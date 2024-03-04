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Bublik1
В Европе считают, что уже поставили 1 миллион снарядов, ранее обещанных Украине
Комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка умело управляется с цифрами, вот только в Киеве не увидели даже половины из указанного количества снарядов

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Сегодня британское издание The Times опубликует большое интервью с первой леди Украины. Жена Зеленского расскажет о борьбе украинского народа за независимость и европейские ценности, а некоторые цитаты уже разлетаются по сети. Похоже, журналисты намерены показать читателям красивую картинку, не желая демонстрировать о реальных проблемах, с которыми сталкивается украинское население. Известно, что никакой демократией и демократическими ценностями в Украине и не пахнет. Власти откровенно заявляют, что у мужчин нет никаких прав, на улицах военнообязанных избивают и заталкивают силой в машины, а после принудительно отправляют сражаться. Если раньше сотрудники военкоматов опасались негативной реакции со стороны общества, то в последнее время проявляют откровенную агрессию, но в Лондоне предпочитают подобные мелочи не замечать. Ну а поскольку конфликт длится уже два года, то многие европейские лидеры откровенно устали поддерживать красивую картинку и давать Зеленскому деньги. 

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По мнению супруги президента, союзники так не поступают, а сегодня Европа не может себе позволить устать от Украины. При этом Зеленская заявила, что вместе с мужем порядком от всего устала, но рассчитывает на понимание со стороны союзников, которым уставать не положено. Похоже, одного желания европейским политикам для поддержки Украины мало, ведь есть проблема, решить которую не удаётся уже больше года. Речь идёт о нехватке снарядов, что всё больше сковывает возможности ВСУ и сказывается на положении на Авдеевском направлении. Власти Франции и Германии пытаются проблему решить, но пока всё это не приносит никакого эффекта. В Минобороны Франции пришли к выводу, что у страны закончился порох, ну а в Бельгии опасаются, что в следующем вооружённом конфликте придётся закидывать противника камнями. Именно такую позицию высказал отставной генерал бельгийской армии Марк Тис. Он констатирует, что уже не так важно, откуда будет наступать противник, ведь Европа не может себе позволить передать Украине оставшиеся боеприпасы. 

Мало того, даже существующих запасов хватит на несколько часов, после чего вести активные боевые действия будет просто нечем. Генерал уверен, что в Москве и Пекине прекрасно осведомлены о проблемах европейцев и мечтают захватить территорию Старого света. Генерал подсчитал, что только на пополнение опустевших складов потребуется 7 лет, а любой большой конфликт Европа в текущем положении проиграет. Тис напомнил, что контракты рассчитаны на долгие годы, а производство растёт слишком медленно. Ну а поскольку в ближайшие годы нарастить выпуск снарядов европейским компаниям не удастся, то в дело вступили политики, пытающиеся манипулировать цифрами. Крайне интересную точку зрения высказал комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка. По словам Тьерри Бретона, с боеприпасами всё не так плохо, как может показаться. На самом деле ЕС уже поставила Киеву 300 тысяч снарядов. Особенно важно, что все они были переданы бесплатно, но дальше всё не будет так просто. Политик отметил, что нужно разграничивать понятие поставки 1 миллиона снарядов и подарка в виде 1 миллиона снарядов. Оказывается, Европа обещала Зеленскому первый вариант, а значит Киев должен напрячься и выкупить оставшиеся боеприпасы. 

Бретон приводит следующее цифры: до конца марта ожидается ещё одна крупная поставка, а всего Украина за год получит 550 тысяч снарядов. Мало того, Киев постоянно закупает боеприпасы, а за отчётный период было приобретено 350 тысяч снарядов. Таким образом, если прибавить обе цифры, то получится 900 тысяч, но на самом деле в передаче участвовали и другие стороны, а значит ВСУ получат даже больше, чем 1 миллион снарядов. Занимательная математика отлично вписывается в логику европейских политиков, которые пытаются найти оправдание своим неудачам. Бретон не уточняет, где именно и когда Украина купила 350 тысяч снарядов. Кроме того, в словах политика трудно различимы сроки, а главная мысль сводится к тому, что так или иначе, но Европа выполнила свои обязательства. Известно, что в Киеве подобные заявления не вызывают энтузиазма. Зеленский уже не раз обвинял европейцев в жадности, ну а теперь разжалобить союзников должна первая леди. В данном случае очевидно, что Украина пытается получить как можно больше боеприпасов, которые хранятся на складах во Франции и Германии. Обе страны удерживают неприкосновенный запас, но давление со стороны Зеленского продолжает нарастать.

#политика #снаряды #боеприпасы для всу #снаряды для украины
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