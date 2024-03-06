Местная пресса называет проект перспективным

Вес российского тяжёлого танка Т-90М «Прорыв» составляет 48 тонн. Немецкий Leopard 2 в версии А4 весил 56 тонн, но в последнее время изрядно пополнел. Так, модификация А7 тянет на 66 тонн, но благодаря усиленному мотору сверхтяжёлый монстр умудряется довольно быстро передвигаться по автостраде. Это больше, чем у британского Challenger 2 и американского Abrams. Поспорить с немцем может только 70-тонная Merkava Mk.4, которая представляет собой самый тяжёлый из современных основных боевых танков. При этом ни один из указанных выше танков не обладает непробиваемой бронёй, а из-за слишком высокого веса немцы и британцы оказались крайне неэффективны в реальных боевых условиях. В последнее время можно заметить общую тенденцию к повышению удельного веса на танках, а одним из подтверждений высказанной мысли стал китайский Stingray.

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Речь идёт о лёгком танке, который производится на китайских предприятиях, а недавно стал на защиту территории Таиланда. Скорее всего, вы бы таких подробностей никогда не узнали, если бы в Таиланде не приняли решение установить в танк новые аккумуляторы. Сообщается об опытном образце, на котором свинцово-кислотные аккумуляторы заменены на литий-ионные. Благодаря этому удалось снизить общий вес машины не пару сотен килограмм, а местные СМИ пишут о большом прорыве. Сложно сказать, в чём заключается прорыв. Прежде всего нужно понимать, что литий-ионные аккумуляторы обладают повышенной взрывоопасностью. Даже в смартфонах подобные батареи иногда взрываются, тогда как в боевых условиях могут привести к потере всего танка. Литий-ионные элементы плохо переносят тепло и мороз, а в условиях реального боя нет времени и возможности следить за состоянием батареи.

Кроме того, вес снизился незначительно, что никак не может повлиять на ходовые характеристики. Эксперты полагают, что речь идёт о появлении гибридной машины, в которой электрический двигатель будет работать за счёт рекуперации. Дизельный агрегат будет использоваться во время движения, тогда как аккумуляторы способны обеспечить высокую динамику во время старта. Не потребуется сжигать топливо для обеспечения работы электроники, а выйти на огневую позицию или уйти от огня противника получится за считанные секунды. Потенциал гибридного танка высок, а на пути могут встать только сложности с обеспечением безопасности литий-ионных аккумуляторов. Эксперты утверждают, что потушить горящий аккумуляторный блок практически будет практически невозможно. Проще говоря, в качестве стендового танка Stingray смотрится довольно неплохо, а вот бросать его в бой всё же не стоит.

Пресса Таиланда пишет, что подобные разработки открывают перспективы для создания танков с повышенной автономностью. В данном случае это заявление звучит крайне спорно, поскольку поддерживать на ходу 52 тонны – это довольно сложная задача. Современные танки и без того дорогие, а использование литий-ионных аккумуляторов сделает их золотыми. Напомним, Stingray стоит на вооружении Таиланда, Нигерии, Пакистана и Китая. Основная пушка имеет 125-мм калибр, а в распоряжении экипажа есть двойной 7.62-мм пулемёт. Предусмотрен дополнительный пулемёт 12.7-мм калибра, который управляется дистанционно из кабины. Носовая часть танка защищена композитной бронёй, а при необходимости борта можно усилить за счёт реактивной брони. Это позволит снизить урон от противотанковых атак, что важно для выживаемости танка в боевых условиях.