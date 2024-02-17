Темпы роста стран БРИКС превышают таковые для "Большой семёрки"

Ещё недавно главным двигателем экономики нашей планеты были страны «Большой семёрки». Фактически, эти государства имели ключи ко всем дверям, контролируя технологии и значительную часть производственных мощностей. В какой-то момент желание найти баланс между производственными затратами и прибылью вынудило G7 инвестировать в азиатские и ближневосточные страны, ну а конкуренция привела к росту экономики и появления самостоятельной политической позиции в целом ряде регионов. Сегодня большая часть «Большой семёрки» пребывает в рецессии, тогда как другие члены с большим трудом продемонстрировали крошечный профицит ВВП. Противостояние между Западом и глобальным Югом становится всё более заметным, ну а главным формирующим механизмом извлечения политических и экономических выгод для ряда государств становится объединение БРИКС.

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Если на первых порах членство в этой организации давало минимальные преференции, то в настоящее время разрабатываются механизмы, позволяющие вести более открытую торговлю и выступать с консолидированной позицией по целому ряду политических и финансовых вопросов. БРИКС только встаёт на ноги, но уже демонстрирует внушительную динамику, о чём пишет новостной портал WION. Особенно заметны изменения инвестиционных настроений, доказывающих, что в обозримом будущем БРИКС не только станет новым центром силы, но и уже сейчас более привлекателен для открытия бизнеса. Сообщается, что число миллионеров в странах, входящих в объединение, растёт значительно быстрее, чем ранее предполагалась. Согласно новым прогнозам, в ближайшие 10 лет в БРИКС появится на 85% больше миллионеров, чем можно встретить в настоящее время. При этом на текущий момент в составе блока насчитывается 1.6 миллиона людей, состояние которых равно или превышает 1 миллион долларов США. Совокупное благосостояние указанных выше миллионеров достигает 45 триллионов долларов, составляя финансовую и промышленную основу целого ряда государств. Сюда также включается владение недвижимостью и акциями различных компаний внутри и вне блока.

Напомним, изначально в состав БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Теперь к ним присоединились Египет, Эфиопия, Иран и Объединённые Арабские Эмираты, тогда как в ближайшее время в состав войдёт и Саудовская Аравия. Аргентина упустила свой шанс, а сегодня в этой стране наблюдается небывалая инфляция и стремительное падение экономических показателей. Эксперты обращают внимание на любопытный факт, свидетельствующий о том, что экономика Индии станет одним из основных движущих элементов БРИКС. Оказывается, количество миллионеров в этой стране будет расти быстрее всего, а через 10 лет благосостояние на душу населения вырастет на 110%. После Индии следует Саудовская Аравия, где прогнозируется рост благосостояния на более чем 105%. Объединённые Арабские Эмираты займут третью позицию с показателем роста благосостояния на уровне 95%. Китай развивается не такими быстрыми темпами, но есть все основания полагать, что уровень благосостояния на душу населения в Поднебесной за 10 лет увеличится на 85%.

Что до «Большой семёрки», то количество миллионеров продолжит расти и там. Ожидается, что число состоятельных граждан увеличится на 45%. При этом в настоящее время состояние миллионеров в G7 оценивается в 110 триллионов долларов. Это более чем вдвое превышает общий объём инвестиционного благосостояния в странах БРИКС. Эксперты отмечают, что через 10 лет ситуация может измениться, поскольку развитие глобальной экономики движется волнами, а сегодня складывается уникальная ситуация для стремительного роста государств глобального Юга. Эксперты напоминают, что доллар США постепенно теряет звание основной мировой валюты, а страны БРИКС переходят на торговлю в национальных валютах. Поговаривают, что в какой-то момент будет введена новая международная валюта, которая получит привязку к золоту. Судя по всему, пока страны БРИКС не готовы к такому шагу. Есть мнение, что там планируют создать альтернативную финансовую систему, которая позволит избежать зависимости от тех, что были сформированы США после Второй мировой. Это укрепит независимость экономики стран БРИКС и увеличит динамику развития членов этого объединения. Не стоит забывать, что именно в руках БРИКС сосредоточена подавляющая часть ресурсной базы нашей планеты, включая добывающую и перерабатывающую промышленность. Стоимость редкоземельных металлов растёт, а на этом фоне предсказать дальнейших ход событий крайне сложно.