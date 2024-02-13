Windows 10 перестанет получать обновления безопасности в 2025 году, тогда как требования к Windows 11 постоянно растут

Одна из проблем Windows 11 заключается в том, что массовый пользователь не видит причин для перехода на новую операционную систему. Если говорить о владельцах геймерских компьютеров, то эти ребята поверили в заявления Microsoft, рассказывающей о том, что новая ОС гораздо лучше справляется с играми. Тесты доказывают, что различий между ОС нет, но всё это уже не важно, ведь слухи продолжают курсировать по сети, а доверчивые пользователи платят не только за новый ПК или ноутбук, но и за операционную систему. А вот корпорации встретили Windows 11 без энтузиазма. Причина в том, что огромное количество крупных компаний имеет на балансе старые системы, которые не соответствуют требованиям новой ОС. Никто точно не знает, для чего Windows 11 нужны 4 Гб оперативной памяти, но всё говорит о том, что новая операционка не станет популярна среди корпоративных клиентов. По данным аналитиков, на начало года всего 25% активных систем перешли на Windows 11. Было бы логично начать работать с клиентами, но в Microsoft не знают или не умеют этого делать.

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Похоже, вместо метода пряника, руководство Софтвреного гиганта решило сразу же перейти к кнуту. Как стало известно, уже вскоре миллионы компьютеров, на которых установлена Windows 11, столкнуться со значительными проблемами. По данным портала GizmoChina, в одном из новых обновлений было включено неожиданное требование, сильно озадачившее экспертов. Речь идёт о поддержке инструкций POPCNT. Это требование для процессора, который должен соответствовать определённым запросам со стороны ОС, тогда как сама инструкция входит в набор команд SSE4.2. Она поддерживается только относительно новыми процессорами, поэтому целая армия компьютеров, купленная много лет назад, окажется без поддержки новой операционной системы. Если проще, то все компьютеры и ноутбуки, не имеющие аппаратной поддержки POPCNT на процессорах, больше не будут значиться как подходящие для установки Windows 11. Ну а поскольку изменения произойдут в ближайшее время, то миллионы пользователей останутся без доступа к обновлению 24H2, запланированному на вторую половину 2024 года. Инсайдеры уверены, что там содержится множество новых функций, включая расширенную работу системы на базе искусственного интеллекта.

Эксперты заметили, что часть системных фалов после обновления Windows 11 содержит требования к процессору, где и упоминается поддержка POPCNT. Это касается не только стандартных программ, но также драйверов и ядра системы, а в итоге можно ожидать, что новая операционная система даже не сможет корректно запуститься на устаревших компьютерах. Неясно, для чего Microsoft пошла на такой риск, ведь решение повысить требования к компьютерам, приведёт к тому, что огромное количество пользователей не только не захочет, но и не сможет перейти на Windows 11. Отдельно отмечается, что проблема затронет только тех, кто в последние 10 лет не обновлял свой ПК. Напомним, поддержка POPCNT появилась в процессорах Intel примерно 14 лет назад на процессорах серии Core i. А вот владельцам Core 2 Duo или Core 2 Quad придётся задуматься о покупке новой системы. Даже на популярном Q6600 поддержка POPCNT отсутствует, а значит использовать новые версии Windows 11 на таких компьютерах больше не получится.

Что любопытно, AMD добавила поддержку POPCNT в свои процессоры на два года раньше. Случилось это в 2006 году и происходило не совсем гладко. К примеру, у серии AMD Turion II, которая вышла в далёком 2009 году, эта инструкция по непонятной причине отсутствует. Эксперты отмечают, что большая часть обычных пользователей давно избавилась от старых процессоров. Часто такие системы не годятся даже для запуска современных приложений, но удар со стороны Microsoft направлен в сторону государственных структур. Даже в США старые процессоры встречаются довольно часто, ну а таким нехитрым образом Софтверный гигант планирует стимулировать власти сменить парк старых компьютеров. Сложность здесь состоит в том, что многие государственные структуры не обновляют технику, поскольку не хотят отказываться от привычного программного обеспечения. Процесс покупки нового железа и восстановления данных на тысячах систем довольно сложный и затратный, ну а лишившись обновлений безопасности владельцы старых ПК задумаются о поиске новых решений. Кстати, в 2025 году Windows 10 лишится поддержки со стороны Microsoft и перестанет получать обновления безопасности. Считается, что это вынудит владельцев старых ПК купить новый процессор, без которого установить новую операционную систему уже не получится. Для справки, в том же 2025 ожидается выход Windows 12, которая получит ещё более высокие системные требования. Таким образом можно констатировать, что владельцам старых компьютеров придётся несладко, ведь все актуальные операционные системы вскоре лишатся поддержки процессоров без нужных наборов инструкций.