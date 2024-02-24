Авторы NRK пишут, что Запад не смог выполнить поставленные цели, а сегодня экономика ЕС сталкивается с целым рядом трудностей

Уже 2 года Россия находится под санкциями. Какое-то время казалось, что ограничения затронут только некоторые секторы, тогда как в итоге дипломатам удастся договориться. Такой расклад мы наблюдали уже не раз, поэтому эксперты и не предполагали, что на этот раз США приняли решение уничтожить российскую экономику. Количество санкций и их география постоянно растёт, а недавно Европа единогласно приняла 13 пакет, который усложнит жизнь некоторым предприятиям и физическим лицам. Ограничения приурочили к началу СВО, но громко хлопнуть дверью не вышло, ведь некоторые страны потребовали убрать из списка ряд болезненных пунктов, включая закупку газа и некоторые другие. Спустя два года норвежские журналисты NRK подводят неутешительный итог санкций, рассказывая о том, как сильно русские разочаровали коллективный Запад.

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Там пишут, что санкции должны были отправить Россию на экономическое дно, но вместо этого сделали страну сильнее. Экономика России растёт, а темпы превышают таковые для Норвегии. Например, за 2023 год ВВП РФ увеличился на 3.6% тогда как Норвегия получила прибавку всего в 0.7%. Норвежские эксперты полагают, что главная причина такой стойкости заключается в готовности к трудностям со стороны властей. Русские заранее готовились к ограничениям, а благодаря переводу экономики на военные нужды удалось снизить проблему безработицы и начать выпускать больше внутреннего продукта. Но главным поражением стран Запада называется неспособность ограничить поступление денег в российскую казну от продажи энергоносителей. В NRK уверены, что Кремль не просто подготовился к санкциям, но и предвидел часть из них. Были проведены нужные стресс-тесты, хотя так и не удалось решить все проблемы. Например, не вышло своевременно вывести 300 миллиардов долларов, хранящихся на зарубежных счетах. В настоящее время деньги заморожены, тогда как могли бы помочь российской экономике развиваться более быстрыми темпами. Мало того, в Европе ищут законные основания для отъёма всех замороженных средств, а на повестке стоит передача Киеву в том или ином виде денег, которые поступают в качестве доходов от находящихся на депозите миллиардов. Это внушительные суммы, а норвежские журналисты полагают, что нужное решение будет найдено.

Сильным ходом со стороны российского правительства стал тотальный контроль за движением капитала внутри страны. Было принято решение вынудить экспортёров размещать свои доходы в российских банках и обменивать иностранную валюту на рубли. Кроме того, власти страны препятствовали уходу иностранных инвесторов с российских рынков, что позволило оттянуть неизбежное. Многие крупные компании из США и Европы только к концу 2023 года заявили о полном сворачивании бизнеса в РФ, ну а к этому моменту русские уже смогли найти альтернативы при помощи параллельного импорта или заменить товары на аналогичные из Китая и Турции. Одновременно с этим растут военные расходы, включая выплаты военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. Целый ряд сложностей и необходимость противостоять секционному давлению привели к росту уровня инфляции, а в итоге Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 16%.

Отдельно отмечается, что Европа и США так и не прекратили закупки газа и нефти из России. Если попытаться изучить вопрос внимательнее, то можно выяснить, что только Америка импортировала из Индии российской нефти за 2023 год на 1.3 миллиарда долларов, тогда как все союзники, включая ЕС и блок НАТО, закупили российской нефти на 6.6 миллиарда долларов. Россия смогла переориентировать каналы сбыта, используя для этого договорённости с Индией и Китаем. По некоторым данным, российские власти контролируют до 20% всех танкеров в международных водах, а подобное явление принято называть «теневым флотом». После уничтожения Северных потоков и отказа от закупки трубного газа по оставшимся наземным линиям, Россия стала более активно поставлять на рынок ЕС сжиженный газ, уступив по объёмам экспорта за 2023 год только США. Учитывая тот факт, что Байден запретил в 2024 году продавать в Европу СПГ, доля России в этом году может существенно вырасти. Вот только такой газ стоит ощутимо дороже, а значит русские не только продолжают зарабатывать, но и получают сверхдоходы. В настоящее время инфляция в РФ достигает 7%, а к концу года власти намерены снизить показатели до 5%. При этом даже МВФ приходит к выводу, что в 2024 экономика России станет больше на 2.6%, а всё это сильно расстраивает норвежских журналистов. Авторы NRK констатируют, что страны Европы становятся беднее, многие государства терзает политический кризис, а социальные вопросы становятся всё более острыми. На этом фоне Россия продолжает двигаться вперёд, а военные победы идут рядом с политическими. Пока о полном фиаско санкций журналисты не пишут, но полагают, что текущий год станет крайне сложным для экономики ЕС. Проблема в том, что потребуется не только перекрывать потери, образовавшиеся от введения санкций против русских, но и искать деньги для Украины. Ну а делать это становится всё труднее, поскольку население Европы всё охотнее готово поддерживать мирные инициативы, а не дальнейшее затягивание конфликта.