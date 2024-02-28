Скотт Херкельман уверяет, что Дженсен Хуанг играет нечестно, оказывая давление на партнёров и контролируя цепочки поставок по всему миру

Миллионы геймеров по всему миру задаются вопросом: почему видеокарты такие дорогие. В прессе можно встретить различные точки зрения, а эксперты прежде всего указывают в сторону повышения сложности разработки новых технологических процессов. 10 лет назад казалось, что технологии будут дешеветь, но в реальности вышло, что окупаемость 5-нм узла возможна только в случае значительной доплаты со стороны клиентов. TSMC перекинула расходы на разработчиков смартфонов, процессоров и видеокарт, ну а эти ребята не стали жертвовать сверхдоходами, поэтому подняли стоимость для потребителей. Согласимся, что отчасти всё так и было, но не забывайте, что некоторые производители удерживают цены на прежнем уровне, тогда как аппетиты других постоянно растут. Например, процессоры AMD в 2024 году будут выполнены по самым современным 3-нм технологическим нормам, но стоимость останется на уровне прошлого поколения.

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Таким образом можно сделать вывод, что в росте цен на видеокарты виновато руководство NVIDIA и лично Дженсен Хуанг. Что примечательно, спрос на игровую продукцию сильно снизился, а значит здоровый рынок должен был отреагировать соответствующе. NVIDIA должна была внести корректировки в ценовую политику, вот только монопольное положение позволяет игнорировать подобные мелочи. Известно, что в настоящее время зелёные получают львиную долю прибыли от высокопроизводительных графических чипов для облачных технологий и машинного обучения. Спрос на продукцию для обучения ИИ постоянно растёт, а NVIDIA не способна удовлетворить запросы клиентов. В результате многие стоят в очереди по полгода, тогда как в соседнем магазине можно купить графические ускорители производства AMD. В данном случае речь о серии Instinct, которая уже несколько лет находится на рынке и предлагает довольно внушительную производительность. Стороннему наблюдателю действия разработчиков в сфере ИИ могут показаться нелогичными, но сегодня стало известно, что у всего есть своё объяснение.

Если верить словам Скотта Херкельмана, то всё дело в недобросовестной конкуренции. Бывший глава подразделения Radeon утверждает, что представители NVIDIA используют своё влияние для оказания давления на партнёров и клиентов по всему миру. Под колпаком у Дженсена Хуанга находятся крупные компании, занимающиеся разработкой ИИ. Кроме того, зелёные контролируют магазины, куда отгружают как обычные видеокарты, так и профессиональные модели. Ну и в число тех, на кого оказывается давление, входят журналисты, эксперты и блогеры. Херкельман называет добродушного дядюшку Хуанга главой картеля, который использует сомнительные методы для достижения поставленных задач. Глава компании контролирует большую часть поставок графических чипов на планете и может ввести санкции против тех, кто решится на сотрудничество с конкурентами. Например, NVIDIA начнёт задерживать отгрузку продукции, или может поставлять намного меньше товаров в магазин, чем планировалось, поясняя свои действия дефицитом и рыночной конъюнктурой. Партнёры будут ждать заказанных графических чипов месяцами, а пресса не получит новенькие видеокарты на обзор.

Херкельман пишет, что ранее Дженсен Хуанг уже получил негативный опыт с партнёрской программой GeForce, поэтому подобные действия осуществляются в одностороннем порядке и никак не оформляются на бумаге. Существуют устные предупреждения, а все партнёры знают, что с NVIDIA лучше не ссориться, поэтому предпочитают держаться от продукции конкурентов как можно дальше. Генеральный директор компании Groq полностью согласен с заявлениями Херкельмана. Джонатан Росс признал, что компании, планирующие и дальше закупать продукцию NVIDIA, опасаются заключать договора с другими разработчиками чипов для обучения ИИ. Зелёные могут ввести карательные меры, а взять нужное количество графических чипов больше негде. Сам Дженсен Хуанг с такими заявлениями не согласен и уверяет прессу, что старается распределять дефицитную продукцию справедливо. Похоже, глава NVIDIA недоговаривает, а прозвучавшие обвинения имеют под собой все основания. Как уже было сказано, графическая серия AMD Instinct по некоторым показателям превосходит аналоги NVIDIA, но не пользуется спросом. Будем надеяться, что на действия Дженсена Хуанга обратит внимание антимонопольный комитет, а иначе цены на видеокарты продолжат расти. Есть основания полагать, что NVIDIA в любом случае придётся туго, а сегодня компания находится на пике. В Китае уже есть целый ряд интересных решений, способных догнать и даже перегнать лучшие продукты от дядюшки Хуанга. Ну а поскольку железный барьер между США и Поднебесной будет становиться всё прочнее, то уже совсем скоро NVIDIA потеряет крупнейший рынок сбыта, генерирующий от 40% всех заказов. Куда после этого американская компания будет давать такое количество продукции, остаётся только гадать.