Каким образом спутниковый терминал Starlink появился в СВО, можно только догадываться

Несколько лет назад, когда российские власти заявили о запрете работы спутникового интернета Starlink над всей территорией страны, многие журналисты выражали по этому поводу негодование. Тогда в прессе писали, что мирная инициатива Илона Маска должна служить всему человечеству, ну а Россия отказывается от технологии будущего, хотя не имеет никаких альтернатив. Казалось, что нужно решение отменить, но начало СВО доказало, что российские власти прекрасно понимали, что собой представляет новомодная технология. Уже в 2022 году выяснилось, что сам Маск решил заняться благотворительностью, отправляя в Украину тысячи комплектов для создания полноценного беспроводного интернета. Всё то, что в обычных странах стоит денег, украинская армия получала совершенно бесплатно. Сам Илон согласился оплачивать не только стоимость оборудования, но и передачу данных.

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Позднее миллиардер осознал свою ошибку, пытаясь расторгнуть договор с американскими властями, но было уже слишком поздно. Основатель Tesla сделал ряд заявлений, в рамках которых стало известно о прекращении работы подобных систем возле Крыма. Кроме того, Маск заявлял, что Starlink не будет работать для запуска беспилотников на территории проведения СВО. Неясно, насколько подобные заявления точно отражают действительность, но морские дроны ВСУ регулярно отправляются в сторону Крыма, тогда как количество БПЛА на линии соприкосновения постоянно увеличивается. Гражданский проект, который должен был объединить всю Землю, разом превратился в военную инициативу, ну а сам Илон не раз пытался замять дело с поставками терминалов в Украину. Похоже, сделать это не удастся, поскольку напоминания об опрометчивых действиях продолжают преследовать миллиардера. Напомним, недавно в интернете появилась информация о том, что российские военнослужащие активно используют терминалы Starlink. Якобы, на территории России работа спутникового интернета заблокирована, но в Луганской и Донецкой областях система работает. Купить полный комплект не так просто, а прямых отсылок на участие в сделках Маска не было. И всё же, российские военкоры утверждали, что есть реальная возможность закупать терминалы на внешних рынках. Количество терминалов, которые удалось закупить, не указывается по вполне очевидным причинам.

Отмечается, что один такой полностью настроенный пункт спутниковой связи стоит порядка 1 миллиона рублей. Это как минимум в 4 раза дороже себестоимости, но в данном случае важен сам факт, а не цена и количество. Поползли слухи о том, что в деле может быть замешан сам Илон, который желает победы России, и активно выражает свою позицию на различных платформах. Похоже, молчать дальше нет никакой возможности, поэтому Маск всё же решил взять слово. По словам миллиардера, ни он сам, ни кто-либо из сотрудников SpaceX не занимался поставками Starlink в Россию. Также нет никакой информации о продаже терминалов российской стороне через посредников, поэтому все обвинения в свой адрес основатель Tesla считает ложными. В комментариях к посту Илона появились вполне логичные предположения, авторы которых полагают, что Россия не прибегала к посредничеству со стороны SpaceX или контрагентов компании. На мировом рынке спутниковые терминалы продаются открыто, а значит закупить сотни и даже тысячи – это вполне реальная задача, которая под силу для военного ведомства или обладающих значительными экономическими возможностями волонтёрами.

Эксперты пишут, что у SpaceX есть возможность отслеживать каждый терминал Starlink. Пользуется ли такой возможностью Маск, сказать сложно. Вполне возможно, что существуют специальные прошивки, блокирующие слежку, не говоря уже об использовании VPN. Если учитывать, что украинская сторона научилась применять спутниковую связь для запуска дронов, то можно сделать вывод, что обход слежки и блокировки возможен. За последние дни шумиха вокруг использования Starlink в российской армии, стихла, ну а кроме нескольких фотографий в сети не было никакой ценной информации. Возможно, это всё ложные сведения, хотя о правдоподобности говорили известные военкоры.