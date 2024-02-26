Судя по всему, процесс займёт какое-то время, ведь законопроект будет готов только к концу лета

Apple и Google объявили об уходе с российского рынка ещё в 2022 году. Первая перестала оказывать техническую поддержку, включая отказ от гарантийных обязательств. Вторая хлопнула дверью формально, поскольку не занимается разработкой конечных продуктов для смартфонов. Но поскольку речь о двух крупнейших мобильных экосистемах на планете, то всё не могло обойтись без последствий. В случае с операционной системой Android, значительных изменений замечено не было. Некоторые производители смартфонов также заявили об уходе из РФ, но предпочли не использовать собственные возможности для блокирования уже реализованных аппаратов. Отдельные российские приложения попали под ограничения, поскольку пропали из официального магазина. Вот только есть и другие площадки, где всё это можно без проблем скачать. В итоге владельцы телефонов на Android практически не заметили санкций, тогда как у фанатов яблочной продукции всё не так радужно.

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Apple блокирует целый ряд ПО банков и других компаний, которые пользовались популярностью у российских пользователей. Время от времени появляются рабочие способы обойти ограничения, но всё это отслеживается и блокируется. Использование iPhone превратилось в настоящую борьбу с системой, но даже это пока не способно заставить фанатов отказаться от продукции Apple. Вполне возможно, что и не придётся, ведь российские власти планируют надавить на американскую компанию. По данным «Коммерсанта», правительство готовит новый законопроект, который обяжет Apple включить в одну из версий собственной операционной системы сторонние приложения. Таким образом смартфоны и планшеты смогут закачивать любое программное обеспечение из альтернативных источников, что решит проблему с постоянными блокировками. Журналисты отмечают, что документ только начал готовиться к разработке, поэтому ожидать значительных изменений в ближайшее время не стоит. Госдума рассмотрит законопроект до конца лета 2024 года, после чего претензии направят напрямую в сторону Apple.

Информацию уже подтвердил глава Минцифры России. По словам Максута Шадаева, первоначально о необходимости подобного законопроекта было объявлено ещё в конце 2022 года, тогда как текст его был сформулирован к весне 2023 года. Глава Минцифры напомнил, что аналогичный закон был ранее принят в Евросоюзе, где обязали американскую компанию обеспечить поддержку альтернативных магазинов приложений как на iPhone, так и на iPad. Главная проблема заключается в том, что Apple официально ушла из России, поэтому неясно, захочет ли компания следовать указаниям российских властей. По мнению Максута Шадаева, у яблочников просто не останется выхода, а значит есть высокая вероятность появления отечественного магазина приложений RuStore. Скорее всего, если всё пройдёт гладко, то российские владельцы iPhone и iPad смогут воспользоваться открывшимися возможностями не раньше 2025 года. Не исключено, что и позднее, о чём свидетельствует опыт Евросоюза.

Напомним, закон о регулировании деятельности яблочной компании в Европе вступил в силу в 2022 году. Вот только основные положения, касающиеся поддержки сторонних магазинов приложений, начнут действовать только 6 марта 2024 года. Исторический момент наступит совсем скоро, но даже в этом случае нет никаких гарантий, что Apple не начнёт ставить разработчикам палки в колёса. Всё дело в высоких требованиях, которые предъявляет яблочная компания к программному обеспечению. Согласно некоторым утечкам, Apple серьёзно усложнила бюрократические процессы для внесения новых приложений в сторонние магазины. Разработчики должны будут отчислять в сторону яблочников немалые комиссии, а при желании американская компания сможет влиять на появление в сторонних магазинах того или иного контента. Можно предположить, что первое время жители Европы не увидят никакого эффекта от появления альтернативных площадок для размещения приложений. Ну а после того, как будут найдены лазейки в требованиях, экосистема начнёт развиваться.

Что до России, то потребуется исключить участие Apple в принятии тех или иных решений относительно контента на альтернативных площадках. Очевидно, что там появятся приложения, которые запрещены в рамках санкций, ну а открытие подобных магазинов не имеет никакого смысла без расширенного списка российского ПО без ограничений. Известно, после некоторых предложений, поступивших от администрации президента, законопроект направлен на доработку. Детали остаются недоступны для прессы, ну а эксперты полагают, что закон коснётся не только Apple, но и Google. В данном случае пока запретов на создание и размещение альтернативных магазинов приложений со стороны этой американской компании не поступало. Не исключено, что российские власти хотят заранее добиться того, чтобы производители смартфонов не оказывали влияния на доступ российских пользователей к нужному контенту. Пока же можно только гадать, когда российским властям удастся превратить iOS в Android.