороны первой игры стали лучше, хотя не обошлось без заметных минусов. Что же, раз возможность поиграть в Horizon Forbidden West появилась у всех владельцев ПК, то самое время разобраться с тем, какое потребуется железо для запуска новинки. И вот здесь приходится констатировать, что геймерам придётся задуматься об апгрейде, поскольку Windows-версия Horizon Forbidden West довольно прожорливая.
- Так, если вы хотите раскрыть весь потенциал игровой вселенной в разрешении 4К со стабильными 60 fps, то придётся задуматься о покупке видеокарты GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XT. Учтите, что первая стоит дороже 100 тысяч рублей, а это довольно серьёзная инвестиция. Игра заработает на достаточно скромном процессоре Ryzen 7 5700X или Intel Core i7-11700, а также обойдётся 16 Гб оперативной памяти. Твердотельный накопитель для любой версии нужен объёмом 150 Гб.
- Если вас устроит разрешение 2К на высоких настройках графики, то можно обойтись видеокартой GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 или современными аналогами с более высокой производительностью. Всё это значит, что вам нужно бежать в магазин за GeForce RTX 3070, ведь та же GeForce RTX 4060 Ti должна справиться с поставленной задачей. С процессором всё ещё проще, ведь вам понадобиться один из достаточно старых Ryzen 7 3700X или Core i7-9700. Проще говоря, современный аналог в виде Ryzen 5 7600 окажется идеальным решением. Ну или можно рассмотреть Core i5 13400F.
- Максимальные настройки в разрешении 1080р должна вытянуть видеокарта GeForce RTX 3060 или Radeon RX 5700. Это также значит, что вам подойдёт более новая GeForce RTX 4060 или довольно популярная в прошлом поколении Radeon RX 6650 ХТ. А вот с GeForce RTX 3050 придётся снижать настройки графики. Очевидно, что все менее производительные видеокарты приведут к компромиссам, но здесь всё зависит от того, готовы ли вы снижать настройки для экономии денег. В качестве процессора можно взять старенький Ryzen 5 3600 или Core i5-8600. Любой современный камень серии Ryzen или Core i3 (и выше) справится с запуском Horizon Forbidden West без каких-либо сюрпризов.
- Ну а поскольку среди наших читателей есть владельцы бюджетных компьютеров, то давайте рассмотрим минимальные настройки графики в разрешении 720р. Здесь настоящий праздник ожидает тех, кто до сих пор не избавился от видеокарты GeForce GTX 1650 или Radeon RX 5500 XT. GeForce GTX 1060 будет тянуть новинку на средних, ну а при правильном подключении Radeon RX 6500 ХТ можно рассчитывать на минимальные настройки даже в 1080р. В 720р игра пойдёт даже на процессоре Ryzen 3 1300X или Core i3-8100, а в итоге практически все наши читатели при желании смогут с новинкой познакомиться. Главная проблема будет заключаться только в цене. Скорее всего, в ближайшие месяцы или недели Horizon Forbidden West появится на торрентах. Оригинальная версия на PlayStation имеет полную русскую локализацию, включающую текст и речь. Версия для ПК также получит полную локализацию, а значит проблем с доступом к самой красивой игре 2022 года у вас возникнуть не должно.