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Bublik1
The Register: Лондонский Сити отказывается от ПО Oracle и переходит на немецкую систему SAP
Американская компания теряет ещё одного крупного клиента

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После ухода из России многие американские и европейские компании столкнулись с резким падением доходов. Низкий спрос наблюдается в сфере автомобилестроения и целого ряда электронной продукции. При этом китайские бизнесмены чувствуют себя довольно неплохо, занимая место сбежавших европейцев и американцев. Некоторые уже почувствовали последствия антироссийских санкций, тогда как другие обладают значительными финансовыми возможностями и способны пережить потерю даже такого большого рынка. Например, у Microsoft дела идут довольно неплохо, ну а российская пресса пишет, что отечественные компании и рядовые пользователи продолжают скупать коробочные версии операционных систем и офисного программного обеспечения. А вот у Oracle не всё гладко, поскольку компания потеряла не только доходы, но и специалистов из России. Похоже, проблемы американской компании ещё впереди. 

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Как стало известно, от данного ПО решил отказаться лондонский Сити. Речь идёт о так называемой финансовой столице Британии, которая готовится к полному отказу от программного обеспечения и облачных сервисов Oracle. По данным издания The Register, в настоящее время администрация Сити активно ищет системного интегратора, который поможет реализовать масштабный план миграции с Oracle на решения конкурентов. Ну а долго искать альтернативу не пришлось. Журналисты отмечают, что на место американского встанет европейское ПО немецкой компании SAP. Сити получит доступ к облачным сервисам, а также улучшенную ERP-систему. Для справки, лондонский Сити, также известный как «квадратная миля» располагается на площади в 2.9 километра квадратных и был основан на месте древнеримского города Лондиниума. Он является древнейшим административно-территориальным образованием в Лондоне и историческим ядром города. Именно там заключаются соглашения на миллиарды долларов, а дельцы со всего мира предпочитают решать вопросы в тени. Точных данных о том, с чем связан отказ от американского ПО, не указывается, но авторы The Register уверены в том, что всё дело в ограниченных возможностях Oracle. Оказывается, данное программное обеспечение уже давно не устраивает Сити, поскольку не имеет необходимой функциональности и сдерживает рост. В пример приводится существующая ERP-система Oracle E-business Suite 12. Её используют для управления финансами и недвижимостью, но она не способна обеспечить полный спектр необходимых функций. В результате приходится прибегать к альтернативным решениям, а это дополнительные затраты и время. 

Представители Сити отмечают, что тщательно оценили свои требования и приняли решение использовать решения системного интегратора для внедрения ERP-системы SAP. Она способна удовлетворить все потребности Сити и охватывает все основные функции, обеспечивая интеграцию для поддержки стратегических целей и операционной эффективности. Несмотря на свою настойчивость, журналистам не удалось узнать подробности и точную сумму, которую получит немецкая компания. При этом сообщается, что отказ от продукции Oracle точно приведёт к определённым финансовым потерям. Всё дело в том, что в 2023 году Сити заключил с американской компанией новый контракт, предполагающий закупку дополнительных лицензий на 233 000 фунта стерлингов. Техническая поддержка была продлена до 2026 года, ну а всё это придётся выбрасывать в мусорный ящик. 

Эксперты отмечают, что действия Сити во многом противоречат общепринятым трендам. Так, всё больше государственных организаций в Британии выбирают программное обеспечение Oracle либо других компаний, никак не связанных с немецкой SAP. Бирмингем решил перейти на ПО Oracle, в то время как Суррей выбрал ERP-систему от компании Unit4. Отдельно указывается, что подобные решения сопряжены с финансовыми рисками и часто себя не оправдывают. Так, в конце 2023 года Городской совет Бирмингема объявил о банкротстве из-за огромных затрат на переход с SAP на Oracle. Совет графства Суррей столкнулся с проблемами, связанными с выплатами заработной платы сотрудникам образовательных учреждений. Ну и стоит напомнить, что в самой Германии не все довольны ПО SAP. Оказывается, один из крупнейших в стране дискаунтеров Lidl (сеть бюджетных супермаркетов) отказался от системы SAP из-за высоких затрат и проблемной работы. Lidl целых 7 лет использовал SAP, на что было потрачено 500 миллионов евро. Ну а в какой-то момент немецкий дискаунтер вернулся к собственному ПО, которое обходится дешевле и полностью удовлетворяет потребности большой сети супермаркетов. Напомним, Oracle и SAP объявили об отказе работать в РФ в 2022 году. Американцы ушли сразу же, громко хлопнув дверь. А вот немецкая компания плавно завершила операции к концу 2023 года, выполнив большую часть обязательств перед российскими клиентами. 

#oracle #sap
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