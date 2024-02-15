По словам журналиста, уход американского бренда не отразился на вкусовых качествах фастфуда в России

Закрытие сети ресторанов быстрого питания McDonald's в России стало настоящим праздником для американских властей. Крупные политики рассказывали, что США удалось оставить русских без вкуснейших бургеров, называя всё это большой победой мировой демократии. Похоже, политики решительно не понимали, что уход с российского рынка грозит значительными финансовыми потерями, не говоря уже о репутационных рисках. В какой-то момент российские бизнесмены сделали руководству McDonald's предложение, от которого невозможно было отказаться. Подробности сделки не известны даже сегодня, но принято считать, что американская компания продала все отделения российскому предпринимателю. При этом McDonald's оставляет за собой право выкупить бизнес после снятия санкций. Большой вопрос, согласятся ли на это в России, но в данном случае важно лишь то, что «Вкусно и точка» столкнулась с массированной критикой как внутри страны, так и со стороны ведущих мировых СМИ.

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Журналисты активно пытались найти в сети ресторанов минусы, придумывали небылицы и даже использовали графические редакторы для публикации фейков. Несмотря на это сеть развивается, ну а недавно там побывал Такер Карлсон. Вы уже могли прочесть о том, как журналист посетил российский супермаркет, ну а новое видео касается его визита в российский аналог McDonald's. Журналист не смог удержаться, сделав заказ МакЗавтрака самостоятельно и вернувшись в машину, где решил испробовать вкус российского фастфуда. Заказ включал картошку фри, 2 чизбургера, большую колу и шоколадный кекс. Всё это стоило 647 рублей или 7 долларов США. Карлсон честно признался, что не знает, сколько такой комплект будет стоить в американском McDonald's, но у него нет сомнений, что дороже, чем в России. По вкусу картошка фри была точно такой же, как и американский вариант, как не отличался и чизбургер. Лук в нём нарезан также мелко, а булочка с виду очень похожа. Что до шоколадного торта, то Такер заявил, что не станет его есть на публику, поскольку это не очень прилично. При этом он заверил своих читателей в том, что десерт приятно пахнет и кажется вкусным.

Журналист обратил внимание, что 4 года назад в России был введён запрет на использование ГМО в продуктах питания. Неясно, насколько это сделало еду более полезной, но хуже точно не стало. Карлсон отмечает, что вся эта политическая возня с санкциями и уход из России международных брендов вызывает странные ощущения. Фактически, у русских не должно было остаться привычной для американцев продукции, но в реальности шоколадные батончики и многое другое находится в свободной продаже. Вкусно и точка делает всё тот же привычный бургер, а различия во вкусах отсутствуют. Мало того, поблизости есть аналог американского Starbucks под названием Stars. Первоначально журналист хотел заглянуть в это заведение, но потом решил, что не встретит там ничего интересного. Неясно, будут ли ещё у Карлсона любопытные репортажи из Москвы, но можно сделать вывод, что он был приятно удивлён. Самый главный вывод, который журналисту удалось сделать заключается в том, что санкции не оказали никакого влияние на повседневную жизнь обычных россиян. Люди, как и прежде, посещают магазины, заправляются фастфудом и наслаждаются жизнью. Помешать этому не в силах ни Байден, ни Блинкен. Ну и пока кажется, что уход Западных брендов пошёл России на пользу, как бы странно это не звучало. Посмотреть ролик вы можете по ссылке: https://russian.rt.com/inotv/2024-02-15/Na-vkus-otmenno-I-bez