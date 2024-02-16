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Bublik1
Утром 16 февраля в российской колонии скончался оппозиционер и иноагент Алексей Навальный
Прибывшие не место медики не смогли реанимировать Навального

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Сегодня в исправительной колонии №3, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, скончался Алексей Навальный. Неудавшийся политик, блогер и активный борец за американскую демократию до настоящего времени значился в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Он был признан иноагентом, поскольку получал финансирование от зарубежных лиц для ведения подрывной деятельности на территории России. Информацию о кончине арестанта подтвердили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. 

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Известно, что утром 16 февраля Навальный вышел на прогулку. В какой-то момент ему стало плохо, после чего он потерял сознание. Прибывшие на место медработники колонии не смогли привести осуждённого в чувства. Меры реанимации оказались неэффективными, а в итоге врачи констатировали наступление смерти. В настоящее время информации о том, что повлекло за собой кончину Навального, не указываются. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, а результаты мы узнаем в ближайшие дни. Очевидно, что подробностями заинтересуются не только российские власти, но и Западные политики. Напомним, перед тем, как Навальный получил тюремный срок он был отравлен при помощи сильнодействующих веществ. Тогда от смерти иноагента спасла самоотверженность российских врачей, которые не отходили от него ни на секунду. Вот только вместо благодарности своим спасителям, Навальный обвинил медиков в заговоре с целью его устранения. 

Ну а сегодня рядом с Алекссем не было такого количества профессиональных врачей. Причина смети не называется, но мы не исключаем, что это рук дело иностранных спецслужб. Живой Навальный никому не интересен, а мёртвый он станет отличным инфоповодом. Кроме того, уже завтра состоится встреча НАТО в Мюнхене, ну а кончина Навального – это хорошая возможность ужесточить санкции против России.

Публиковать биографию Навального мы не будем, поскольку всё это вы найдёте в сети самостоятельно. Суть сводится к тому, что он мог бы быть свободен, если бы открыто не шёл на конфликт с властью, многократно пренебрегая лояльностью суда. 

#навальный
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«Максимальная изоляция от мира»: Навального нашли в колонии за полярным кругом
Алексей Навальный внезапно умер в колонии
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