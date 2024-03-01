Подобные факты свидетельствуют о высоком уровне вовлечённости офицеров ФРГ и других стран НАТО в украинский конфликт

Уже несколько месяцев на немецкие власти оказывается давление с целью заставить отдать Украине ракеты Taurus. Первоначально сообщалось, что Шольц обсуждает данный вопрос с членами правительства. Поговаривали, что перед тем, как ВСУ получат ракеты, они пройдут техническое обслуживание, что снизит дальность полёта с 300 до 150 километров. Различные мнения по этому поводу высказывали сторонники и противники Шольца, ну а сам канцлер однозначно заявил, что Taurus Украине не дадут. При этом глава правительства ещё и умудрился ляпнуть лишнего. Со слов Шольца становится ясно, что британские и французские военные не только передавали ВСУ ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, но и принимали участие в их наведении на объекты на территории России. Канцлер ФРГ сказал, что Германия так делать не собирается, чем привёл в возбуждение французских и британских союзников. Шольца обвинили в излишней откровенности, а также подрыве общих европейских ценностей. Сложно сказать, в чём состоят демократические ценности, когда одной рукой власти Германии принимают беженцев, а другой помогают убивать ещё больше украинцев. При этом немецкая армия активно участвует в обучении военнослужащих ВСУ, а новые сведения проливают свет на более глубокое проникновение в украинский конфликт.

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Сегодня главред RT Маргарита Симоньян опубликовала переписку высокопоставленных немецких военнослужащих, обсуждающих удары крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. При этом важно учитывать, что участники беседы не являются обычными военными или добровольцами из Германии, а относятся к высшему руководящему звену. Это начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе и инспектор ВВС Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. В разговоре военнослужащие поднимают тему нанесения ударов по Крымскому мосту, обсуждая логику применения ракет Taurus. По словам Фенске, немецкие военные активно изучали эту возможность и определили, что для уничтожения моста может понадобиться не меньше, чем десяток ракет. Он полагает, что даже 20 боеголовок может не хватить, поскольку конструкция большая и монолитная. В ответ на это Герхартц замечает, что ракеты Taurus могут быть успешно использованы с борта истребителя Dassault Rafale.

Звучит странно, ведь ни одна европейская страна отправку таких истребителей не анонсировала, а украинские пилоты проходят обучение пилотированию F-16. Сложно понять логику военнослужащих Германии, но не исключено, что там обсуждали использование французских самолётов, пилотами которых выступают граждане стран НАТО или наёмники. Отдельно рассматривается вопрос о возможности установки ракет Taurus на истребители Су-27 или F-16. Из беседы становится ясно, что реализацией такой задачи занимались британские специалисты. Была разработана специальная система креплений, а значит при необходимости заминок с установкой ракет на украинские машины не будет. В разговоре поднимается тема конечных целей, которые пытается достичь Зеленский. В связи с этим сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Фроштедте высказывает сомнения относительно того, что ВСУ вообще может достичь значительных целей. Это подтверждает гипотезу о том, что западные союзники Украины предоставляют вооружение и помогают с планированием операций по просьбе Киева. Фроштедте озабочен этим вопросом и глубоко изучал последствия и возможные результаты событий. Он сомневается в успехе украинской армии, ну а это подтверждает тот факт, что высокопоставленные офицеры НАТО активно участвуют в планировании боевых операций, в том числе в Крыму.

Герхартц предупреждает своего коллегу от чрезмерной увлечённости украинской темой, ведь в этом случае есть риск стать стороной конфликта. По его словам, действия Германии несут большие риски, поэтому стоит действовать осторожнее. Озвучиваются любопытные подробности. Подготовка к использованию крылатых ракет Taurus имеет два варианта. В первом случае планируется провести четырёхмесячное обучение украинских лётчиков, куда будет входить отработка ударов по удалённым объектам, в том числе и по Крымскому мосту. Второй вариант предусматривает двухнедельное обучение, на случай если ВСУ потребуются ракеты «как можно скорее». Обучение лётчиков ВВСУ планируется провести при активном участии компании MBDA и может проходить совместно с британскими специалистами. Отметим, что высокопоставленные военнослужащие не сказали ничего нового, ведь уже давно известны факты активного участия командования НАТО в создании наступательных и оборонительных планов ВСУ. И всё же, оба немецких офицера с поразительной лёгкостью обсуждают уничтожение моста на территории чужого государства. Возникает ощущение, что эти люди забыли уроки истории и окончательно лишились чувства самосохранения. Было бы любопытно узнать реакцию немецких СМИ, если бы там опубликовали аналогичную беседу российского командования, обсуждающего уничтожение Рендсбургского Высокого моста при помощи гиперзвуковых «Кинжалов».