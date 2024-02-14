Аналитики ожидают от первой криптовалюты новых рекордов

Уже давно замечено, что вначале Bitcoin начинает стремительно расти, ну а потом появляются заметки аналитиков, рассказывающих о причинах происходящего. Иногда всё кажется вполне логичным, но бывает и так, что реальных предпосылок для удорожания первой криптовалюты не было. В таких случаях приходится указывать в сторону различных линейных графиков, понять которые не могут даже сами авторы диаграмм и таблиц. Похоже, нечто подобное происходит прямо сейчас, ведь о новом подорожании цифрового золота мы знаем совсем немного. Если изучить мнение экспертов, то можно сделать вывод, что мы столкнулись с накопительным итогом введения Bitcoin-ETF. Первая реакция сообщества на появления нового инструмента привела к оттоку средств, но со временем инвестиции в спотовые активы стали расти. Сообщается, что только за последние сутки приток средств в Bitcoin-ETF превысил $630 миллионов, а аналитики указывают на рекордные отметки индекса страха и жадности.

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Напомним, когда стрелка индекса опускается ближе к страху, то это свидетельствует о преобладании негативных настроений. В такие моменты держатели криптовалюты предпочитают от неё избавляться, опасаясь дальнейшего удешевления. Максимальные показатели на шкале жадности свидетельствуют о том, что рынок перегрет и может как двинуться вниз, так и продолжить движение вверх. Как видите, сегодня показатели максимальные, ну а эксперты снова разделились на несколько лагерей. Первые полагают, что нас ждёт масштабная коррекция и советуют готовиться к худшему. Якобы, перед халвингом так бывает, поэтому лучше не питать излишних иллюзий. Ну а часть аналитиков уверена, что Bitcoin продолжит дорожать. К середине весны, когда наступит халвинг, за 1 монету будут давать $75 тысяч, ну а сегодня рынком правят быки. Инвесторы лихорадочно скупают ВТС, а трейдеры ставят на рост. Вполне возможно, что невидимые руки рынка снова готовят всем западню, в очередной раз воспользовавшись доверчивостью оптимистов.

Что до реального положения, то к обеду 14 февраля курс первой криптовалюты поднялся выше $51 500. Вчера наблюдалось некоторое затишье, связанное с публикацией информации по уровню инфляции со стороны американского регулятора. Похоже, рынок посчитал данные вполне приемлемыми, а трейдеры продолжили ставить на длинные и короткие позиции. Кстати, за последние 24 часа было ликвидировано позиций с кредитным плечом на сумму $217 миллионов. Из них 125 миллионов составили короткие позиции, а 92 миллиона – длинные. Это не сыгравшие фишки трейдеров, которые ставили против быков. Как видите, медведи терпят сокрушительное поражение, а всё идёт к тому, что прогнозы аналитиков начинают сбываться. Напомним, в 2024 году ожидается рекордное подорожание первой криптовалюты. Считается, что халвинг станет очередным трамплином, ну а в таблице выше вы можете увидеть, как происходящее отразилось на основных цифровых активах. Большая часть за последние 7 дней подорожала до 20%, но это далеко не всё, что могут принести быки. Известно, что крупные майнеры распродали значительную часть активов ещё в 2023 году, поэтому больших вбросов на рынке не ожидается, а значит спрос будет продолжать повышаться, а предложение снижаться.