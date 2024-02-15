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Bublik1
GeForce RTX 4090 начала дешеветь, а GeForce RTX 4070 Super в США стоит меньше рекомендованной цены
Эксперты говорят о тенденции, которая будет развиваться в ближайшие месяцы

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GeForce RTX 4090 появилась в продаже в 2022 году и стала одной из самых дорогих видеокарт в истории. На старте продаж за новинку просили от 1600 долларов, но такая щедрая цена была только в США, тогда как европейским геймерам пришлось платить намного больше. Несмотря на высокую стоимость, флагман NVIDIA пользовался отличным спросом, а в итоге на рынке сформировался дефицит. К осени 2023 года купить GeForce RTX 4090 дешевле 1800 долларов было невозможно даже в американских магазинах, а в декабре за видеокарту и вовсе просили от 2000 долларов и выше. Кастомные модели с улучшенными системами охлаждения стоили ещё дороже, ну а эксперты полагают, что причина была связана с китайскими санкциями. Напомним, в какой-то момент власти США решили, что GeForce RTX 4090 – это слишком мощная видеокарта, поэтому запретили её продажи на территории Поднебесной. Вместо этого был выпущен урезанный вариант GeForce RTX 4090D для Китая. Инсайдеры полагают, что на фоне запрета китайские компании выкупили огромное количество графических чипов, что и привело к формированию дефицита. 

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Обратите внимание на таблицу ниже. Судя по опубликованным данным, стоимость GeForce RTX 4090 пошла вниз, что свидетельствует о насыщении рынка достаточным количеством видеокарт. Похоже, спрос сегодня ниже, чем предлагает NVIDIA, но пока говорить о возвращении к рекомендованной стоимости не приходится. Улучшения заметны как на европейском, так и американском рынке. Например, Newegg предлагает флагман за 1900 долларов, хотя ещё месяц назад минимальная стоимость стартовала с 2000 вечнозелёных. Эксперты фиксируют снижение спроса, но не могут понять причины происходящего. Известно, что GeForce RTX 4090D не пользуется популярностью и плохо продаётся в Китае. Очевидно, что китайские компании не могли за несколько месяцев отказаться от закупки флагмана NVIDIA и прекратить свою работу. Не исключено, что там нашли новые логистические пути, позволяющие закупать GeForce RTX 4090 без привлечения внимания со стороны дядюшки Сэма. Схема параллельного импорта хорошо себя показала в России и также неплохо может работать и в Поднебесной. Вероятно, закупки стали более спокойными и прогнозируемыми, поэтому ажиотажный спрос и дефицит прекратились. Судя по всему, в текущем поколении флагман NVIDIA если и вернётся к рекомендованной стоимости, то случится это не раньше второй половины 2024 года. 

Как оказалось, проблема с дефицитом и высоким спросом не касается менее производительных видеокарт. Например, GeForce RTX 4080 Super продаётся очень плохо, а GeForce RTX 4070 Ti Super вызывает сомнения у потенциальных покупателей. Даже GeForce RTX 4070 Super, которая признаётся одной из самых удачных видеокарт текущего поколения, испытывает сложности. Причина в общем падении спроса на компьютерные комплектующие, ну а в результате некоторые производители уже начали снижать цены. Инсайдеры отмечают, что Zotac предлагает базовую модель GeForce RTX 4070 Super за 590 долларов. Таким образом стоимость снижена всего на 10 долларов, но в данном случае важен не размер скидки, а сам факт её наличия. Всё дело в том, что обычно производители неохотно выпускают модели по рекомендованной цене. Обычно в линейке таких одна или две, тогда как чаще всего в продажу поступают кастомные модели, стоимость которых может быть на 100 и более долларов выше рекомендаций NVIDIA. Ну а тот факт, что спустя несколько недель после поступления в продажу GeForce RTX 4070 Super уже предлагается со скидкой, говорит о многом. 

Отдельно отмечается, что видеокарта доступна на нескольких американских площадках, а цена указана без учёта налогов. Newegg и Amazon зарегистрированы в штатах с близкими к нулевым налоговым ставкам, поэтому имеют значительное преимущество перед конкурентами. Напомним, GeForce RTX 4070 Super примерно на 15% быстрее обычной GeForce RTX 4070, но предлагается за те же 600 долларов, что и ранее доступная на прилавках модель. GeForce RTX 4070 Ti Super не только сохранила цену в 800 долларов, но и получила 16 Гб видеопамяти. А вот GeForce RTX 4080 Super выглядит спорно. Разница в производительности с оригинальной GeForce RTX 4070 не превышает 5%, а главным достоинством считается снижение рекомендованной стоимости до 1000 долларов. Как уже отмечалось выше, геймеры не спешат расставаться с деньгами, а все три видеокарты, которые появились на прилавках магазинов во второй половине января, пользуются небольшим спросом. 

#видеокарты #geforce rtx 4090 #geforce rtx 4070 super
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