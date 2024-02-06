На самом деле, после уничтожения 2 танков летом 2023 года больше Challenger 2 никто на линии соприкосновения не видел

Эксперты отмечают, что основные боевые танки стран НАТО сильно устарели. Leopard 2 даже в самых продвинутых модификациях остаётся сильно уязвим перед минными полями и ударами с воздуха, а все доказательства были представлены в Украине, где Leopard 2А6 горели также хорошо, как и ранние модификации.

Французская техника вызывает массу вопросов, а в итоге власти даже не решились отправить Leclerc в Киев. Вместо этого Макрон щедро одарил Зеленского колёсными AMX-10RC, которые были признаны небезопасными для ведения боевых действий даже нетребовательными украинскими танкистами. Ходили слухи, что экипажи отказывались выполнять задания на такой технике, поскольку шансы выжить в бою были близки к нулевым. Кроме Leopard 2 у Германии есть Panther KF51, но это тёмная лошадка, ведь танк был представлен в 2022 году, а всё сводится к количеству. Предполагается, что при текущем уровне производительных мощностей, концерн Rheinmetall сможет выпустить не больше 15 машин в год. Потребуются десятилетия, чтобы Panther KF51 стал действительно массовым, тогда как сегодня приходится рассчитывать исключительно на старую технику. Ну а у Британии имеется 227 единиц Challenger 2. В начале 2022 года было намного больше, но украинский конфликт самым негативным образом отразился на боеспособности королевских вооружённых сил.

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Поговаривают, что армия находится в упадке, флот переживает не лучшие времена, а на этом фоне решение о модернизации Challenger 2 до Challenger 3 кажется настоящим спасением. Местные журналисты пытаются преподнести программу улучшения в качестве революционной, тогда как на самом деле танк получит больше продвинутых технологий и слегка улучшенную защиту. По факту, изменений не так много, но сегодня англичане на большее не способны. Что любопытно, из 227 машин, которые находятся на балансе военного ведомства, теоретическую возможность модернизации имеют только 148 единиц. Похоже, остальные находятся в таком ужасном состоянии, что их решено оставить в покое. Ну а поскольку политики никак не могут забыть славное прошлое своей страны, то продолжают упрямо игнорировать накопившиеся проблемы и необходимость их решения. Так вот, вместо того, чтобы начать разработку нового танка, либо ускорить модернизацию оставшихся, британские парламентарии вызвали на ковёр младшего министра по делам вооружённых сил и ветеранов Соединённого королевства. Похоже, сам министр обороны был сильно занят, ну а указанный выше Джеймс Хиппи занимает номинальную должность, которая позволяет ему говорить от имени Министерства обороны, но только определённые вещи и без права принимать решения.

Так вот, на этот раз политиков возмущает тот факт, что Зеленский получил всего 14 танков британского производства. Там подсчитали, что военное ведомство не планирует модернизировать десятки Challenger 2, а значит всю эту технику нужно погрузить и отправить в Украину. Хиппи был явно подготовлен к подобному вопросу, поэтому начал с козырей. Оказывается, Британия и не ставила перед собой цель насытить Киев танками. Главная задача заключалась в привлечении международной поддержки и внимания к проблеме. Передача танков носила символический характер и позволила перейти к массовым поставкам из стран, у которых было чем поделиться. Как только Challenger 2 появились на Донбассе, важное решение приняла Германия, а после и другие государства, что позволило Украине провести наступательную операцию 2023 года. Сам Хиппи умалчивает об итогах наступления, но парламентарии и сами всё прекрасно понимают.

Кстати, недавно местные политики задали вопрос действующим властям, обратив внимание на то, что даже после модернизации Challenger 3 у Англии будет ощутимо меньше, чем у России Т-90М. Вот только российская армия уже сегодня располагает таким количеством модернизированных танков, тогда как Британия только строит планы по улучшению сильно устаревших машин. Не исключено, что часть танков, которая не подходит для обновления, будет использоваться в качестве запчастей, а значит возможности для передачи дополнительных машин у англичан действительно нет. Как бы там ни было, но украинские войска редко используют Challenger 2. Ещё летом за сутки на одном направлении сгорело сразу две машины, после чего британские танки в зоне проведения СВО больше никто не видел. Ну а учитывая тот факт, что российские «Ланцеты» проникают на приличную глубину за линию соприкосновения, то Challenger 2 надёжно спрятаны в тылу и не участвуют в боевых действиях.

Напомним, разработка Challenger 2 началась ещё в конце 80-х годов под началом компании Vickers Defence Systems, которая позднее стала частью BAE Systems. Первые прототипы танка были представлены в 1991 году. Основой для Challenger 2 во многом стал Challenger 1, но новая модель получила значительные улучшения. Она оснащена 120-мм гладкоствольной пушкой L30, более прочной бронёй с композитными материалами и современными на момент выпуска электронными системами. Производство Challenger 2 было запущено в конце 1990-х годов, а танк был принят на вооружение британской армии в 2002 году. За годы эксплуатации ОБТ прошёл ряд модернизаций, включая улучшение электроники, систем управления огнём и других компонентов. Технические характеристики Challenger 2 включают в себя максимальную скорость около 60 км/ч, дальность по шоссе более 450 км, и экипаж из четырёх человек. Вес танка составляет около 62 тонны. Сегодня британская военная промышленность переживает не лучшие времена, а с ней на дно идёт и гордость нации - Challenger 2, который так и не стал самым лучшим танком на планете.