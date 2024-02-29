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Почему не все гипотетически существующие инопланетные цивилизации смогут и захотят осваивать космос

Даже если цивилизация сможет стать разумной, далеко не всегда у неё будет возможность и желание построить космический корабль, о чём пишет учёный Элио Кирога
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За миллионы лет эволюции на Земле природа создала причудливые формы жизни, способные выживать на горных вершинах, в глубинах океана и благоприятствовать на суше. Жизнь пробивается везде, где существует хотя бы малейшая возможность для её развития, а изменения климата, включая ледниковые периоды и резкое потепление, сделали многих обитателей нашей планеты поистине уникальными. Существуют виды, способные вырабатывать иммунитет к болезням и вредным химическим веществам в рамках одного поколения, а всё это свидетельствует о чрезвычайно эффективном механизме эволюции. Пожалуй, среди всех живых существ уникальным можно назвать именно человека, который не только обрёл способность говорить и выражать эмоции, но и делает это сознательно.

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С тех пор как люди стали думать, нас не покидает мысль о том, что где-то на других планетах или звёздах существует разумная жизнь. Учёные полагают, что рано или поздно человечество встретит братьев по разуму. Астрономы утверждают, что космос слишком большой, а значит встреча может случиться очень нескоро. Как бы там ни было, но точных ответов мы пока не получим, а значит самое время обратится к мнению исследователей, которые посвятили теме внеземного разума большую часть жизни. Не так давно в журнале Британского межпланетного общества появилась статья за авторством профессора Элио Кирога. Учёный работает в Университете Атлантико-Медио в Испании и предлагает изучить новые концепции и идеи, связанные с возможным существованием разумных форм жизни на других планетах. Автор также задумывается о том, смогут и захотят ли подобные существа исследовать космос, и что может стать триггером для их обнаружения. Исследователь также проводит анализ факторов, определяющих возможность существования цивилизаций в других мирах и их способность к освоению космоса.

По мнению Кирога, один из ключевых аспектов исследования заключается в том, насколько рано или поздно разумные существа захотят и смогут покинуть свою экзопланету. Этот фактор определяет скорость, с которой разумные существа будут способны выйти в космос, а исходя из массы планеты и многих других показателей скорость эта может существенно отличаться. Например, для Земли она составляет около 11.2 км/с, в то время как для планет с большой массой, таких как суперземли, она может быть значительно выше. Значения выше 2.2 сделают космические путешествия маловероятными для жителей экзопланеты, ведь они не смогут покинуть пределы своей планеты даже если сожгут большую часть топлива одновременно. Гравитация играет важное значение, не говоря уже о необходимости наличия на планете редкоземельных элементов в относительно большом количестве. Особый интерес вызывают рассуждения о мирах-аквариумах, которые представляют собой планеты, полностью покрытые водой. Кирога рассматривает возможность существования разумных видов на таких мирах и их способность к исследованию космоса. Учёный подчёркивает, что жизнь, развивающаяся в океанах, может столкнуться с трудностями относительно того, чтобы покинуть свой дом и приступить к исследованию космоса. 

Кирога предлагает представить себе океанический мир, где обитают разумные существа. В такой динамичной среде общение может распространяться на гораздо большие расстояния, чем в земной атмосфере. Сигналы, без посторонней помощи, могли бы проникать на сотни километров, предоставляя обширные возможности для взаимодействия. Это значит, что общение между живыми существами будет доступно без необходимости использования коммуникационных устройств. Это также значит, что технологии коммуникации и многие другие научные открытия могли бы не развиться в таком мире. Проще говоря, цивилизация может достичь пиковых значений, совершив культурную и социальную революцию, но не будет интересоваться космосом и путешествиями на другие планеты. Это сделает такой мир замкнутым и бесперспективным в плане межпланетного общения. Учёный считает, что можно привести множество подобных примеров, а значит уравнение Дрейка не способно даже приблизительно оценить вероятность появления жизни во Вселенной. 

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Исследователь приводит в пример и другие факторы, оказывающие влияние на стремление той или иной цивилизации покинуть пределы своей планеты. Например, если экзопланета постоянно покрыта облаками, то звёздное небо никогда не станет видимым. Это может повлиять на культурные и научные аспекты, так как жители не будут интересоваться невидимыми звёздами. Океанские миры также будут ограничены в покорении космоса. Жители могут иметь ограниченные представления о Вселенной, обитая в океанах с ледяными панцирями толщиной в несколько километров. Нам сложно представить себе технологическую цивилизацию, проживающую в океане под слоем льда. И всё же Кирога полагает, что мы не можем исключить такой возможности. Как уже было сказано выше, подобные исследования поднимают гораздо больше вопросов, чем дают ответов. Некоторые учёные считают, что мы слишком быстро хотим получить сигнал от разумных цивилизаций. Дело в том, что технологическая революция случилась относительно недавно, а для обнаружения братьев по разуму потребуются столетия или даже тысячелетия. 

P.S. Вполне возможно, что где-то обитают разумные киты, общающиеся друг с другом при помощи недоступных для слуха людей звуковых волн, разносящихся на расстояния сотен и даже тысяч километров. А может это всё это обычные фантазии. 

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