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Bublik1
Google советует переходить с Windows 10 на Chrome OS Flex, поскольку требования к Windows 11 растут
Уже в 2025 году Windows 10 потеряет официальную поддержку и перестанет получать обновления безопасности

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Очевидно, что решение Microsoft о повышении системных требований для перехода на Windows 11 было ошибочным. Никакой стабильности системе это не принесло, а в результате спрос на новую ОС со стороны крупных корпоративных клиентов крайне мал. Доля Windows 11 не превышает 25%, а большую часть счастливых обладателей новой ОС составляют геймеры. Ранее Microsoft обещала повысить быстродействие в играх благодаря продвинутым функциям Windows 11, но так ничего на этом направлении и не добилась. Отметим, что системные требования не являются преградой для энтузиастов, которые научились обходить ограничения. В результате многие владельцы старых компьютеров умудрились поставить Windows 11. По данным инсайдеров, совсем скоро нарушителям придётся туго, ведь во второй половине 2024 года выйдет версия Windows 11 24H2, в рамках которой старые компьютеры окажутся за бортом эволюции. Указывается, что процессоры Core 2 Duo или Core 2 Quad не имеют поддержки команд SSE4.2, поэтому не смогут обеспечить стабильную работу новой версии операционной системы. 

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Предполагается, что запуск ОС в некоторых случаях окажется невозможным, а пользователи пишут о том, что Microsoft открыто принуждает их купить новый компьютер. Что же, пока Софтверный гигант оказывает на пользователей давление, удачной ситуацией хотят воспользоваться представители Google. Недавно в сети появилась реклама, в которой прямо указывается на то, что пользователям Windows 10 стоит отказаться от продукции Microsoft и вместо этого установить себе операционную систему Chrome OS Flex. На первый взгляд такое странное предложение кажется абсурдным, вот только не всё так просто. Во второй половине 2025 года Windows 10 перестанет получать обновления безопасности, а её жизненный цикл будет завершён. Корпоративные клиенты смогут остаться, получая обновления за деньги. И всё же, массовому пользователю станет сложнее, ведь через какое-то время разработчики игр и программного обеспечения перестанут поддерживать Windows 10. Владельцам старых компьютеров путь на Windows 11 заказан, ну а Chrome OS Flex не так плоха, как кажется. 

Данная операционная система доступна уже несколько лет, но так и не смогла стать популярной. Десятки миллионов людей по всей планете устраивает Windows 10, но в силу указанных выше причин, оставаться на этой ОС уже совсем скоро будет рискованно. Ну а поскольку это явная оплошность со стороны Microsoft, то Google стремится использовать удачный момент для увеличения популярности своей операционной системы. Важно помнить, что Chrome OS Flex изначально позиционировалась как платформа для устаревших ПК с низкой производительностью. Переход на Chrome OS Flex (если верить ребятам из Google), позволит пользователям Windows 10 избежать проблем с обновлениями. Ну а Корпорация добра не планирует отказываться от поддержки Chrome OS Flex, а значит рядовые пользователи будут регулярно получать обновления безопасности и смогут работать на своих системах ещё очень много лет. Не нужно тратить деньги на покупку нового процессора, ведь требования к Chrome OS Flex щадящие, а на том же Core 2 Duo можно легко выходить в интернет и смотреть видео. 

Эксперты отмечают, что рекламная компания Google только началась, а на поверхности уже находится любопытный факт, способный привлечь на сторону Chrome OS Flex миллионы людей. Так, отказ от старого компьютера чаще всего предполагает его утилизацию. Миллионы процессоров, материнских плат и других комплектующих превратятся в электронные отходы, увеличивая давление на экологию. Многие люди знают об этой проблеме и готовы идти на определённые жертвы, если дело касается сохранения окружающей среды. Ну а в данном случае переход на Chrome OS Flex позволит не только объявить себя защитником экологии, но и сохранить ощутимую сумму денег в кошельке. Пожалуй, главная проблема данной операционной системы кроется в её особенностях. Всё дело в том, что она представляет собой модифицированную версию Chrome OS и не предполагает привычную работу с программным обеспечением. Компьютер под управлением Chrome OS Flex становится больше похож на смартфон или планшет под Android, где приложения нужно скачивать из специального магазина, а совместимость с аналогами на Windows отсутствует. Как показывает практика, немногие пользователи не хотят переучиваться, а в результате неудобства управления Chrome OS Flex перевешивают все преимущества данной платформы. Пока неясно, сможет ли Google убедить пользователей Windows 10, но пока всё складывается не в пользу Корпорации добра. Напомним, общая доля Chrome OS и Chrome OS Flex не превышает 1.78%, тогда как Windows занимает 73% рынка. Даже macOS может похвастать 16.11%, тогда как многие эксперты полагают, что наиболее перспективным может быть переход на один из дистрибутивов Linux. Благодаря этому пользователи смогут получать обновления безопасности и сохранят привычный интерфейс с похожим программным обеспечением. 

Автор данного материала владеет ноутбуком, работающим на базе Chrome OS. Уже год лэптоп показывает исключительно мультфильмы для ребёнка, хотя первоначально предполагался в качестве рабочей станции. Как оказалось, привыкнуть к другой операционной системе не так просто, а её особенности не позволяют использовать весь привычный функционал компьютера в полной мере. Chrome OS Flex в этом плане почти ничем не лучше, поэтому перед владельцами старых компьютеров стоит действительно сложный выбор. 

#windows 10 #windows 11 #chrome os flex
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Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
Крупное обновление Windows 11 24H2 может удалить большое количество встроенных приложений
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