По словам украинской стороны, запрос уже был передан, а Илон Маск ищет нужное решение, позволяющее заблокировать только российские спутниковые терминалы

Появление спутникового интернета Starlink у украинских военнослужащих в 2022 году стало неприятным сюрпризом для российского командования. Выяснилось, что устройства обладают высокой надёжностью и плохо поддаются помехам со стороны штатных станций радиоэлектронной борьбы. Сам Илон заявил, что отправил в Украину десятки тысяч терминалов на бесплатной основе и активно поддержал стремление Киева к демократии. Похоже, со временем Маск начал осознавать суть происходящего, поскольку предпринял попытки отказаться от обслуживания украинской армии. Сложно сказать, было ли это желание продиктовано личными мотивами, либо основатель SpaceX руководствовался финансовыми мотивами. Всё это уже не так важно, поскольку обращение в Пентагон ничего не дало, а в результате Starlink продолжил работу в штатном режиме.

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По словам Илона, ему всё же удалось ограничить функциональность системы возле Крыма, а также сделать невозможным использование спутниковой связи для запуска беспилотников на Донбассе. И первое и второе утверждение кажется весьма сомнительным, поскольку морские дроны регулярно отправляются к берегам полуострова, а про тысячи БПЛА на линии соприкосновения в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях и говорить глупо. Если блокировка и существовала, то она оказалась неэффективной, а в итоге Илон предпочитает не говорить на тему работы спутникового интернета в Украине и занимает нейтральную позицию, призывая стороны к миру. На прошлой неделе появилась информация, согласно которой российские подразделения на Донбассе получили в своё распоряжение терминалы Starlink. Сколько и где именно находятся подобные устройства, не указывалось, но в украинской прессе уверяли, что значительное количество техники было закуплено через третьи страны, включая ОАЭ. В прессе начали появляться самые различные домыслы, ну а вчера на эту тему высказался вице-премьер Украины.

Михаил Фёдоров не сомневается в том, что российская сторона обладает определённым количеством терминалов Starlink. Он называет это настоящей проблемой, поскольку ранее у армии РФ доступа к высокоскоростному интернету без прокладывания дополнительных линий не было. Оказывается, проблема настолько серьёзная, что украинское правительство даже обратилось к Маску. Перед миллиардером поставлена задача отключить российские терминалы таким образом, чтобы это не повлияло на работу украинских систем. Якобы, основатель SpaceX уже получил всю нужную информацию и занят выработкой соответствующего решения. По словам Фёдорова, нужно сделать всё точечно, поскольку полное отключение спутникового интернета над Донбассом приведёт к катастрофическим последствиям для украинской армии. Это сделает запуск беспилотников невозможным, ну а терминалы сегодня играют ключевую роль в работе многих военных и разведывательных систем. Напомним, украинские солдаты писали, что временами наблюдают резкое падение трафика на линии соприкосновения. По их словам, это связано с неправомерным подключением к спутниковой сети российских военнослужащих. Якобы, терминалы, которые используют русские, на самом деле ненастоящие, но позволяют подключаться к оригинальным Starlink и перенаправлять трафик в нужную сторону.

Комментировать подобные заявления крайне сложно, поскольку они не имеют никаких доказательств. Ну а если представить себе, что российская армия действительно получила в своё распоряжение какое-то количество терминалов Starlink, то возможность их отключения не кажется фантастичной. Особенность подобных устройств заключается в том, что каждый терминал имеет собственный уникальный идентификатор. Нет никаких сомнений, что Маск имеет доступ к карте расположения всех терминалов и может удалённо блокировать каждый из них. Эксперты в сети пишут, что потребуется узнать мак-адреса российских терминалов, а сделать это практически невозможно. Таким образом отключить российские устройства не получится. И всё бы хорошо, но эти ребята упускают из вида тот факт, что ничего узнавать украинской стороне не потребуется. На самом деле достаточно собрать все идентификаторы украинских терминалов, находящихся на определённом участке и передать лично Илону. Ну а он уже отключит оставшиеся на Донбассе устройства, которые и будут принадлежать российской стороне. Словом, многое зависит от действий самого Маска, называющего себя нейтральным и громко заявляющем о мирных инициативах.