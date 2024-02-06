Многие аналитики полагают, что решение может повлиять на будущее Bitcoin

Кем бы ни был легендарный Сатоши Накамото, но исчезновение его стало драйвером для роста курса Bitcoin и привлекло внимание к криптовалютам энтузиастов со всего мира. При этом сам создатель цифрового золота пропал внезапно, что вызвало массу догадок и слухов.

Давайте поговорим об этом немного ниже, а пока стоит обратить внимание на тот факт, что Сатоши оказался чрезвычайно предусмотрительным, а его проект лишён уязвимостей. Взломать Bitcoin невозможно, а сам Накамото позаботился о том, чтобы никто не получил 50% всех монет и тем самым не стал управлять всей сетью. В первые месяцы существования первой криптовалюты, её создать активно майнил, а по некоторым подсчётам на его кошельке находится порядка 1 миллиона монет. Если перевести это в более реальные суммы, то на руках у Сатоши около 42 миллиардов долларов. Сумма немаленькая, поэтому привлекает всякого рода шарлатанов, к числу которых несомненно относится и Крейг Райт. Какое-то время назад этот персонаж объявил себя создателем первой криптовалюты, но жалуется на то, что потерял ключи к основному кошельку. В целом мошенник явно не тянет на человека, который был способен выполнить такой монументальный труд, ну а вчера в Лондонском Высоком суде началось рассмотрение вопроса о праве интеллектуальной собственности на криптовалюту Bitcoin.

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Представители Crypto Open Patent Alliance (COPA) требуют суд признать, что Крейг Райт является мошенником и не имеет отношения к созданию цифрового золота. Судебные слушания начались 5 февраля 2024 года и продлятся 5 недель. Какой вердикт вынесет суд, можно только догадываться, а эксперты полагают, что решение во многом повлияет на судьбу всех криптовалют. Напомним, Крейг Райт называет себя автором официального документа, написанного в 2008 году и представляющего собой основу для существования Bitcoin и других подобных активов. Райт уверяет, что должен получить авторские права на официальный документ и интеллектуальную собственность, включая указанные выше монеты и другие причитающиеся ему средства. Юристы, COPA назвали Райта мошенником и лжецом, который не располагает доказательствами, но уже много лет мешает криптовалютам развиваться. Райта обвиняют в подделке документов, ну а в случае поражения непризнанный Накамото может получить вполне реальный срок.

Не исключено, что личность Сатоши Накамото так никогда и не будет раскрыта. Напомним, этот псевдоним был использован создателем Bitcoin или группой людей, скрывающих свою истинную личность. Накамото написал белую книгу «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» в 2008 году и активно работал над развитием сети Bitcoin ещё какое-то время. В 2010 году он исчез, оставив сообщение о том, что передаёт руководство разработкой другим лицам. С тех пор поиски легендарной фигуры не прекращаются, но к настоящему моменту реальной кандидатуры нет. Ходят слухи, что первую криптовалюту создали люди из правительственных структур США, но верить или нет в подобные домыслы, каждый решает самостоятельно. Bitcoin основан на технологии блокчейн, которая обеспечивает децентрализованную и безопасную систему записи транзакций. Эта технология стала основой для множества других криптовалют и нашла применение в различных отраслях, включая финансы, здравоохранение, логистику и даже правительственные службы. Нет никаких сомнений, что Bitcoin стал самым революционным активом за многие столетия и совершил переворот в традиционной финансовой сфере. Пожалуй, поспорить с первой криптовалютой может только внедрение цифровых денежных переводов, но мы в любом случае тратим или получаем рубли, доллары или евро.

Благодаря децентрализации и новым возможностям владельцы Bitcoin могут управлять своими средствами без обращения к помощи к банковской сфере. Это мощный финансовый инструмент, ставший конкурентом существующим институтам власти, а признание первой криптовалюты всё ещё не закреплено в законодательстве США и Евросоюза. Цена Bitcoin подвержена значительной волатильности, что представляет как риски, так и возможности для инвесторов. Многие считают цифровое золото ценным активом для долгосрочных инвестиций, в то время как другие используют его для краткосрочной торговли на рынке и получения спекулятивной прибыли. Для многих людей по всему миру Bitcoin стал символом финансовой свободы и анонимности. Сегодня власти пытаются взять криптовалюты под контроль, апеллируя к тому, что данный инструмент стал идеальным способом ухода от налогов, дачи взяток, способствует коррупции и прекрасно вписался в торговлю наркотиками и в целом используется в преступных целях. Ну а многие энтузиасты полагают, что Bitcoin не только представляет собой новую форму денег, но и воплощает идею отсутствия контроля, тех, кто стремится следить за каждым шагом обычных людей по всему миру. Несмотря на теории и догадки, загадка Сатоши Накамото продолжает жить своей жизнью. Наследие создателя первой криптовалюты, изменило финансовую систему, а попытки взять Bitcoin под полный контроль обречены на провал. Нет никаких сомнений, что сед в Лондоне не раскроет нам личность Сатоши Накамото, но может привести к тому, что ещё один мошенник перестанет присваивать себе чужие заслуги.