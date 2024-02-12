Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Илон Маск заявил, что не продавал России Starlink и не связан с появлением терминала в зоне СВО
Каким образом спутниковый терминал Starlink появился в СВО, можно только догадываться

реклама

Несколько лет назад, когда российские власти заявили о запрете работы спутникового интернета Starlink над всей территорией страны, многие журналисты выражали по этому поводу негодование. Тогда в прессе писали, что мирная инициатива Илона Маска должна служить всему человечеству, ну а Россия отказывается от технологии будущего, хотя не имеет никаких альтернатив. Казалось, что нужно решение отменить, но начало СВО доказало, что российские власти прекрасно понимали, что собой представляет новомодная технология. Уже в 2022 году выяснилось, что сам Маск решил заняться благотворительностью, отправляя в Украину тысячи комплектов для создания полноценного беспроводного интернета. Всё то, что в обычных странах стоит денег, украинская армия получала совершенно бесплатно. Сам Илон согласился оплачивать не только стоимость оборудования, но и передачу данных. 

реклама

Позднее миллиардер осознал свою ошибку, пытаясь расторгнуть договор с американскими властями, но было уже слишком поздно. Основатель Tesla сделал ряд заявлений, в рамках которых стало известно о прекращении работы подобных систем возле Крыма. Кроме того, Маск заявлял, что Starlink не будет работать для запуска беспилотников на территории проведения СВО. Неясно, насколько подобные заявления точно отражают действительность, но морские дроны ВСУ регулярно отправляются в сторону Крыма, тогда как количество БПЛА на линии соприкосновения постоянно увеличивается. Гражданский проект, который должен был объединить всю Землю, разом превратился в военную инициативу, ну а сам Илон не раз пытался замять дело с поставками терминалов в Украину. Похоже, сделать это не удастся, поскольку напоминания об опрометчивых действиях продолжают преследовать миллиардера. Напомним, недавно в интернете появилась информация о том, что российские военнослужащие активно используют терминалы Starlink. Якобы, на территории России работа спутникового интернета заблокирована, но в Луганской и Донецкой областях система работает. Купить полный комплект не так просто, а прямых отсылок на участие в сделках Маска не было. И всё же, российские военкоры утверждали, что есть реальная возможность закупать терминалы на внешних рынках. Количество терминалов, которые удалось закупить, не указывается по вполне очевидным причинам. 

Отмечается, что один такой полностью настроенный пункт спутниковой связи стоит порядка 1 миллиона рублей. Это как минимум в 4 раза дороже себестоимости, но в данном случае важен сам факт, а не цена и количество. Поползли слухи о том, что в деле может быть замешан сам Илон, который желает победы России, и активно выражает свою позицию на различных платформах. Похоже, молчать дальше нет никакой возможности, поэтому Маск всё же решил взять слово. По словам миллиардера, ни он сам, ни кто-либо из сотрудников SpaceX не занимался поставками Starlink в Россию. Также нет никакой информации о продаже терминалов российской стороне через посредников, поэтому все обвинения в свой адрес основатель Tesla считает ложными. В комментариях к посту Илона появились вполне логичные предположения, авторы которых полагают, что Россия не прибегала к посредничеству со стороны SpaceX или контрагентов компании. На мировом рынке спутниковые терминалы продаются открыто, а значит закупить сотни и даже тысячи – это вполне реальная задача, которая под силу для военного ведомства или обладающих значительными экономическими возможностями волонтёрами. 

Эксперты пишут, что у SpaceX есть возможность отслеживать каждый терминал Starlink. Пользуется ли такой возможностью Маск, сказать сложно. Вполне возможно, что существуют специальные прошивки, блокирующие слежку, не говоря уже об использовании VPN. Если учитывать, что украинская сторона научилась применять спутниковую связь для запуска дронов, то можно сделать вывод, что обход слежки и блокировки возможен. За последние дни шумиха вокруг использования Starlink в российской армии, стихла, ну а кроме нескольких фотографий в сети не было никакой ценной информации. Возможно, это всё ложные сведения, хотя о правдоподобности говорили известные военкоры. 

#сво #starlink #спутниковый интернет
+
Написать комментарий (0)
В ходе ночных ударов были уничтожены резервы ВСУ, перебрасываемые к Авдеевке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
10
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
5
ВС РФ продолжают методично вытеснять ВСУ с улиц Авдеевки
+
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
3
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
1
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
9
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
1
Рекламируемая на веб-сайте Apple функция EyeSight в реальности работает намного хуже
4
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
2
Microsoft снова «взялась» за пользователей Windows 10
8
Китай представил передовую систему ПВО LD35 с программируемыми снарядами, ракетами и боевым лазером
1
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
5
Gigabyte пересматривает дизайн печатных плат графических процессоров для решения проблем
+
Искусственный интеллект назвал пять криптовалют, которые станут лучшими в 2024 году
1
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
2

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
3
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
10
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
17
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
3
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
44
Пять причин провала Xbox Game Pass
34
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
40
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
14
Call of Duty World at War - Вид на вторую мировую сбоку
1

Сейчас обсуждают

Александр Вишневский
14:23
Не знаю. Хотя он здесь совершенно не причём. Но зато знаю, что энергия измеряется в Дж, а мощность в Вт
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
Рустам Чикатилов
14:21
В Иркутске рубль а здесь в 3 раза дороже
Майнинг биткоинов: добытчики криптовалюты переезжают в Эфиопию
Майкопское Честное
14:19
6-я причина – потому что Зистакс ЛГБТ-активист. В этой среде интуль не в моде. Любят, понимаешь, поставить кукурузен и потом... Он не спит, не ест, не пьёт, Курву целый день ипёт. Ну и 7-я причина:
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Chihonya
14:18
ты 4080 сюпир обещал, обнищал? еще и палит днищенский....
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
Давид Алиев
14:17
дедсадовское
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
Chihonya
14:16
да ну, япона мать?
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Бахтиёр Кудратуллаев
14:13
японские кондесаторы
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Johan_888
14:13
Ну и что что оно искусственное, оно же существует, пока ещё... Фишка в том, что Россия как правопреемник СССР, имеет право признать Львов и Тернополь польскими, и подкинуть жирную свинью хохлам.
Орбан предложил создать из Украины буферную зону между Западом и Россией
Chihonya
14:09
сиасоник в нутрях, норм)
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Александр Еремеев
14:03
Хуанг везде успевает.
Вьетнам будет привлекать разработчиков и производителей чипов целевыми субсидиями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем