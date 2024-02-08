Сообщается, что у ВСУ осталось всего 5 боевых Су-25

Россия регулярно наносит мощные удары по военным объектам на территории Украины. В ход идут баллистические и крылатые ракеты, а тактика считается сложной и запутанной. Часто первыми в бой идут дроны-камикадзе. Если ещё год назад они лениво плюхались по целям, то сегодня совершают пролёты по всей Украине, внимательно высматривая противоракетные системы. Некоторые беспилотники уходят в западные области, тогда как другие возвращаются на юг или отправляются прямиком в Киев. Это уже тактические мелочи, которые зависят от стоящих задач и эффективности выявления тех или иных целей. Следом прилетают крылатые ракеты. Некоторые тут же бьют по выявленным объектам, тогда как другие продолжают кружить над Украиной, постоянно меняя направление движения. Подобные действия сводят с ума противоракетные системы ВСУ, поскольку операторы до конца не могут понять, знают ли русские об их месторасположении.

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В последние дни сообщалось, что российские ракеты снова били по военным аэродромам. Якобы, украинская сторона активно готовится к приёму американских истребителей, поэтому производятся попытки замедлить строительство защищённых сооружений, а также уничтожить уже подготовленные базы. Особенно сильные прилёты замечены в западных областях, где могут строиться бункеры с подземной дислокацией. Как бы там ни было, F-16 пока в Украину не прилетели, тогда как избранные лётчики проходят усиленную подготовку. Похоже, недавно одним асом у ВСУ стало меньше, о чём информируют российские военкоры. Сообщается, что в воздушном бою был сбит украинский Су-25. Пилот управлял старым советским Су-25 и считался одним из самых опытных и талантливых в украинских вооружённых силах. Владиславу Рыкову было 29 лет, а сам он успел совершить 385 боевых вылетов. К такому возрасту пилот успел получить звание подполковника и имел высокий авторитет как среди сослуживцев, так и в командовании.

Лётчик нечасто появлялся в прессе и не имел страниц в социальных сетях. Есть несколько его фотографий, с одной из которых вы можете ознакомиться ниже. Российские военкоры отмечают, что Су-25 был сбит при помощи ракеты Р-37, выпущенной из Су-35С. Опровергнуть или подтвердить подобные заявления мы не можем, поскольку они носят неофициальный характер. В данном случае важно отметить, что сам Рыков был опасным противником, поскольку умудрился возвращаться на место дислокации почти 2 года ведения боевых действий. Известно, что он активно учил английский язык и состоял в числе пилотов, которые первыми должны приступить к управлению американскими F-16. В сети утверждают, что Рыков был вторым по значимости лётчиком в вооружённых силах Украины, а долгое время его удавалось беречь за счёт своевременных предупреждений со стороны НАТО. Обычно рядом с Украиной находится несколько самолётов-разведчиков, который мониторят воздушное пространство и в режиме реального времени видят взлёты и посадки российских машин. Не исключено, что на этот раз Су-25 залетел слишком далеко от базы. Кроме того, если действительно применялась ракета Р-37, то взлёта российского самолёта в НАТО могли и не заметить.

Всё дело в том, что авиационная ракета способна преодолевать расстояние до 300 километров. В случае, если ракета запускалась далеко от украинской территории, то обнаружить её почти невозможно, а некоторые военкоры и вовсе полагают, что украинский пилот угодил в ловушку. Есть мнение, что вылеты подобных асов отслеживаются, поскольку пилотов со стажем в Украине осталось не так много. Похоже, в настоящее время самым опытным и лучшим пилотом ВСУ остаётся Ростислав Лазаренко. Именно он сообщил о гибели Рыкова, подтвердив информацию, появившуюся в российской прессе. Отдельно указывается, что пилота сбили в районе населённого пункта Новотроицкое. Это Донецкая область, а значит лётчик действительно был далеко от своей базы, расположенной где-то на западе Украины. По сведениям российских военкоров, сегодня в полной боевой готовности у ВСУ осталось всего 5 Су-25. Это незначительное количество для создания перелома на том или ином направлении, но достаточно для нанесения уколов в самых неожиданных местах.