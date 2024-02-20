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Bublik1
CNN: жители США и Европы до сих пор заправляют машины бензином, созданным из российской нефти
Американские журналисты рассказали о сложной схеме, которая приводит к подобным последствиям

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Уже достаточно давно известно, что санкции против российской нефти оказались неэффективными. Потолок цен не сработал, а в результате «чёрное золото» дорожает и давно превысило 70 долларов за баррель. В Западной прессе часто пишут о так называемой «теневой» армии российских танкеров. Отмечается, что российская сторона может контролировать около 20% всего нефтяного трафика в мире, а сделать с этим ничего нельзя, поскольку доставка происходит в международных водах, где юрисдикция того или иного государства не имеет никакой силы. Предпринимались попытки надавить на экологические организации, но и эти действия пока не принесли никакой пользы. В прессе писали, что русские скупили ржавые посудины, которые давно следовало бы утилизировать. Якобы, «теневой» флот России имеет высокие экологические риски, а значит его нужно запретить. Ну а пока европейцы не придумали, как это реализовать, российские суда продолжают доставлять нефть во все уголки нашей планеты. Поговаривают, что некоторое количество закупают даже американцы, но сегодня появилась куда более интересная информация. 

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По данным CNN, российский бюджет за 2023 год достиг 320 миллиардов долларов. Это даже выше, чем было до СВО, а санкции оказались бессмысленны и не смогли оказать никакого влияния на продажи нефти. Ну а пока европейские потребители сталкиваются с ростом цен, российская сторона нашла новые каналы сбыта, получая сверхдоходы. Мало того, очень часто Европа закупает бензин и дизельное топливо, которое получено из российских нефтепродуктов, ну а это звучит как настоящее издевательство над санкциями. Оказывается, одним из главных игроков, закупающим «чёрное золото» из России, стала Индия. Эта страна увеличила закупки в 2023 году в 13 раз, а зафиксированный импорт достиг 37 миллиардов долларов. Вполне возможно, что реальная цифра ещё выше, но в данном случае это уже не имеет значения, поскольку даже озвученная информация озадачивает американских журналистов. CNN ссылается на проверенные источники, насчитавшие 588 прямых рейсов из России в Индию за 2023 год. Мало того, больше 200 кораблей и вовсе отправились в порты Греции, где после этого производились крайне сомнительные манипуляции.

Так, российская нефть перекачивалась на неподконтрольные ЕС и США суда, а после отправлялась в Индию и другие страны. Метод вполне легальный, но является явным нарушением санкций, поэтому сильно раздражает американцев. Власти Индии не раз заявляли, что закупка нефти из России позволила удержать цены на энергоносители на стабильном уровне. Якобы, если бы Россия не смогла экспортировать нефть, то мир столкнулся бы с огромным дефицитом и подорожанием. Ну а Индия всех спасает, попутно зарабатывая деньги. В CNN не готовы спорить относительно миссия Индии по борьбе с мировым дефицитом нефтепродуктов, но точно подсчитали, сколько российской нефти закупили США. Оказывается, только Америка импортировала из Индии нефтепродуктов на сумму 1.3 миллиарда долларов. Если прибавить все страны НАТО и ряд союзников, то получится ещё более внушительная цифра в 6.6 миллиарда долларов. 

Всё это российская нефть, которая находится под санкциями, но без проблем продаётся на мировом рынке. Американские журналисты уверены, что импортёры прекрасно осведомлены о происхождении нефтепродуктов, но предпочитают помалкивать. Якобы, подобные нефтепродукты обходятся дешевле и предлагаются с дисконтом. Ну а поскольку речь идёт о бизнесе, то очень многие готовы нарушать санкции ради личной выгоды. Особенно много зарабатывает трейдеры, которые получают гигантские прибыли за короткий срок. В CNN уверяют, что есть лица, которые на торговле российской нефтью и нефтепродуктами зарабатывают сотни миллионов долларов за считанные месяцы. Вполне возможно, что так и есть, но никаких подтверждений подобным утверждениям журналисты не приводят. Ну а в итоге рядовые американцы даже не подозревают, что заправляются бензином, изготовленным из российской нефти. В схеме задействованы тысячи людей, ну а для конечного потребителя важна цена, а не политические споры.  

#аналитика #санкции #нефть
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