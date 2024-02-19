Жители России начали скупать коробочные версии Office и Windows, несмотря на уход с рынка Microsoft

Несмотря на то, что Microsoft и Sony ушли с российского рынка, владельцы игровых приставок продолжают покупать новые игры окольными путями. Некоторые выбирают использование средств обхода IP-адреса, становясь цифровыми жителями Аргентины или Турции. В последнее время цены на игры выросли и там, но эксперты фиксируют спрос на физические носители информации. Всё просто, согласно действующим нормам, купленная в цифровом магазине игра пользователю не принадлежит. Правообладатель оставляет за собой возможность её удаления даже без возмещения стоимости, ну а проделать такой фокус с диском невозможно. При этом физические носители стоят столько же, как и цифровые копии, а в итоге в последние годы в России наблюдается повышенный спрос именно на диски. Похоже, эпидемия перекинулась и ну другие сферы, поскольку аналитики фиксируют небывалый спрос на коробочные версии программного обеспечения.

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Данными поделились журналисты «Ведомостей». Оказывается, высоким спросом пользуются коробочные версии Office и Windows, хотя Microsoft ушла с российского рынка ещё в 2022 году. Политика Софтверного гиганта не смогла убить любовь российских пользователей к популярным продуктам. Сообщается, что лидером на «Яндекс Маркете» в категории ПО за 2023 год стали коробочные версии Office и Windows, а также электронные ключи, позволяющие активировать уже скачанные с интернета цифровые копии программного обеспечения. Отлично расходятся ключи для облачного офисного сервиса Office 365, тогда как российский аналог «Яндекс 360» не входит в список самого популярного ПО. Аналогичный спрос наблюдался и на платформе Wildberries, где коробочные и цифровые продукты Microsoft занимают первые строчки среди самых популярных продуктов в своих категориях. На первом месте операционные системы Windows, тогда как офисные пакеты занимают вторую строчку. Известно, что только Wildberries за 2023 год смог реализовать 170 тысяч коробок с программным обеспечением Microsoft.

Похоже, в 2024 году тренд не только продолжился, но и усилился, ведь за январь и первую половину февраля пользователи Wildberries купили более 41 тысячи коробочных версий программного обеспечения Microsoft и свыше 3200 электронных ключей. Эксперты полагают, что рост популярности коробочного программного обеспечения связан с многочисленными сложностями, которые встречают российских пользователей на иностранных сайтах. Отмечается, что после отключения российских платёжных систем Visa и MasterCard стало сложнее приобретать импортное программное обеспечение. Большинство пользователей выбирают коробочные версии продуктов, так как это более удобный вариант при отсутствии возможности использовать зарубежные платёжные системы. Многие пользователи предпочитали покупать цифровые лицензии напрямую на сайте разработчика, но из-за искусственных ограничений, сделать это стало крайне сложно.

Растут продажи лицензионного ПО и в супермаркетах электроники. Так, в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» спрос на программное обеспечение вырос на 25%. Повышенным спросом пользуются антивирусы и офисные пакеты. Коробочные версии программного обеспечения расходятся как горячие пирожки, а спрос выше, чем был в 2023 году. Отдельно отмечается, что несмотря на рост популярности коробочных версий продукции Microsoft, российские аналоги также остаются востребованными среди потребителей. Например, в «М.Видео-Эльдорадо» пользователи активно покупают лицензионные отечественные программы. И всё же, как минимум половина новых ноутбуков и готовых систем поставляется без операционных систем. Часто можно встретить устройства, активированные при помощи китайских ключей. Подобные лицензии в России признаны пиратскими, но в целом это никак не влияет на работоспособность. Эксперты признают, что вместе с повышением спроса на коробочные версии ПО Microsoft, растёт и пиратство. Данная проблема была актуальна и до введения санкций и ухода крупных производителей программного обеспечения в 2022 году, но сегодня массовый пользователь предпочитает ничего не платить. Всё это создаёт благоприятные условия для распространения пиратского ПО, тогда как спрос на отечественные аналоги увеличивается неспешно. У некоторых продуктов есть успехи, но пока пираты побеждают.