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Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года

На некоторые, цены кажутся завышенными, тогда как другие можно купить по выгодной стоимости
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Многие наши читатели просидели без нормальной видеокарты несколько лет. Задумайтесь, в мире постоянно происходят какие-то события, ставящие перед нами сложный выбор. Например, самым удачным временем для покупки видеокарты оказался 2019 год. Тогда на вторичном рынке после майнинга скопилось невероятное количество предложений, а цены на новинки были достаточно низкими. В те времена мы так не считали, но сегодня всё это очевидно даже самым малообразованным геймерам. В 2020 все ждали релиза видеокарт нового поколения, ну а в 2021 году майнеры на пару с дефицитом полупроводников обрушили доступность видеокарт до нуля, а в итоге стоимость игровых решений поднялась выше 100 000 рублей. Учтите, что флагманы стоили больше 300 тысяч, а тогда позволить себе видеокарту могли только самые состоятельные или отчаянные геймеры. В 2022 цены только начали снижаться, а все вокруг полагали, что рубль продолжит укрепляться. 

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Похоже, это был ещё один отличный шанс купить мощную видеокарту по выгодной стоимости. В 2023 курс национальной валюты пошёл вверх, а сегодня мы видим, что рубль стабильно закрепился на отметке 90-к-1, а значит рано или поздно придётся делать выбор. Многие любители компьютерных игр порадовали себя ещё в конце декабря, открыв в новогоднюю ночь блестящую коробку с видеокартой. Если вы тогда по каким-то причинам не смогли влиться в стройные ряды счастливых обладателей игровых видеокарт, то сегодня самое время принять верное решение. Выбор за вами, ну а мы рассмотрим несколько любопытных предложений на «Яндекс Маркете». Давайте в данном материале обойдёмся без сложного ранжирования, определив наиболее популярные предложения среди новых графических чипов. 

Вообще, Radeon RX 580 явно не новая, но мы предлагаем начать именно с этой видеокарты. Видеокарта восстановленная и даже могла работать на ферме. Нам кажется, что так и было, поскольку в 2021 году Radeon RX 580 стала одной из самых прибыльных видеокарт для добычи криптовалюты. Время шло, доходность майнинга снижалась, ну а сегодня купить видеокарту можно дешевле 10 тысяч рублей. В случае, если вы предпочитаете требовательные новинки, то лучше обратите внимание на другие предложения, ну а Radeon RX 580 идеально подходит для любителей шутеров. У неё в наличии 8 Гб видеопамяти, а сама она справится с популярными онлайн-играми даже в разрешении 2К. Магазин даёт год гарантии, ну а это очень даже неплохо, ведь многие восстановленные видеокарты предлагаются либо без гарантии, либо с минимальным сроком в 3 месяца. 

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Radeon RX 6650 XT – это ещё одна популярная видеокарта AMD, входящая в число самых продаваемых игровых решений. Стоит она около 29 тысяч рублей и способна обеспечить максимальные настройки графики в разрешении 1080р. После включения технологии масштабирования можно поиграть и в 2К, хотя многое зависит от настроек, к которым вы привыкли. Встречаются геймеры, которым позарез нужны максимальные настройки графики. В этом случае лучше обратить внимание на более дорогие предложения, ведь Radeon RX 6650 XT в этом случае 2К не потянет. Ну а для тех, кто не против снизить графику до средневысоких, такая видеокарта станет идеальным подарком. Стоит она относительно недорого, а по характеристикам превосходит более дорогие видеокарты NVIDIA.

Ну а Radeon RX 6700 XT для разрешения 2К подходит намного лучше. Максимальных настроек во всех требовательных играх достичь всё равно не удастся, но у видеокарты есть 12 Гб видеопамяти и 196-битная шина, что обеспечивает более высокую пропускную способность и гарантирует минимальные просадки в сложных сценах. Заплатить за удовольствие придётся порядка 42 тысяч рублей, но при текущем курсе рубля дешевле быть не могло. В США существуют более доступные предложения, но российский рынок под санкциями, а вся продукция доставляется через посредников. Эти ребята также хотят получить свою долю, ну а платить за всё это приходится конечному покупателю. Вообще, если вы ищете недорогое решение на все случаи жизни, обладающее максимальным жизненным циклом, то Radeon RX 6700 XT – это ваш выбор. 

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Нет никаких сомнений, что список наиболее популярных видеокарт без GeForce RTX 3060 был бы неполным. Ещё недавно этот графический чип считался самым продаваемым, но со временем интерес к GeForce RTX 3060 начал снижаться. Добавим, что Radeon RX 6650 XT быстрее, но стоит дешевле, тогда как видеокарта NVIDIA побеждает в трассировке лучей. Опыт показывает, что на таких слабых видеокартах трассировка лучей оказывается не очень полезна, поскольку сильно снижает производительность. И всё же, у GeForce RTX 3060 есть 12 Гб памяти, а жизненный цикл продлиться ещё 3-4 года. Если вы не любите продукцию от тётушки Су, то альтернатив в данном ценовом сегменте почти нет. 

Экономные геймеры могут обратить внимание на GeForce GTX 1660 SUPER. Она быстрее Radeon RX 580, но и в 2 раза дороже. Видеокарта новая, ну а мы прекрасно понимаем, как сложно в таком положении делать выбор. На стороне GeForce GTX 1660 SUPER полноценная гарантия и уверенность в том, что ни один майнер её не использовал, ну а Radeon RX 580 привлекает низкой стоимостью. Кстати, обе видеокарты будут тянуть требовательные новинки только в 1080р и на средневысоких настройках графики. Учитывайте этот факт перед покупкой, ведь жизненный цикл GeForce GTX 1660 SUPER стремительно подходит к своему завершению.

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Если вы действительно хотите играть в разрешении 2К и не терпите компромиссов, то придётся переместиться в более высокий ценовой сегмент. Мы заметили, что дорогих видеокарт в списке наиболее популярных нет, поэтому предложим несколько вариантов самостоятельно. Например, оптимальным вариантом может стать GeForce RTX 4070 SUPER. У видеокарты только два минуса: цена и посредственная система охлаждения. С первым поделать ничего нельзя, ведь GeForce RTX 4070 SUPER столько же стоит в Европе. Ну а более мощное охлаждение обязательно приведёт к удорожанию. Для стабильного отвода тепла два кулера достаточно, ну а мы советуем оборудовать корпус дополнительными вентиляторами. Данная видеокарта не только тянет 2К, но и неплохо показывает себя в 4К. Помните, что более высокое разрешение – это всё же уровень флагманов, поэтому с настройками графики придётся помучиться. 

А вот Radeon RX 7800 XT мы вам сегодня не рекомендуем. Начнём с того, что эта видеокарта уступает GeForce RTX 4070 SUPER по скоростным показателям, но стоит дороже. Кроме того, с видеокартой AMD добиться такого же фрамрейта в трассировке лучей не выйдет, а всё это делает Radeon RX 7800 XT не очень интересной для конечного потребителя. Пожалуй, цену нужно сбросить до 65 тысяч рублей, а иначе спрос на эту видеокарту сойдёт на нет. Фанаты красного лагеря расскажут вам, что у Radeon RX 7800 XT есть огромное преимущество в видео 16 Гб видеопамяти. Согласимся, что при равной производительности и паритете в стоимости – это действительно неплохо. Вот только мы видим, что цена GeForce RTX 4070 SUPER ниже, а скорость выше. Увы, но выбор в данном ценовом сегменте очевиден, и он не в пользу AMD.

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