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Bublik1
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
Увы, но даже PlayStation 5 уже не справляется с требовательными играми в 4К

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Инсайдеры уже целый год не могут понять, когда Sony намерена выпустить прокачанную версию PlayStation 5 Pro. По некоторым данным игровая приставка окажется как минимум в 2 раза быстрее моделей, находящихся в настоящее время в продаже. При этом она получит новый дизайн и улучшенную систему охлаждения. Предполагается, что релиз может состояться ближе к концу 2024 года, но некоторые инсайдеры уверяют, что продажи консоли стартуют только в 2025 году. Первоначально считалось, что стоимость PlayStation 5 Pro может оказаться выше 600 долларов, а отдельные издания называли и вовсе фантастические цифры. Сегодня всё идёт к тому, что прокачанная модель получит ценник в 500 долларов, тогда как находящиеся сегодня в продаже решения подешевеют на 100 долларов. Насколько подобные слухи правдоподобны, сказать сложно, но есть все основания предполагать, что японская компания будет идти на рискованные шаги. 

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Всё дело в том, что инвесторы оказались крайне недовольны недавним отчётом, свидетельствующим о стагнации игрового подразделения Sony. Современный рынок построен на постоянном росте, а значит просто зарабатывать и получать небольшую прибыль уже нельзя. Ну а поскольку вечно расти невозможно, то такой подход встречает на своём пути серьёзное сопротивление. Инвесторы хотят больше денег, а больше всего критики досталось прибыли от продаж игр. Выяснилось, что даже наиболее популярные проекты зарабатывают намного меньше, чем хотят инвесторы, тогда как разработка игр постоянно дорожает. Обойдёмся без точных цифр, ведь наш материал не об этом. Суть сводится к тому, что Sony переживает не лучшие времена, ведь продажи PlayStation 5 идут намного медленнее, чем ранее предполагалось. Спрос на консоли падает, а это сильно вредит игровому контенту. В прессе писали, что некоторые инвесторы даже предложили рассмотреть вопрос повышения минимального порога стоимости игр ААА уровня с текущих 70 до 80 долларов. Пока подобная позиция не нашла одобрения у руководства японской компании, но всё идёт к тому, что игры будут становиться дороже. 

Что любопытно, на этом фоне прямо противоположно себя ведёт Microsoft, заявляющая о появлении в общем доступе по подписке целого ряда блокбастеров. В настоящее время консоли Xbox пользуются невысокой популярностью, но с таким подходом Софтверный гигант может кардинально изменить положение вещей уже в следующем поколении. Всё это отдалённая перспектива, тогда как многие геймеры здесь и сейчас делают трудный выбор. Отметим, что далеко не все любители компьютерных игр предпочитают консоли, а немало геймеров выбирают персональные компьютеры. Игры здесь стоят дешевле, доступны серьёзные скидки, не говоря уже о существовании торрентов, где всё это можно сказать совершенно бесплатно. Особенно актуальна данная проблема для российских геймеров, которые вынуждены прибегать к окольным путям для покупки игр для PlayStation 5. Что же, если вы мечтали о приставке, но так её и не купили, то сегодня мы разберёмся, какая видеокарта способна предложить аналогичную производительность в играх. Тестирование проведено автором канала Digital Foundry.

По мнению блогера, наиболее близкой производительностью к PlayStation 5 обладает Radeon RX 6700. Как видите, видеокарта имеет меньше видеопамяти и уступает как по ширине шины, так и по некоторым другим показателям. При этом в приставке и в видеокарте содержится аналогичная графическая архитектура, а особенно интересны результаты в играх. Как удалось выяснить, видеокарта и консоль демонстрируют примерно аналогичное количество кадров в секунду. В некоторых играх вперёд выходит Radeon RX 6700, тогда как в других победа остаётся за PlayStation 5. Есть тесты в разрешении 1080р, 2К и 4К. Что любопытно, приставка уже не способна тянуть требовательные новинки на максимальном разрешении, а эксперты отмечают, что консоль находится на поздних этапах своего жизненного цикла. На самом деле игры для PlayStation 5 будут выпускаться ещё как минимум 5 лет, но владельцам придётся использовать разрешение 2К или даже 1080р, поскольку требования постоянно растут. Примерно такие же манипуляции ждут владельцев Radeon RX 6700, а автор канала Digital Foundry делает неоднозначные выводы. 

Он установил, что GeForce RTX 4060 лучше справляется с играми чем Radeon RX 6700, но только в случае активации технологии масштабирования третьего поколения DLSS. Мало того, уже сегодня игровая приставка и протестированная видеокарта кажутся минимальным порогом для геймеров, а ведь жизненный цикл подобных продуктов ещё не завершён. Можно сделать вывод, что Radeon RX 6700 уже не подходит для требовательных игр в разрешении 4К. Для 2К можно использовать как эту видеокарту, так и PlayStation 5, ну а переходить на 1080р пока рано. Ну и очевидна выгода перехода на настольные компьютеры, ведь даже Sony начала выпускать свои эксклюзивы, многие из которых тут же попадают на торренты. 


#видеокарты #playstation 5 #тесты
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