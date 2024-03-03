Несмотря на то, что политическая повестка прочно закрепилась на нашем сайте, излюбленной темой остаётся противостояние в полупроводниковом сегменте. Тысячи диванных экспертов обсуждают оптимальную сборку игрового компьютера. Приводятся десятки логичных доводов, а спор продолжается с каждой новой темой, способной привлечь внимание фанатов NVIDIA и AMD. Часто мы видим откровения от тех, кто предпочитает продукцию Intel, а всё это свидетельствует о том, что интерес к компьютерам в народе никуда не делся. При этом большая часть подобных тем эксплуатирует образы видеокарт и процессоров, тогда как другим комплектующим уделяется мало времени.

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Сегодня мы разберёмся с твердотельными накопителями. Которые часто незаслуженно забываются, хотя от правильного выбора SSD часто зависит не меньше, чем от процессора или видеокарты. Начнём с самого простого варианта, который буквально создан для тех, у кого есть старый компьютер или ноутбук. Если вы обнаружили такое устройство, которое срочно необходимо оживить, то можно остановиться на Samsung 870 EVO. Накопитель подключается через интерфейс SATA3 и хорошо показывает себя по сравнению с обычными жёсткими дисками. Старый ноутбук, который в последнее время с большим трудом справлялся даже с загрузкой интернета, обретёт вторую жизнь. Помните, что у всего есть разумный предел, поэтому вернуть к жизни сильно устаревшие ноутбуки твердотельный накопитель не способен. Скорость чтения и записи в данном случае не главное, ну а стоимость позволяет купить данный SSD даже экономным пользователям. Мы не советуем вам зацикливаться на твердотельных накопителях с интерфейсом SATA3, поскольку подобные продукты не предлагают инноваций и сильно устарели. Скоростные показатели здесь удручающие, а значит нечто подобное подходит вам только в том случае, если других вариантов нет. Предположим, что вашему процессору 5 лет, но на материнской плате по непонятной причине отсутствует разъём М.2. Что же, в этом случае потребуется Samsung 870 QVO объёмом 2 Тб. Сюда вы сможете записать игры, фильмы и всю полезную информацию. Как уже было сказано выше, рассчитывать на высокую скорость не приходится, но всё познаётся в сравнении, а в итоге можно рассчитывать на неплохие показатели.

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Для владельцев более новых компьютеров и ноутбуков подойдёт твердотельный накопитель Kingston NV2. В данном случае речь о версии на 1 Тб, которая позволяет получить отличную скорость без значительных инвестиций. SSD стоит чуть больше 6 тысяч рублей и работает на пределе возможностей интерфейса PCIe 3.0. Скорость записи достигает 2100 МБ/с, тогда как читать данные накопитель может со скоростью до 3500 МБ/с. Kingston NV2 хорошо себя покажет в качестве системного диска, а также не разочарует, если нужно записать на него несколько игр. Операционная система порадует молниеносной загрузкой, а в целом перед вами один из самых популярных продуктов на рынке. Часто при обзоре подобных устройств пользователи обращают внимание на важные технические характеристики, среди которых выделяется наработка на отказ и максимально возможное количество перезаписываемых данных. Смотрите, меньше 1 миллиона часов производители не предлагают. Если вы будете держать компьютер всё время включённым, то ресурс в 1 миллион израсходуете примерно через 114 лет. Пожалуй, уже через 10 лет появится более продвинутая технология записи, а ваш Kingston NV2 жутко устареет. Что до перезаписываемой информации, то данный накопитель обладает показателем в 240 TBW. Считается, что среднестатистической пользователь использует около 50 Гб ресурса своего SSD. Немалую часть сжигает система, но даже если вы удвоите показатели, то сможете израсходовать ресурс через 2400 дней или 6.5 года. При стандартных сценариях выйдет 13 лет, но перед нами достаточно бюджетный твердотельный накопитель. Ниже есть SSD, у которого показатель перезаписи достигает 2000 Тб, а это значит, что израсходовать ресурс у вас не выйдет, даже если задаться такой целью.

Если вам требуется твердотельный накопитель объёмом 2 Тб, то стоит присмотреться к продукции Samsung. Подобные устройства стоят на пару тысяч дороже, чем просят конкуренты, но считаются надёжными и стабильными. А вот теме скоростных показателей стоит уделить дополнительное внимание. Вспомните, что указанный выше SSD с интерфейсом SATA3 предлагал скорость записи немногим выше 500 МБ/с. Что любопытно, даже этого было достаточно для того, чтобы операционная система начала работать ощутимо быстрее. В играх снижаются задержки во время переходов между уровнями, а большие виртуальные пространства превращаются в гигантские бесшовные полотна. Проще говоря, вы не ощущаете дополнительной загрузки данных, часто отнимающей много времени. Вот только скоростные показатели Kingston NV2 в 5-7 раз выше. Может показаться, что с таким твердотельным накопителем всё будет работать ощутимо быстрее, но здесь скрывается главная проблема. Дело в том, что скорость подобных SSD можно оценить только в синтетических тестах. К сожалению, разработчики программного обеспечения не научились задействовать весь потенциал твердотельных накопителей, поэтому никакого многократного прироста к количеству кадров не ждите. Отметим, что компьютер работать всё же будет быстрее, а особенно это касается более скоростного Kingston FURY Renegade.

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Перед вами максимум, который можно выжать из интерфейса PCIe 4.0. Скоростные показатели превышают 7000 МБ/с чтения и записи, а сам накопитель чрезвычайно быстрый и надёжный. Если речь идёт о записи игр, то с высокой долей вероятности заметить разницу между Kingston FURY Renegade и Kingston NV2 вам не удастся. Пожалуй, этот накопитель создан для энтузиастов, которые готовы потратить лишние деньги, получив доступ к продвинутым технологиям. Если вы не считаете для себя правильным тратиться на красивые цифры, которые никак не влияют на работу компьютера, то можете не забивать себе голову, а просто купить указанный выше Kingston NV2 объёмом 2 Тб. А вообще технологии ушли намного дальше, чем может показаться. Так, в продаже доступен Adata LEGEND 970, который поддерживает интерфейс PCIe 5.0. В природе есть и более скоростные решения, но стоят они как космический корабль. Так вот, Adata LEGEND 970 дорогой, но зато может читать и записывать информацию со скоростью 10 000 МБ/с. Энтузиасты разбирают подобные SSD также охотно, как расходятся горячие пирожки у вокзала во время обеденного перерыва.

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Важно понимать, что привычные нам жёсткие диски никуда не делись. Они ушли из ниши 1-2 Тб, плавно перекочевав в более привлекательные с точки зрения стоимости сегменты. Если вам нужен накопитель, который будет выступать в качестве основы для домашней коллекции видео, то без Seagate Exos X16 не обойтись. Он предложит 10 Гб свободного пространства, что будет достаточно большинству пользователей. Как вы уже догадались, скорость не рекордная, но в данном случае важен объём и стабильность, ведь для просмотра фильмов, хранения сериалов и тому подобных данных, жёсткого диска даже больше, чем достаточно. Ну а для тех, у кого во время прочтения нашего материала разыгрались аппетиты, есть вместительный HDD производства Toshiba. Данный продукт предлагает целых 20 Тб свободного пространства и не оставит равнодушных любителей классического кино. С таким жёстким диском можно создать полноценную коллекцию лучших фильмов и сериалов всех времён и народов, а после останется немного места для новинок 2024 года. Самое главное подключить высокоскоростной интернет, ведь через скромные 100 Мбит/с вы будете скачивать фильмы месяцами. А именно: если в сутки вы сможете скачать всего 15 Гб, то в месяц 450 Гб. За год всего 5.4 Тб, а значит заполнять HDD объёмом 20 Тб придётся почти 4 года. Ну а с интернетом 1 Гбит/с всё будет намного быстрее.