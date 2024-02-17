Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Через 10 лет в странах БРИКС появится на 85% больше миллионеров, тогда как в G7 – только на 45%
Темпы роста стран БРИКС превышают таковые для "Большой семёрки"

реклама

Ещё недавно главным двигателем экономики нашей планеты были страны «Большой семёрки». Фактически, эти государства имели ключи ко всем дверям, контролируя технологии и значительную часть производственных мощностей. В какой-то момент желание найти баланс между производственными затратами и прибылью вынудило G7 инвестировать в азиатские и ближневосточные страны, ну а конкуренция привела к росту экономики и появления самостоятельной политической позиции в целом ряде регионов. Сегодня большая часть «Большой семёрки» пребывает в рецессии, тогда как другие члены с большим трудом продемонстрировали крошечный профицит ВВП. Противостояние между Западом и глобальным Югом становится всё более заметным, ну а главным формирующим механизмом извлечения политических и экономических выгод для ряда государств становится объединение БРИКС.

реклама

Если на первых порах членство в этой организации давало минимальные преференции, то в настоящее время разрабатываются механизмы, позволяющие вести более открытую торговлю и выступать с консолидированной позицией по целому ряду политических и финансовых вопросов. БРИКС только встаёт на ноги, но уже демонстрирует внушительную динамику, о чём пишет новостной портал WION. Особенно заметны изменения инвестиционных настроений, доказывающих, что в обозримом будущем БРИКС не только станет новым центром силы, но и уже сейчас более привлекателен для открытия бизнеса. Сообщается, что число миллионеров в странах, входящих в объединение, растёт значительно быстрее, чем ранее предполагалась. Согласно новым прогнозам, в ближайшие 10 лет в БРИКС появится на 85% больше миллионеров, чем можно встретить в настоящее время. При этом на текущий момент в составе блока насчитывается 1.6 миллиона людей, состояние которых равно или превышает 1 миллион долларов США. Совокупное благосостояние указанных выше миллионеров достигает 45 триллионов долларов, составляя финансовую и промышленную основу целого ряда государств. Сюда также включается владение недвижимостью и акциями различных компаний внутри и вне блока. 

Напомним, изначально в состав БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Теперь к ним присоединились Египет, Эфиопия, Иран и Объединённые Арабские Эмираты, тогда как в ближайшее время в состав войдёт и Саудовская Аравия. Аргентина упустила свой шанс, а сегодня в этой стране наблюдается небывалая инфляция и стремительное падение экономических показателей. Эксперты обращают внимание на любопытный факт, свидетельствующий о том, что экономика Индии станет одним из основных движущих элементов БРИКС. Оказывается, количество миллионеров в этой стране будет расти быстрее всего, а через 10 лет благосостояние на душу населения вырастет на 110%. После Индии следует Саудовская Аравия, где прогнозируется рост благосостояния на более чем 105%. Объединённые Арабские Эмираты займут третью позицию с показателем роста благосостояния на уровне 95%. Китай развивается не такими быстрыми темпами, но есть все основания полагать, что уровень благосостояния на душу населения в Поднебесной за 10 лет увеличится на 85%.

Что до «Большой семёрки», то количество миллионеров продолжит расти и там. Ожидается, что число состоятельных граждан увеличится на 45%. При этом в настоящее время состояние миллионеров в G7 оценивается в 110 триллионов долларов. Это более чем вдвое превышает общий объём инвестиционного благосостояния в странах БРИКС. Эксперты отмечают, что через 10 лет ситуация может измениться, поскольку развитие глобальной экономики движется волнами, а сегодня складывается уникальная ситуация для стремительного роста государств глобального Юга. Эксперты напоминают, что доллар США постепенно теряет звание основной мировой валюты, а страны БРИКС переходят на торговлю в национальных валютах. Поговаривают, что в какой-то момент будет введена новая международная валюта, которая получит привязку к золоту. Судя по всему, пока страны БРИКС не готовы к такому шагу. Есть мнение, что там планируют создать альтернативную финансовую систему, которая позволит избежать зависимости от тех, что были сформированы США после Второй мировой. Это укрепит независимость экономики стран БРИКС и увеличит динамику развития членов этого объединения. Не стоит забывать, что именно в руках БРИКС сосредоточена подавляющая часть ресурсной базы нашей планеты, включая добывающую и перерабатывающую промышленность. Стоимость редкоземельных металлов растёт, а на этом фоне предсказать дальнейших ход событий крайне сложно. 

#аналитика #экономика #брикс #большая семёрка
1
Показать комментарии (1)
Франция блокирует закупку для Украины боеприпасов, а США хотят отдать Киев на попечение Европы
Экономики Японии и Великобритании вошли в рецессию вслед за Германией
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
85
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
1
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
5
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
4
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
9
Honor прорывает границы: представляет смартфоны с батареями на основе кремния и углерода
2
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
6
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
16
Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи
+
Ученые зафиксировали, что золото становится крепче под воздействием интенсивных лазерных импульсов
1
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
Модуль Nova-C отправился на Луну – миссия частной компании Intuitive Machines войдёт в историю
1
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
5
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
20
Японский луноход SLIM отправил на Землю ценные данные о десяти лунных камнях
1
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
8
Apple Vision Pro, сталкивается с возвратами от недовольных пользователей в США
+
Le Monde: Со слов Сырского планирующие бомбы ВКС РФ мешают выстроить "непробиваемую" оборону ВСУ
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
190
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
19
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
15
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
4
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
35
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
40
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
14
Почему Cloud9 проваливаются
5
В Пекине заявили: "То, что Китай поставляет России, не должно волновать Запад"
4
США стягивают к Корейскому полуострову пять авианосных группировок — SCMP
13

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
14:08
"В микрорайоне Химик в Авдеевке оказались в окружении польские и канадские наёмники, так же "Азов". Общая численность гарнизона ВСУ, включая подразделения в частном секторе, микрорайоне Химик и на АКХ...
Залужный пытался дозвониться до Ермака, чтобы уговорить его дать приказ на вывод войск из Авдеевки
Кирилл Катровский
14:04
О, коллега. Плюсую написанное.
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
REY_B_
14:04
Размножение это вопрос выгорания на работе в первую очередь. Во вторую вопрос свободного времени. Т.е. нужны ясли, детские сады, школы. Причём школы обязательно с качественным образованием, чтобы у ро...
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
N1ghtwish
14:04
Отзывы практически ничего не значат, у клоунов, которые торгуют подделками (например, SSD) поголовно 4.9-5
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
Yilec
14:04
Чудесная сила убеждения баблом. 🙄
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
swr5
14:03
Спасибо! Отлично.
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
Кирилл Катровский
14:03
Я не ел в США, я там не был. А вы откуда знаете, что она там ужасная?
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
Жора Петросян
14:00
Друг, ты создай ветку - DLSS, FRS, XEss - и там о ней рассуди, плюсы и минусы, ---- цитата из твоего комента- и выглядеть будет намного лучше чем просто снизить разрешение --- ОТВЕТ - матрица мони...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
-Micron-
13:59
а мне обзор понравился) "На 9 месте в списке значится GeForce RTX 4080 Super."
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
TSRh
13:57
Идиократия (2006)
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем