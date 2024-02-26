Новая ОС может стать отличной альтернативой Windows 10, которая завершит свой жизненный цикл в 2025 году

В настоящее время самой популярной операционной системой считается Windows 10. «Десятка» вышла в 2015 году и порядком устарела. Существует более новая ОС под названием Windows 11, но она не смогла стать полноценной альтернативой по целому ряду причин. Прежде всего новая ОС не принесла существенных изменений, которые могли бы заинтересовать пользователей. Кроме того, она оказалась слишком требовательной, ну а это существенный минус, ведь в корпоративном секторе миллионы компьютеров не поддерживают Windows 11. В итоге крупный и средний бизнес предпочитает оставаться на Windows 10, ну а времени для раздумий не так много. Проблема в том, что данная операционная система завершит свой жизненный цикл уже в 2025 году. Крупные компании могут обратиться в Microsoft за обновлениями, оплачивая дополнительную поддержку в рамках годичного абонемента. А вот обычные пользователи окажутся в трудном положении. Фактически, альтернатив нет, поскольку все ранее озвученные предложения имеют те или иные минусы.

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Например, Google всё активнее продвигает свою Chrome OS Flex. Данная операционная система создана под сильно устаревшее железо, где способна обеспечить выход в интернет и работу с документами. Главным минусом такого продукта называется отсутствие совместимости с привычным программным обеспечением Windows. Не стоит забывать, что интерфейс Chrome OS Flex представляет собой использование ресурсов интернета, что делает работу в этой ОС непривычной для большинства людей. Энтузиасты постоянно призывают сообщество Linux к действиям, предлагая воспользоваться слабостью Microsoft для популяризации альтернативной операционной системы. Похоже, подобные идеи уже нашли своё воплощение в реальном дистрибутиве Linux под названием Wubuntu. Уникальность данной операционной системы заключается в том, что она позволяет перейти на Linux без значительных потерь.

Так, базовый Wubuntu имеет интерфейс, который повторяет Windows 11. Дистрибутив основан на Linux Ubuntu, но разработчики внесли существенные правки. Интерфейс полностью копирует таковой в Windows 11, включая цветовую гамму, обои рабочего стола, горячие клавиши, и многое другое. Пользователям доступна панель задач «Пуск», расположение которой осталось неизменным. Пользователи, которые уже опробовали Wubuntu, рассказывают о том, что не заметили существенных отличий, а больше всего привлекает полная совместимость с программным обеспечением с Windows. Так, без значительных потерь производительности запускаются файлы .exe и .msi, а сама операционная система ещё и легко запускает любые приложения с Android. Разработчики пишут, что пока не заметили проблем с совместимостью, но призывают энтузиастов сообщать о любых мелочах, что позволит улучшить работоспособность новой операционной системы.

Но особенно интересны системные требования Wubuntu. Напомним, для Windows 11 потребуется процессор, выпущенный после 2018 года, а также наличие 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб свободного пространства на диске. Новый дистрибутив на Linux прекрасно заработает на компьютере, где есть всего 2 Гб ОЗУ. Для нормальной работы хватит и 2-ядерного процессора с тактовой частотой 2 ГГц, а после установки система займёт 25 Гб. Для хранения дистрибутива потребуется флешка размером 8 Гб, ну а лучше всего докупить твердотельный накопитель, что ускорит работу Wubuntu. В случае чего, данная ОС сможет функционировать и на жёстком диске, не говоря уже о модуле безопасности TPM, без которого установить Windows 11 невозможно. Сам дистрибутив занимает 5.1 Гб, а приятной неожиданностью является возможность выбора версии на базе графической среды Cinnamon. В этом случае Wubuntu имитирует оболочку Windows 10, сохраняя все функции, включая поддержку приложений Windows. Оба варианта записываются на флешку или диск с достаточным объёмом памяти. Бесплатная версия включает все необходимые функции и может стать отличной альтернативой для тех, кто не хочет или не может перейти на Windows 11. Пользователи сохранят все преимущества запуска традиционных приложений, но не будут стоять перед необходимостью покупки нового компьютера. Проблема заключается лишь в том, что придётся делать чистую установку, ну а это ведёт к потере личных данных, настроек и программного обеспечения. Доступна платная версия стоимость 35 долларов. За эту сумму разработчики обещают выход автоматических обновлений, техническую поддержку и другие полезные возможности.