Ryzen 7 5700X3D поступил в продажу несколько дней назад и считается одним из самых оптимальных для сборки игрового ПК

Между геймерами часто ходят споры о том, стоит ли сегодня покупать процессоры Intel, или более правильно переходить на AMD. Как оказалось, если фанаты тётушки Су всё же одерживают верх, то тут же сталкиваются с внутренним конфликтом. Всё дело в сокете, который не даёт покоя любителям красных цветов и путает все карты у фанатов синей команды. Напомним, в 2022 году вышла серия процессоров Ryzen 7000, которая имела как положительные, так и отрицательные стороны. Прежде всего стоит назвать использование совета АМ5, который будет актуален вплоть до 2026 года. Это позволит легко усилить систему за счёт обновления процессора, ну а ничего подобного Intel вам никогда не предложит. Перспектива интересная, но серия Ryzen 7000 оказалась далека от идеала.

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Пожалуй, среди главных минусов можно назвать излишне высокую стоимость материнских плат под сокет АМ5. Кроме того, пользователям пришлось покупать оперативную память DDR5, а всё это немалая переплата за более современную платформу. За 2023 материнские платы и ОЗУ стали намного доступнее, но так и не сравнялись по ценам с находящимися в продаже под сокет АМ4. Мнения экспортов разделились, а многие справедливо указывали, что старый сокет завершил жизненный цикл и стремительно теряет поддержку. Как оказалось, подобные заявления были преждевременны, поскольку 31 января в продажу поступил процессор Ryzen 7 5700X3D. Камень стоит 250 долларов и создан для игр. Первые тесты доказали его перспективность, но мы ещё не видели сравнения с одним из самых интересных процессоров AMD. Речь о Ryzen 7 7700X, который обладает отличной производительностью и стоит порядка 300 долларов. В российской рознице цены немного отличаются от американских, но в данном случае это не так важно, ведь нас интересует прямое сравнение в играх. Давайте обратимся к тестам, представленным командой TheSpyHood. Для того чтобы раскрыть потенциал обоих процессоров, использовалась видеокарта GeForce RTX 4090, в остальном условия вполне типичны для обычного геймерского компьютера.

Прежде всего нужно отметить, что по общему показателю Ryzen 7 7700X всё же быстрее. Тактовая частота 5.4 ГГц даёт о себе знать, но абсолютная разница не такая большая, чтобы ставить крест на потенциале Ryzen 7 5700X3D. Если внимательнее изучить тесты, то можно прийти к выводу, что в нескольких играх новый камень вырывается вперёд. Происходит это преимущественно в разрешении 1080р, тогда как в 2К победа чаще всего остаётся за Ryzen 7 7700X. В среднем между процессорами наблюдается примерно 5-7% разница в народном разрешении и до 10% в более сложном 2К. Если вы пытаетесь собрать наиболее скоростной компьютер, то выбор очевиден, вот только всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Начнём с того, что GeForce RTX 4090 здесь явно неуместна, ведь у владельцев указанных выше процессоров нет денег на покупку видеокарты за 2000 долларов. Если бы использовалась GeForce RTX 4070, то разница между камнями оказалась бы меньше, ну а с GeForce RTX 3060 различия увидеть и вовсе не получилось бы. Это значит, что в реальных играх обычные геймеры окажутся примерно на равных. Ну а с ценой системного блока потенциальных покупателей платформы АМ5 ждут неприятные сюрпризы.

Как уже было сказано выше, материнские платы и оперативная память для АМ5 стоят дороже, чем под АМ4. Также стоит помнить, что сам Ryzen 7 5700X3D на целых 50 долларов выгоднее, а в итоге можно неплохо сэкономить. Прибавьте сюда тех, у кого уже есть готовая сборка на старой материнской плате. К примеру, у вас много лет пылилась старая материнская плата с чипсетом В450, которую вы уже списали со счетов. Достаточно купить процессор, обновить BIOS, и компьютер заиграет новыми красками. Пожалуй, Ryzen 7 5700X3D максимально дружелюбен к апгрейду, ну а Ryzen 7 7700X – это просто хороший процессор с отличным потенциалом. Делать прямой выбор не придётся, поскольку в итоге за сборку с Ryzen 7 5700X3D вы заплатите на 100 долларов меньше. В российской рознице камень ещё не появился. И всё же, если вы ищете наиболее выгодную платформу для сборки игровой системы, то можно продолжать наслаждаться вечным АМ4, который остаётся актуальным уже много лет. Что до АМ5, то за сокетом будущее, а новое поколение процессоров станет ещё более перспективным и мощным.



