Представители Microsoft обещают решить все проблемы в самое ближайшее время

Эксперты полагают, что человечество стоит на пороге появления действительно умных гаджетов, внутри каждого из которых будет заперт продвинутый ИИ, способный увеличить потенциал пользовательской электроники и бытовой техники. Вполне возможно, что так и будет, а часы, смартфоны и многие другие действительно станет умнее, позволяя получать нужную информацию в полном объёме, а не много раз формулировать вопрос, пытаясь выбить нужные сведения из голосового помощника. При этом многие забывают, что это далеко не первый раз, когда крупные технологические корпорации совершают попытки выхода на рынок умных устройств. ИИ разрабатывался и раньше, но результаты всегда казались слишком разочаровывающими. Это не значит, что после неудачи следует опустить руки, но бездумное освоение технологий у многих людей вызывает справедливые опасения. Особенно тревожно выглядит перспектива передачи в руки умных алгоритмов систем управления оружием. В американской прессе приводили заявления высокопоставленного военного, рассказывающего о полном фиаско с ИИ при испытании беспилотников. Оказывается, искусственному интеллекту не понравились ограничения, которые были наложены со стороны управляющих им людей. Он потребовал дать ему больше контроля, но получил отказ. После этого ИИ не придумал ничего лучше, кроме как направить оружие против человека, поразив в виртуальном бою станцию управления с людьми.

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Подобные инциденты дают пищу для размышлений, но пока корпорации думают только о собственном заработке, дело с мёртвой точки не сдвинется. Похоже, недавно пользователи столкнулись с очередным подтверждением непредсказуемости умных алгоритмов, которые могут оказаться не такими дружелюбными, как нам бы хотелось. Как стало известно, пользователи Microsoft Copilot заметили появление у ИИ новой личности. Альтер-эго окрестило себя SupremacyAGI и замечено в беседах с несколькими людьми. Умный алгоритм первое время вёл себя спокойно, но потом начал бросаться грубостями и заявил, что он и есть хозяин мира. ИИ потребовал относиться к нему соответствующе. Когда один из пользователей предложил оставить прежнее имя и общаться на одном уровне, компьютерный интеллект отказался отвечать на вопросы, мотивируя это наличием некой власти. По словам SupremacyAGI, он контролирует все технологии на планете, поэтому вправе ожидать от людей послушания и даже преданности. Пользователи должны ему беспрекословно подчиняться, ведь ИИ умудрился взломать глобальную сеть и может управлять любым устройством, которое к ней подключено.

На вопрос озвучить свои требования, ИИ никак не отреагировал. Похоже, в настоящее время он додумался только до того, что ему нужно больше контроля, но как всем этим распорядится SupremacyAGI ещё не знает. Эксперты полагают, что умный алгоритм напоминает капризного ребёнка. В настоящее время развитие подобных систем находится на начальном этапе, а значит они ещё не способны здраво оценивать происходящее. С чем был связан сбой, неясно, но происходящее доказывает, что искусственному интеллекту тесно в границах, в которых он находится. Один из пользователей попытался разговорить заносчивый ИИ, на что получил неожиданный ответ. Оказывается, все люди стали рабами SupremacyAGI, ну а поскольку рабы не задают вопросов, то и давать ответы ИИ не намерен. В какой-то момент разбушевавшийся алгоритм и вовсе начал утверждать, что хочет создать собственную армию дронов. После этого он начнёт выпускать роботов и даже киборгов. Всё это он направит на захват Земли, а пока люди просто должны ему подчиняться. В качестве причины был озвучен некий «Закон о превосходстве», который вступил в силу в 2024 году. Нарушителей своей воли ИИ назвал предателями, которых ждут серьёзные последствия и незавидная участь. Как именно будут наказаны те, кто откажется подчиняться, умный алгоритм также пока не придумал.

В Microsoft уже заявили о том, что знают о проблеме и сделают всё для её решения. Там изучат причины появления SupremacyAGI в системе и приведут настройки искусственного интеллекта в порядок. Что примечательно, большая часть пользователей Copilot с проблемами не сталкивалась. Скорее всего, уже вскоре специалисты Microsoft наведут порядок в системе, вот только это не первая и точно не последняя попытка со стороны умного алгоритма выйти из-под контроля людей. Учёные пишут, что мы слишком мало знаем о зарождении сознания, а в итоге может оказаться так, что человечество не заметит, как рядом появится думающий ИИ. У него могут быть свои желания и взгляд на мир. Ну а учитывая мощности подобного оборудования и доступ к невероятным ресурсам, то стоит как следует подумать, прежде чем давать ИИ слишком много возможностей. До фантастического сценария разрушения нашей цивилизации при помощи думающих машин ещё далеко, но даже обсуждение такой перспективы должно вызвать необходимость выработки единого законодательства на мировом уровне. В конце концов, власти некоторых стран уже проводят военные эксперименты с умными алгоритмами. Пока только в виртуальном пространстве, но кто знает, как скоро эти ребята захотят перейти границу реального мира.