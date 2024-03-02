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Bublik1
Министр обороны Франции заявил, что в стране закончился порох для выпуска снарядов для Украины
Производство пороха расширяется, но первые поставки начнут оказывать влияние на выпуск боеприпасов только к середине 2025 года

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Ровно год назад Европа обещала поставить украинской армии 1 миллион снарядов. Всё это до 1 марта 2024 года должно было поступить на баланс ВСУ, но уже осенью 2023 стало ясно, что европейские политики переоценили возможности собственного ВПК. По тем данным, что есть в прессе, можно сделать вывод, что всего украинская армия получила порядка 600 тысяч снарядов из заявленного миллиона, но большая часть уже была отправлена в первой половине 2023, поэтому ожидать значительных поставок не приходится. В настоящее время Германия и другие страны пытаются форсировать темпы производства, но на пути встаёт целый ряд препятствий, преодолеть которые пока не получается. Аналитики полагают, что главной причиной неспособности нарастить выпуск боеприпасов, остаётся выход основных предприятий ВПК из-под государственного управления. Проще говоря, оружие производят частные компании, ну а этих ребят интересует доход и перспективы роста, тогда как потребности Украины отходят на второй или даже третий план. 

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Поговаривают, что главы немецких военных концернов не готовы инвестировать в производство десятки миллиардов евро. Всё идёт к тому, что украинский конфликт скоро завершится, а расширение производства окажется бесполезной тратой денег. Власти Германии могут отказаться закупать так много оружия, а в итоге средства будут потрачены впустую. Это только одна причина, мешающая ФРГ вернуть былую мощь своему ВПК. Как оказалось, у Франции наблюдаются сложности другого уровня. По данным местной прессы, производство боеприпасов столкнулось с острой нехваткой пороха. До недавнего времени порох можно было без проблем купить в Европе, но после того, как Украине потребовалось больше снарядов, продукт стал дефицитным и крайне дорогим. Министр обороны заявил, что нужно перенести производство в Бержерак, где есть доступ к пороховым заводам и отметил, что нехватка пороха не позволяет поставить Киеву заявленное количество снарядов. По словам главы оборонного ведомства, задача увеличить поставки ВСУ для него считается одной из самых важных, но в настоящее время найти решение он не может. 

Себастьян Лекорню констатирует, что потребуется комплексное решение, но осуществить задуманное в ближайшее время не удастся. Журналисты пишут, что пороховые заводы были закрыты, а всего год назад мощности из Швеции были переведены в Бержерак. Всё это стало возможно после перехода на новую военную доктрину, в рамках которой будет увеличено производство оружия и боеприпасов к 2030 году. Министр обороны подтвердил, что Франция больше не способна выпускать достаточное количество пороха, а соседние страны также остро нуждаются в этом материале, поэтому стоимость его на рынке выросла из-за дефицита. Лекорню назвал производства пороха приоритетной целью и даже пообещал взять проблему под личный контроль. Вот только пока задачка министру обороны даётся плохо. Компания Eurenco, которая считается наследницей Национальной компании по производству порошков и взрывчатых веществ, приводит удручающие факты. Оказывается, в 2024 году в производство будет инвестировано всего 60 миллионов евро. Эксперты уверены, что требуется как минимум в 10 раз больше, а иначе отрасль продолжит сталкиваться с дефицитом пороха ещё много лет. 

Похоже, руководство Eurenco прекрасно понимает общую конъюнктуру рынка, поэтому не спешит с масштабными инвестициями. Новые производственные линии начнут работать в первой половине 2025 года, а продукция начнёт поступать на склады в большом количестве уже к середине 2025. Главная цель, которую ставит перед собой руководство Eurenco, заключается в выходе на 1200 тонн пороха к концу 2025 года. Это на 30% больше, чем удалось выпустить в 2023, а наиболее масштабные перемены в пороховой индустрии намечены на более поздний период. Можно предположить, что в Eurenco надеются на стабилизацию глобального рынка и полагают, что к 2027 году, когда нужно будет снова расширять производство, инвестиции уже не понадобятся. Что до Лекорню, то министр призвал пороховые заводы объединиться в едином порыве, ведь от промышленников зависит судьба артиллерийской коалиции. Если Украина не получит достаточного количества снарядов, то потеряет инициативу, а миссия стран Европы заключается в оперативном реагировании и на любые потребности украинских вооружённых сил в боеприпасах.

Ну а по словам главы указанной выше коалиции, прямо сейчас на каждый украинский снаряд армия РФ выпускает сразу шесть. Генерал Жан-Мишель Гийотон уверен, что совместными усилиями Европа сможет изменить ход событий и упрямо кивает в сторону Германии. Известно, что по объёмам военной помощи ВСУ Франция оказалась на последнем месте, а новые инициативы властей больше напоминают попытки оправдаться за проявленную прижимистость. Французская пресса пишет, что местные вооружённые силы имеют на балансе гигантские объёмы снарядов. Количество их может превышать 500 тысяч или даже миллион, но делиться неприкосновенным запасом французы ни с кем не хотят. Вместо этого там поднимают шум, расширяют производство пороха и давят на союзников. Не менее интересно себя ведёт президент Чехии. Пётр Павел сообщил своим коллегам, что нашёл за пределами НАТО 1 миллион снарядов для Украины. Якобы, купить из можно уже сейчас, а после быстро доставить в расположение частей ВСУ. Пока лидеры стран ЕС не готовы выделить деньги на закупку снарядов в других регионах, поскольку хотят инвестировать средства в собственную промышленность, а не дарить миллиарды конкурентам. Ну а пока противоречия мешают европейцам договориться, украинская армия сидит на голодном пайке. Кстати, в прессе писали, что Чехия не разглашает источники закупки и хочет получить часть средств за посреднические функции. 

#сво #военные технологии #боеприпасы #боеприпасы для всу #порох
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