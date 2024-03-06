Abrams оказался настоящим разочарованием и не обладает высокой защищённостью, о которой там много писали иностранные аналитики

После бегства из Авдеевки украинские части безуспешно пытались закрепиться в соседних сёлах, но не смогли зацепиться за эти населённые пункты и вынуждены были откатиться западнее. В настоящее время наступление армии РФ замедлилось, поскольку командующий ВСУ Сырский в срочном порядке отправил на данное направление две бригады. Отмечают, что речь идёт о свежих подразделениях, которые долгое время находились в тыловых лагерях. Судя по всему, так и не ставшая легендарной «Магура» стремительно теряет людей, не говоря уже об уничтожении техники. За последние дни в сети было опубликовано несколько роликов, позволяющих рассмотреть уничтожение техники НАТО, включая разрекламированные танки Abrams.

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По данным российских военкоров, первоначально машине сбивали гусеницы, а после наносили удар при помощи дрона-камикадзе. Первый танк поджёг беспилотник «Пиранья», ну а следом ушло ещё два машины. При этом российские эксперты констатировали, что украинские бойцы по непонятной причине применяют находящуюся в их распоряжении технику в качестве передвижных огневых точек. Abrams выезжает на позиции в поле, отстреливает боекомплект и уходит в тыл. Это происходит без поддержки со стороны артиллерии и тем более авиации, а значит машины чрезвычайно уязвима. При этом в последнее время прямые столкновения между танками стали крайне редким явлением. Что же, сегодня можно констатировать, что американский танк не только представляет собой отличную мишень для дронов и противотанковых ракетных установок, но и не способен выдержать удар российского Т-72Б3.

В Минобороны сообщают, что на Авдеевском направлении случился бой, в ходе которого экипаж российского танка с первого же выстрела уничтожил танк противника. К сожалению, других подробностей нет, а значит мы пока не знаем, имена отличившихся танкистов и подробности сражения. Даже без этого очевидно, что подобные действия нанесут ущерб престижу американской военной промышленности. Уже много раз российские военнослужащие доказывали, что оружие США не обладает чудесными свойствами и часто уступает советским аналогам. Стоит отметить, что украинские Abrams всё же отличаются от тех, что находятся на вооружении американской армии. С экспортного варианта сняли урановую броню, а также некоторые электронные компоненты. И всё же, танк подбит с одного выстрела, а сделано это было из Т-72Б3, который не является самым сильным в СВО. Можно предположить, что более современный Т-90М «Прорыв» покажет себя более эффективно против техники НАТО и справится даже с урановой бронёй.