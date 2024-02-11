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Bublik1
Учёный нашёл ответ на вопрос, что было раньше: древние галактики или сверхмассивные чёрные дыры
Учёный основывался на данных, предоставленных космическим телескопом Джеймс Уэбб

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Столетиями философы, учёные и обычные люди задавались вопросом: что появилось первым, курица или яйцо? Этот вопрос стал символом бесконечного цикла, олицетворяющего вечный порядок вещей или же, наоборот, их бесконечное начало и конец. Над разрешением вопроса раздумывал и Аристотель, но только по прошествии веков человечество смогло понять, как всё происходило на самом деле. Если смотреть на вещи с точки зрения эволюции, то можно прийти к выводу, что первобытные формы жизни предшествовали современным курам и яйцам. Первые животные, которых можно было бы назвать предками кур, не производили яиц в том смысле, как мы их знаем сегодня. Они, были более примитивными формами жизни, которые размножались другими способами, например, делением клеток или репродукцией. По мере эволюции эти первобытные формы жизни начали претерпевать изменения, а в результате, рождение потомства через яйца стало более распространённым. Постепенно произошли изменения в структуре и функциональности этих видов, приводя к формированию куриных яиц и, в конечном итоге, к современным курам.

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Как вы уже поняли, вначале появилось яйцо, ну а человечество потратило на поиск ответа тысячи лет. Похоже, перед нами стоит более масштабная задача, ведь теперь нужно понять, что появилось раньше, галактики или чёрные дыры. Точных данных у человечества пока нет, но некоторые догадки научное сообщество уже озвучило. Похоже, не все теоретические версии одинаково точны. Согласно новым данным, полученным в ходе работы космического телескопа Джеймс Уэбб, чёрные дыры и галактики не появились поочерёдно, как ранее предполагалось. Оказывается, сверхмассивные объекты возникли одновременно, а чёрные дыры ещё и выступали в качестве строительных блоков первых галактик. Традиционная концепция предполагала, что первыми в ранней Вселенной появились звёзды и галактики. Вот только более детальный анализ данных, полученных космическим телескопом Джеймс Уэбб, привёл к необходимости пересмотра общепринятой теории. Об открытии заявил астроном Джозеф Силк из Университета Джонса Хопкинса и Университета Сорбонны во Франции. По его словам, сверхмассивные чёрные дыры могли существовать с самого начала истории Вселенной и играть ключевую роль в формировании галактик.

Учёный полагает, что чёрные дыры играли роль ускорителей звездообразования, а подобная точка зрения нарушает стройный порядок общепринятых космологических теорий. Если точка зрения Силка подтвердится более глубокими исследованиями, то учёным придётся вносить коррективы в понимание того, как формировались первые галактики. Напомним, ранее считалось, что галактики формировались в результате объединения звёзд. Новые данные подразумевают, что сверхмассивные чёрные дыры могли существовать с самого начала Вселенной, сосуществуя с молодыми галактиками и стимулируя их рост. Когда центральная часть облака материи коллапсировала в чёрную дыру, окраины облака становились материалом для формирования новых звёзд. Силк отмечает, что идея пришла ему в голову не случайно, ведь чёрные дыры вызывают мощные ветры и струи плазмы, стимулируя звездообразование. Астроном утверждает, что чёрные дыры выбрасывают измельчённые газовые облака, превращая их в звёзды и значительно ускоряя скорость звездообразования. Пока ведущие физики не комментируют озвученные выше идеи. Похоже, пройдёт какое-то время, пока научное сообщество получит больше данных и будет готово вносить фундаментальные изменения в существующую теорию возникновения первых галактик и чёрных дыр.

Учёные отмечают, что чёрные дыры – это одно из самых загадочных явлений нашей Вселенной. Их появление и влияние на галактики представляют собой непрерывно развивающуюся область науки, которая поражает воображение и заставляет нас задуматься о самой природе космоса. Давайте разберём более традиционную точку зрения. Считается, что чёрные дыры возникают в результате коллапса сверхмассивных звёзд на финальном этапе их жизненного цикла. Этот процесс начинается, когда ядро звёзды исчерпывает свои ядерные запасы и прекращает ядерные реакции, обеспечивающие баланс между внутренним давлением и гравитационным притяжением. Без этой балансирующей силы звезда начинает сжиматься под своим собственным весом. В конечном итоге, если звезда достаточно массивна, её ядро может коллапсировать до точки, когда гравитационное притяжение становится настолько сильным, что даже свет не может покинуть её поверхность. Такая структура получает название чёрная дыра. Это место, где гравитация настолько огромна, что деформирует пространство-время в такой степени, что даже свет не может избежать попадания внутрь. Чёрные дыры играют важную роль в эволюции галактик и их окружающей среды. Физики называют несколько ключевых особенностей чёрных дыр и результаты их влияния на те или иные объекты в космосе. 

Прежде всего чёрные дыры могут оказывать влияние на звездообразование в галактиках. Вихри и аккреционные диски вокруг чёрных дыр могут размещать материалы в галактических областях, стимулируя или подавляя формирование новых звёзд в зависимости от своих характеристик и активности. Чёрные дыры также могут способствовать формированию галактических структур. Их гравитационное воздействие может изменять движение звёзд и газа в галактических ядрах и областях вокруг них, формируя характеристики спиральных рукавов, кольцевых структур и других особенностей. Активные чёрные дыры, такие как квазары, являются источниками интенсивных энергетических выбросов. Эти выбросы влияют на окружающую среду и даже могут воздействовать на соседние галактики, внося свою лепту в процессы звездообразования и газовую динамику. Некоторые исследования предполагают, что чёрные дыры могут влиять на распределение тёмной материи в галактиках. Их масса и расположение могут оказывать гравитационное воздействие на тёмную материю, внося вклад в формирование галактических структур. Чёрные дыры представляют собой не только крупнейшие космические объекты, но и в целом играют важную роль в эволюции галактик и Вселенной в целом. Ну а что появилось раньше, галактики или чёрные дыры, научному сообществу ещё только предстоит выяснить. Самое главное, чтобы у человечества ответ на этот вопрос не занял следующие 3 тысячи лет. 

#космос #наука #вселенная
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