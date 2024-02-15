Американский ведущий выяснил, что в США продуктовая корзина стоит в 4 раза дороже

Известно, что Такер Карлсон находился в России почти неделю, но до недавнего времени было неясно, чем известный ведущий так долго занимался. Похоже, Карлсон ещё не раскрыл все карты, поскольку то и дело на его канале появляются любопытные ролики. Прежде всего напомним, что интервью с В. Путиным на всех платформах посмотрело уже почти 1 миллиард человек. Не факт, что все зрители досмотрели 2 часовой ролик до конца, но в данном случае подобные подсчёты не проводятся. Интервью заинтересовало зрителей по обе стороны океана, но сам Карлсон не собирается останавливаться на достигнутом. В одном из недавних роликов он рассказал о своей прогулке по Москве. По словам журналиста, столица России оказалась совсем не такой, как принято считать. Город чистый, современный и безопасный. Это контрастирует с тем, с чем сталкиваются жители того же Нью-Йорка, не говоря уже о работе метро. В тёмное время суток подземка в США небезопасна, тогда как в Москве всё спокойно.

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Как оказалось, во время своего визита в столицу России Карлсон прогулялся по продуктовому магазину, где сделал для себя массу неожиданных выводов. Местом действия стал Ашан, куда журналист зашёл в поисках пустых прилавков и ужасающих последствий американских санкций. Первое, что ему бросилось в глаза, – это изобилие продуктов питания. Прилавки забиты, а дефицита нет. Тележка без проблем закрепилась на эскалаторе и её не нужно было поддерживать. Особенно понравился Такеру русских хлеб. Журналист напомнил, что Россию не коснулась бездумная политика снижения процента углеводов в хлебобулочных изделиях, а в результате русский хлеб действительно вкусный и приятно пахнет. Далее Карлсон приступил к скупке разнообразных хлопьев и другой продукции. Не обошлось без курочки гриль, а в какой-то момент внимание Такера привлекло вино. Он отметил, что спиртной напиток выпускается в Крыму, который теперь находится под контролем России.

На кассе стояло много различных упаковок с бритвами, шоколадками и конфетами. Журналист уверен, что всё это выпускается не в России, но заметил, что санкции не помешали доставке зарубежной и явно санкционной продукции в российский магазин. Такер положил в корзинку кофе, бананы, молоко и вообще всё, что может потребоваться семье из четырёх человек на неделю. По подсчётам его команды, указанные выше продукты в американском магазине стоили бы около $400, но в российском Ашане за них пришлось отдать всего $100. Пожалуй, это стало для ведущего настоящим откровением. Он констатирует, что в России продукты питания качественнее, дешевле и доступнее. Санкции не оказали никакого влияния, а люди привыкли к изобилию. В магазинах США принято прятать шоколадные батончики и другие мелкие товары (например, одноразовые бритвы) в специальных контейнерах. Продавцы запирают прилавки на ключ, а иначе покупатели просто растащат товар. Удивительно, но в России всё это открыто и доступно, а никому и в голову не приходит украсть шоколадку или бритву.

В итоге Такер констатирует, что для обычного человека не так важна политика страны, как доступность товаров первой необходимости. Жители Москвы приходят в самый обычный магазин и могут купить товары по ценам, которые в разы меньше, чем в США. Даже если доходы российской семьи ниже, покупательская способность остаётся высокой. Ну а учитывая массу проблем американской розницы, то магазин в РФ создаёт приятное впечатление. Журналист призывает рядовых американцев анализировать поступающую из местных СМИ информацию. Американские издания часто пишут, что российская экономика повержена, а уровень инфляции растёт. Вот только поход в супермаркет доказывает, что это не так. Такер напомнил, что уже несколько лет правительство США делает всё, чтобы обычные жители России испытывали нужду, но все усилия Белого дома оказались тщетны, а реальное положение дел таково, что цены в американской рознице выше, качество ниже. После посещения российского супермаркета появляется справедливое негодование, ведь вместо того, чтобы решать собственные проблемы внутри страны, Вашингтон разменивается на санкции и политические игры. Посмотреть ролик вы можете по ссылке: https://russian.rt.com/inotv/2024-02-15/Taker-Karlson-poseshhenie-rossijskogo-magazina