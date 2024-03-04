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Bublik1
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
При этом изначально телевизоры были заявлены как Full HD

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Когда вы приходите в магазин электроники за новым телевизором, то сталкиваетесь с серьёзной дилеммой. Всё дело в том, что даже недорогие модели демонстрируют максимальные углы обзора и предлагают довольно качественную картинку. Известные бренды козыряют продвинутыми технологиями, но в большинстве случаев рядовые пользователи даже не знают, как весь этот набор функций работает. Несомненно, существуют покупатели, которые приходят в магазин за электроникой определённого бренда. Таких пользователей не переубедить, но есть большая прослойка колеблющихся, а эти люди не только готовы на эксперименты, но и не против сэкономить. Мало того, многие потенциальные покупатели и вовсе не могут себе позволить дорогую технику, поэтому с большим энтузиазмом воспринимают появление на прилавках бюджетных моделей. И вот здесь и возникает проблема, ведь идентичные по характеристикам телевизоры не могут отличаться по цене в 3-5 раз. 

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Это значит, что в дешёвой модели используется бюджетная матрица, а также установлено меньше памяти и устаревший процессор. Визуально отличить такие модели от дорогих бывает непросто, а значит нужно быть особенно внимательным, ведь попытки сэкономить не всегда оправданы. Сегодня появилось очередное подтверждение правомерности высказанного выше мнения. Сообщается, что умные телевизоры, выпущенные компанией SberDevices, преподнесли своим владельцам неприятный сюрприз. Так, после выхода обновления за номером 1.89.60, разрешение дисплея с 1080р снизилось до 720р. Таким образом, если изначально телевизоры продавались с разрешением Full HD, то теперь они соответствуют начальному формату HD. Что любопытно, обновление должно было расширить функционал телевизоров, в то время как в реальности владельцы получили снижение возможностей. 

Известно, что пострадали владельцы бюджетных моделей с размером экрана 32 и 43 дюймов, а первые обновления начали приходить ещё в феврале. Со временем число недовольных стало увеличиваться, но производитель ничего не делает для того, чтобы проблему решить. Мало того, в пресс-службе SberDevices уверяют, что снизили разрешение для удобства пользователей. Якобы, таким образом удалось оптимизировать работу интерфейса и повысить скорость отклика. Очевидно, что владельцы остались недовольны, ведь они покупали телевизоры с разрешением 1080р, а получили 720р. Между моделями существует разница в стоимости, а в данном случае речь идёт об умышленном ухудшении характеристик. Эксперты допускают, что указанные выше телевизоры действительно стали работать лучше после снижения разрешающей способности. Вот только это сомнительное оправдание означает лишь то, что устройства изначально не соответствовали заявленным характеристикам и плохо выполняли свои задачи. Очевидно, что решение принято не в пользу потребителей, но даже если новая прошивка пришла, то там должна быть возможность выбора. Некоторые владельцы захотят остаться на более скоростном интерфейсе с разрешением 720р, тогда как другие предпочтут вернуться к базовым настройкам. 

Что любопытно, прошивка оказалась настолько глобальной, что даже при выводе изображения на телевизор через интерфейс HDMI разрешение остаётся на уровне 720р. Производитель пока не собирается возвращать телевизоры к заявленным характеристикам и утверждает, что снижение разрешающей способности не оказало влияния на воспроизведение контента в высоком качестве. Эксперты полагают, что компания SberDevices может столкнуться с судебными исками и в принудительном порядке будет вынуждена вернуть базовые настройки. Одновременно с этим юристы констатируют, что коллективное заявление может встретить на своём пути массу препятствий. Дело в том, что бюджетные телевизоры покупают небогатые люди, а у них нет средств на дорогостоящие экспертизы и судебные издержки. Таким образом не исключено, что в бюджетной серии SberDevices разрешение 1080р останется только на бумаге. Стоит отметить, что при просмотре фильмов разница между 720р и 1080р заметна не всегда, тогда как сам интерфейс теперь выглядит непривычно. Кроме того, если производитель изначально установил в телевизоры слабые процессоры, то зачем рекламировал их как Full HD? Вопросов слишком много, но ответов пока нет. Мы будем следить за данной темой и сообщим нашим читателям, если что-то изменится в лучшую сторону. 

#телевизоры #sber
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