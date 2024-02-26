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Bublik1
В интернет слили 120 страниц электронной переписки с создателем Bitcoin Сатоши Накамото
Все письма находятся в свободном доступе

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Многие эксперты полагают, что загадочное исчезновение создателя первой криптовалюты сыграло решающую роль в привлечении внимания со стороны общественности. О необычном событии начали писать журналисты, а в какой-то момент люди начали искать информацию о Bitcoin. Цифровое золото становилось всё более обсуждаемым и начало стремительно дорожать. Появились профессиональные майнеры, а в настоящее время доходы наиболее крупных фермеров исчисляются миллиардами долларов. Инвестиции в добычу ВТС продолжают расти, а одним из ключевых событий 2024 года станет халвинг. Напомним, данный инструмент призван привести к снижению инфляционных рисков путём сокращения количества монет в каждом блоке. Это снизит доходы майнеров ровно в 2 раза, а аналитики ожидают подорожания первой криптовалюты в несколько раз. Всё это предмет длительных дискуссий, ну а история Сатоши Накамото уже много лет вызывает повышенный интерес со стороны обывателей и энтузиастов.

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Информации не так много, а личность Сатоши остаётся неизвестна. Не исключено, что разгадку этой тайны мы не узнаем никогда, ну а пока давайте изучим новые документы, которые были опубликованы в прессе. Речь идёт о переписке с известным программистом Марти Мальме, которую долгое время вёл Накамото. Информация была опубликована 23 февраля, а 120 страниц электронной переписки охватывают период с 2009 по 2015 годы. Из переписки видно, что для Сатоши концепция консенсуса доказательства работы (proof of work) играет ключевую роль в электронных финансах. Он утверждает, что это обеспечивает проверку каждой транзакции и защищает систему от внешнего вмешательства. Что примечательно, сам Накамото предлагает не называть Bitcoin инструментом для инвестирования. Вместо этого он полагает, что люди сами должны определить ценность криптовалюты. Как вы могли заметить, с тех пор курс цифрового золота ощутимо вырос, поэтому можно смело заявлять, что человечество оценило Bitcoin даже выше, чем предполагал создатель первой криптовалюты. 

Также в переписке отмечается, что Накомото не одобрил первоначальный логотип Bitcoin, созданный самим Мальме в конце ноября 2009 года. Логотип показался Сатоши «слишком дискотечным и напоминающим стиль 90-х годов». Это привело к отклонению изначального логотипа, а в целом возникает впечатление, что основатель первой криптовалюты уделял много внимания деталям. Например, в 2010 его беспокоил тот факт, что пользователи слишком зациклены на анонимности цифрового актива. Накамото напоминал, что раскрыть свою личность люди могут во время проведения транзакций, а значит нужно быть осторожным при использовании традиционных инструментов для перевода денег. Фактически, анонимностью обладает сама криптовалюта, тогда как на стороне других сервисов могут содержаться проблемы. Неясно, чем кроме создания Bitcoin занимался Сатоши, но из писем видно, что он уделял много внимания своей основной работе. Накамото несколько раз писал о необходимости взять перерыв, поскольку этого требует работа, а также обещал, что вскоре вернётся к криптовалюте. Неясно, почему Мальме так долго держал переписку в секрете. К сожалению, там не содержится точных данных о личности создателя первой криптовалюты. Кроме того, сообщения могли быть отредактированы. Информации действительно мало, а в итоге можно предположить, что Мальме оставил часть текстов без обнародования. 

Напомним, в настоящее время есть человек, который называет себя Сатоши Накамото. Крейг Райт уже не раз пытался добиться признания судом, а очередной слушанья состоятся в этом месяце. Пока всё идёт к тому, что Райта объявят самозванцем и вынудят заплатить штраф или посадят в тюрьму. Сам он известен агрессивной манерой ведения диалога и спорными заявлениями. Например, Райт обещал уничтожить Bitcoin, а в данном случае суд состоится по инициативе организации Crypto Open Patent Alliance. Большая часть экспертов называет Райта мошенником, который мечтает запустить руки в кошелёк Сатоши. Известно, что первоначально Накамото добыл порядка 1 миллиона ВТС, которые выступали в качестве гарантии того, что никто не сможет провести так называемую «атаку 51%». Предполагается, что владелец 51% всех добытых монет может получить контроль над системой и начать выпускать неограниченное количество ВТС. Как закончится суд, пока сказать сложно, но данное слушание точно не ответит на вопрос: кем был Сатоши Накамото. Получить доступ к переписке вы можете по ссылке: https://mmalmi.github.io/satoshi/

#криптовалюта #биткоин #bitcoin #сатоши накамото
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