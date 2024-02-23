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Bublik1
Учёным удалось записать 200Тб данных на аналог DVD-диска
В настоящее время несколько команд инженеров готовят целый ряд технологических прорывов в области записи и хранения информации.

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В настоящее время несколько команд инженеров готовят целый ряд технологических прорывов в области записи и хранения информации. Кто-то предлагает использовать для этих целей молекулярные связи, тогда как другие считают подобные идеи неосуществимыми и крайне дорогостоящими. Вместо этого создаются носители на основе стекла, поверхность которого записывается при помощи лазерного излучения. Разработчики уверяют, что сверхпрочный материал обеспечит безопасность хранения и транспортировки, тогда как записанные данные могут оставаться доступны тысячи лет. При этом технология извлечения разрабатывается параллельно, а всё это станет реальностью через 10 лет. Сложно сказать, смогут ли учёные добиться поставленных задач, но и сегодня есть целый ряд интересных технологий. Например, активно применяется запись на магнитные ленты. Накопители больше похожи на старые кассеты, но больше по размеру и содержат огромное количество данных. В последнее время магнитные носители становятся всё более популярными, тогда как пока увеличение ёмкости облачных хранилищ производится за счёт простого масштабирования. 

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Компании скупают сотни тысяч жёстких дисков, а эксперты полагают, что в ближайшие годы ничего более эффективного не появится. Вполне возможно, что это не так, о чём сообщила группа исследователей из Шанхайского университета науки и технологий в Китае. Оказывается, им удалось добиться научного прорыва в сфере хранения информации, а вместо традиционных HDD использовались оптические накопители, похожие на привычные нам DVD-диски. Устройство имеет компактный размер, но позволяет уместить целых 200 Тб данных. Для сравнения, обычные DVD содержат до 4.5 Гб информации, а в продаже находятся двухслойные и двусторонние накопители. Даже в этом случае ёмкость не превышает 17 Гб, тогда как более дорогие Blu-Ray-диски способны уместить 25 Гб на одном слое и до 100 Гб с учётом записи при помощи 4-слойной методики. Для игр достаточно, но использовать подобные накопители для хранения долговременной информации нецелесообразно по целому ряду причин. Что до жёстких дисков, то максимальный объём пока не превышает 30 Тб, а цена устройства в десятки раз выше диска, на который планируют записывать данные учёные. 

По данным разработчиков, им удалось совершить настоящий технологический прорыв, добившись структуры записи со 100-слойным читабельными слоями. Информация всё ещё остаётся доступна, а расстояние между слоями равняется 1 микрометру. Ничего подобного современные технологии предложить не в состоянии. Учёные пишут, что использовали так называемую технологию трёхмерной планарной записи. Она основана на использовании специальной ультрапрозрачной и однородной плёнки фоторезиста, проходящей процесс легирования при помощи особого красителя. Процесс записи происходит при помощи специализированных фемтосекундных лазеров, что делает технологию сложной и использования высоких технологий. Как уже было сказано, размер накопителя почти не отличается от обычного DVD, во всё остальном это совершенно новый уровень технологий, недоступный для современных средств хранения информации. При этом новый диск способен хранить 200 Тб данных ровно сто лет, на протяжение которых гарантируется полное сбережение информации. Неясно, насколько накопитель прочный, но проблема даже не в этом. Оказывается, добиться такой высокой плотности записи крайне сложно. В итоге разработка компактного устройства, которое способно проводить с диском манипуляции – это далёкая перспектива. 

Проще говоря, при помощи дорогостоящего оборудования, размером с комнату, исследователям удалось залить на диск какое-то количество информации. Для считывания понадобится такая же система, а мечтать о появлении компактного привода для компьютеров или серверов не стоит. Учёные полагают, что технологии ещё не достигли такого уровня, чтобы сложное оборудование можно было так сильно уменьшить. Кроме того, потребуется невероятное количество энергии, а решение всех инженерных проблем может занять десятилетия. Именно поэтому разработчики перспективной технологии заявили, что пока не собираются думать о коммерческом использовании своей идеи. Не исключено, что разработка уйдёт в стол, а в лучшем случае она послужит основой для более продвинутой технологии, но пока всё это отдалённая перспектива. 

#технологии #интересное #накопители
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