Причины поломки F-35 в настоящее время уточняются

F-35 Lightning II считается одним из самых спорных самолётов современности. Эксперты отмечают, что перед нами компромисс между истребителем и бомбардировщиком, а в результате пострадали скоростные характеристики. Существуют претензии к двигателю, что не помешало выпустить около 1000 машин. В результате самолёт пятого поколения обходит с огромным запасом всех конкурентов, а потенциальные покупатели выстроились в очередь. Сегодня один истребитель оценивается более чем в 100 миллионов долларов, но если США предлагают обучение персонала и строительство базы с полной технической поддержкой, то стоимость одного F-35 может вырасти чуть ли не в 2 раза. Многое будет зависеть от долговременных договорённостей, а часто США ещё и дают союзникам по НАТО кредит, что позволяет растянуть выплаты на десять лет и более. Несмотря на высокую цену интерес к самолёту огромный, а Вашингтон часто использует его в качестве политического давления. В итоге на доступ к истребителю пятого поколения могут только самые лояльные союзники, тогда как другим приходиться страдать на устаревшем F-16.

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При этом в сети часто пишут, что жизненный цикл истребителя окажется меньше, чем у самолётов четвёртого поколения. Причина в том же компромиссе и некоторых технических особенностях. Сообщается, что самолёты, которые были выпущены 5 и более лет назад, находятся в плохом техническом состоянии и уступают по многим показателям тем, что стоят на боевом дежурстве 10 и даже 15 лет. Американские власти называют подобные слухи неправдивыми, но сегодня появился очередной повод признать проблемы действующих F-35. Итак, 26 января пилот F-35C выполнял тренировочный полёт. Он вернулся на базу Мирамар в Калифорнии и успешно посадил машину. Уже после того, как истребитель был закреплён под специальным навесом, лётчик покинул кабину и попытался сойти на землю. В этот момент случилось странное, ведь носовая часть начала опускаться вниз, а колёсная база сложилась, повредив внутренние части машины.

Известно, что в момент происшествия пилот находился на трапе, но на этом полезные сведения заканчиваются. Отдельно отмечается, что самолёт находится на балансе корпуса морской пехоты США и приписан к 311-й истребительно-штурмовой эскадрилье морской пехоты (VMFA). В каком состоянии находится носовая часть и шасси, выяснить не удалось, ведь в сети есть только одна фотография. Эксперты уже признали её подлинной и не нашли признаков работы графических редакторов. Сообщается, что ещё до того, как пилот спустился на землю, F-35C опирался на обтекатель электронно-оптической системы наведения. Видимых повреждений пока нет, но без дополнительного анализа сказать точно не выйдет. Журналисты пишут, что это первый случай развала передней стойки шасси F-35C. Оказывается, подобные происшествия уже были замечены для варианта F-35В, но данных на эту тему слишком мало. Можно предположить несколько причин данного инцидента. Прежде всего не стоит сбрасывать со счетов самого пилота, который мог задеть кнопку складывания шасси. Ну или в результате износа гидравлическая жидкость стала протекать, что создало условия для снижения давления в цилиндре. Стойка прогнулась, а с ней ушло вниз и шасси.

Журналисты шутят, что самолёт просто устал и уснул. О судьбе пилота ничего не известно, как и о том, планируется ли восстановление самолёта. Не исключено, что повреждения могли оказаться критическими, что привело к потере целостности конструкции. Ну а одно дело ездить на отремонтированном автомобиле на дачу и в супермаркет, а совсем другое – когда нужно отрабатывать сложные манёвры и набирать скорость, близкую к гиперзвуковой. Поговаривают, что при слишком высокой скорости даже новый F-35 может рассыпаться в воздухе, ну а после ремонта шансов на боевые вылеты у истребителя крайне мало.