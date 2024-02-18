Урезанная GeForce RTX 3050 стоит 170 долларов, но купить её за такую цену невозможно даже в США

Судя по всему, в NVIDIA есть специальные люди, которые следят за меняющимся спросом на видеокарты и докладывают об изменениях руководству. После оценки происходящего принимаются те или иные решения, но очень часто конечный потребитель ничего не знает о появлении новых графических чипов. Например, в 2023 году на рынке появилась GeForce RTX 3060, получившая 8 Гб видеопамяти. Напомним, полноценный графический чип имеет 12 Гб памяти и 192-битную шину, тогда как новинка оказалась сильно урезанной и ожидаемо уступала оригиналу по скорости. При этом конечная стоимость GeForce RTX 3060@8 Гб осталась почти без изменений, а многие покупатели до сих пор не знают, что были обмануты Дженсеном Хуангом. Предложение казалось удачным, ведь можно было сэкономить несколько тысяч рублей, тогда как в реальности перед нами была совершенно другая видеокарта, в задачи которой входила экономия с минимальными финансовыми издержками для конечных производителей.

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Похоже, в 2024 году NVIDIA решила повторить успех GeForce RTX 3060@8 Гб, поскольку недавно в розницу поступила GeForce RTX 3050, количество видеопамяти в которой было снижено до 6 Гб. Если внимательно изучить спецификации видеокарты, то можно прийти к выводу, что у неё стало меньше ядер CUDA, а вместо 128-битной шины установлена 96-битная. Эксперты отмечают, что перед нами совершенно другой продукт, который следовало бы назвать GeForce RTX 3040 или GeForce RTX 3030, но маркетинговая составляющая не поваляет NVIDIA этого сделать. Нет никаких сомнений, что пострадают обычные геймеры, а сегодня мы предлагаем изучить производительность новинки более детально. Обратимся на сайт TechPowerUp, где все тесты уже были проведены, а выводы сделаны. Первым делом рассмотрим разрешение 1080р, для которого видеокарта и была создана. Как видите, в среднем GeForce RTX 3050 набирает 42 кадра в секунду. Если не придираться к деталям, то это вполне неплохо, ведь с таким фрамрейтом можно смело запускать любую актуальную игру. Мало того, потенциала видеокарты хватит ещё на пару лет, но это единственная хорошая новость, которая ожидает наших читателей.

Как видите, оригинальная GeForce RTX 3050 оказывается на 30% быстрее, а это довольно существенная потеря быстродействия. Мало того, теперь урезанная видеокарта уступает даже GeForce GTX 1660 Ti, которая была выпущена в 2019 году и уже тогда не считалась быстрой. Примерно на 15% медленнее Radeon RX 580, ну а эта информация совсем не красит GeForce RTX 3050@6 Гб, поскольку речь идёт о давно ушедшей с рынка видеокарте. Ещё более печальное положение складывается в том случае, если геймер решит поиграть в разрешении 2К. Здесь обрезанная видеокарта с большим трудом перевалила за 30 кадров в секунду, тогда как оригинальная версия стабильно приближается к 40 fps. Отставание и здесь составляет 30%, а преимущество над старой Radeon RX 580 доходит до 15%. А вот GeForce GTX 1660 Ti оказалась на целых 20% быстрее. Это значит, что разница будет заметна невооружённым взглядом, ведь есть игры, где фрамрейт с GeForce RTX 3050@6 Гб уходит ниже 30 fps, тогда как GeForce GTX 1660 Ti держится намного лучше. Рассматривать показатели в разрешении 4К мы не будем, поскольку это бессмысленно. Ни одна из видеокарт данного ценового сегмента не создана для таких целей, поэтому давайте с результатами теста GeForce RTX 3050@6 Гб закончим.

Отметим лишь, что мы становимся свидетелями крайне любопытных событий, когда рынок настольной графики развивается крайне непоследовательно. Обратите внимание, что в разрешении 1080р GeForce RTX 2060 выдаёт около 60 кадров в секунду. Это средний уровень позапрошлого поколения, ну а за последующие 4 года прирост быстродействия составляет около 40%, поскольку новая GeForce RTX 4060 набирает 85 fps. Можно смело заявить, что данный сегмент находится в стагнации, а NVIDIA делает всё, чтобы принудить геймеров покупать дорогие видеокарты. Смотрите как стремительно развивается направление флагманов. GeForce RTX 2080 Ti набирает в среднем 107 кадров в секунду, тогда как у GeForce RTX 4090 удаётся достичь 223 fps. Это более чем двукратный прирост, свидетельствующий о том, что основное внимание NVIDIA приковано к выколачиванию денег с энтузиастов. Ну а выход урезанной GeForce RTX 3050 свидетельствует о том, что сделанные нами выводы верны. А теперь давайте посмотрим, насколько новика оказывается дешевле оригинальной версии. Напомним, официальная стоимость GeForce RTX 3050@6 Гб равна 170 долларам, тогда как оригинальная модель предлагалась за 250 долларов. В российской рознице за самую недорогую GeForce RTX 3050 вам придётся заплатить 24 тысячи рублей или 260 долларов. Даже если прибавить налоги и таможенные взносы, то должно быть явно меньше. Кстати, в США найти GeForce RTX 3050@6 Гб дешевле 200 долларов довольно сложно, поскольку производители предпочитают выпускать кастомные версии с прокачанными системами охлаждения.

На изображении выше вы можете увидеть, что самая дешёвая полноценная GeForce RTX 3050 стоит 28 тысяч рублей. Это 300 долларов, что также выше рекомендованной стоимости без учёта налогов и дополнительных сборов. И всё же, в данном случае вы получаете полноценный графический чип, а тратите на это всего на 4 тысячи рублей дороже. Ну и дабы вы не расслаблялись, предлагаем посмотреть на распределение самых недорогих моделей GeForce RTX 3050 с учётом наличия видеопамяти. Как видите, кастомную GeForce RTX 3050@6 Гб нам предлагают купить за 30 тысяч рублей, тогда как потери быстродействия по сравнению с полноценным графическим чипом в данном случае окажутся выше 30%. Довольно интересная ценовая политика, играющая против обычных геймеров. Если вы планировали купить недорогую видеокарту, то обращайте внимание на количество памяти, ведь теперь и здесь есть подвохи. Вообще эксперты пишут, что релиз GeForce RTX 3050@6 Гб продиктован появлением на прилавках нового гибридного процессора Ryzen 7 8700G. AMD обещала догнать и перегнать GeForce RTX 3050 с помощью интегрированного графического чипа, но в итоге села в лужу. Встроенная графика на Ryzen 7 8700G сильно уступает указанной настольной видеокарте, что делает её довольно сомнительным приобретением. Смотрите, за Ryzen 7 8700G вместе с интегрированным чипом Radeon 780M просят от 329 долларов. Давайте не будем прибавлять налоги и сборы, а остановимся на чистых цифрах. Оказывается, если купить процессор Intel Core i5-12400F и к нему GeForce RTX 3050@6 Гб, то вы получите на 30-40% более скоростную систему в играх по меньшей стоимости. Помните, что мы не рекомендуем урезанную видеокарту к покупке, но смысл в её выходе всё же есть, а значит и в этот раз NVIDIA одержала победу над AMD.