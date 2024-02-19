Открытие удивило даже учёных, проводивший эксперимент

Уже достаточно давно известно, что наиболее высоким интеллектом из всех представителей животного мира обладают обезьяны. На разных этапах развития нашей цивилизации приматам уделялось много внимания, но только после появления Теории эволюции Дарвина эти существа стали настоящими звёздами мира животных. Известно, что обезьяны обладают способностью к обучению, а примеры часто удивляют даже учёных. Изучение пространства, взаимодействие с окружающей средой и овладение различными навыками – все это является частью их естественного обучения. Особенно важно, что обезьяны способны к овладению искусственными навыками, таким как использование инструментов для решения задач. Кроме того, обезьяны демонстрируют впечатляющую способность к решению различных задач. Исследования показывают, что они могут использовать инструменты для достижения цели, различать цвета и формы, а также адаптироваться к изменяющимся условиям.

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Эти навыки свидетельствуют о высоком уровне когнитивной способности приматов и почти не встречаются среди других видов. Также доказано, что обезьяны обладают сложной социальной структурой, в которой существует иерархия, сотрудничество и общение. Способность к общению через жесты, мимику и звуки позволяет им передавать информацию и решать конфликты. Ну и у неотъемлемой чертой некоторых видов приматов является наличие самосознания. Например, обезьяны могут осознавать своё собственное тело и даже использовать зеркало для решения задач. Учёные отмечают, что некоторые другие животные демонстрируют крайне любопытные способности, а мы пока слишком мало знаем о подводном мире, который таит массу сюрпризов. Но если изучение морских обитателей пока осложнено, то наземные виды представляют широкие возможности для исследования. В ходе нового эксперимента группа учёных пыталась понять, способны ли птицы к пониманию постоянства объектов, а именно осознанию того, что предмет существует даже тогда, когда его нельзя увидеть или потрогать.

В качестве объекта исследований были взяты азиатские птицы-носороги (Anthracoceros albirostris), которые доказали, что не только обезьяны обладают высокими когнитивными навыками. По мнению исследователей, причина наличия сложной способности вызвана эволюционными факторами. Оказывается, когда самки прячутся в своих дуплах, то их выживание в полной мере зависит от партнёров мужского пола. Напомним, чтобы обеспечить безопасность себе и своему потомству, самки азиатских птиц-носорогов замуровывают себя в дуплах, используя для этого грязь, слюну, фрукты и кору. Они оставляют лишь узкую щель для того, чтобы самцы могли принести им пищу. Ну а для того, чтобы понимать, что самка всё ещё существует, самцы должны обладать развитым уровнем понимания постоянства объектов. В ходе нового исследования, проведённого специалистами из Национального университета Сингапура, птицы-носороги успешно прошли серию тестов, проверяющих уровень их понимания постоянства объектов. Исследователи обучили птиц при помощи клюва указывать на местонахождение видимой награды, после чего провели ряд испытаний, ставящих перед ними всё более сложные задачи по сохранению постоянства невидимых объектов. Что любопытно, трое из шести птиц-носорогов смогли пройти шестую стадию тестов, которая проверяла их способность понимать невидимое смещение объектов. Это означает, что они осознавали, что награда осталась под чашкой, даже если это было не видно напрямую.

Учёные отмечают, что такой сложный навык требует наличия целого спектра когнитивных способностей. Это память, пространственное мышление и умение делать логические выводы. Что ещё более удивительно, все птицы-носороги, которые не справились в 6 фазой теста, не имели опыта размножения. Проще говоря, данный вид птиц обладает высокими способностями к обучению, а в итоге самец вынужден приспосабливаться и находить нужное решение. Ранее в мире птиц подобные навыки демонстрировали только некоторые виды попугаев, а значит в природе есть птицы, интеллектуальные способности которых могут оказаться намного выше, чем нам всегда казалось.

Anthracoceros albirostris представляет собой вид, входящий в семейство Bucerotidae и обитающий в юго-восточной Азии. Птица-носорог имеет огромный клюв, характерный для данного вида. Клюв чёрного цвета с белыми полосами и пятнами, что придаёт птице узнаваемый и неповторимый внешний вид. Оперение птицы-носорога в основном чёрное, иногда с белыми участками. Данный вид обитает в разнообразных средах, таких как влажные тропические леса, мангровые заросли и некоторые другие типы лесов в юго-восточной Азии, включая Индию, Непал, Бутан, Мьянму, Малайзию, Индонезию и Лаос. Птица-носорог предпочитает разнообразную диету, включающую фрукты, ягоды, насекомых и мелких грызунов. Её клюв позволяет ловко извлекать пищу из плотной растительности. Обычно птицы-носороги строят гнёзда в дуплах деревьев, выбирая высокие и крупные стволы. Самки откладывают 1-2 яйца, а оба родителя активно участвуют в высиживании и воспитании потомства. В настоящее время птицы-носороги сталкиваются с различными угрозами, включая потерю естественных мест обитания из-за вырубки лесов, браконьерство и незаконную торговлю животными. Многие организации по сохранению природы работают над тем, чтобы защитить этот вид и его среду обитания. Ну а сегодня мы знаем, что перед нами необычайно умный вид, способности которого удивляют не только обывателей, но и учёных.



