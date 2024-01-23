Прототип танка был впервые представлен публике на выставке International Armoured Vehicles

Ещё недавно Challenger 2 считался одним из самых лучших танков на планете. Британцы кичились отличным бронированием и высокой точностью, забывая о том, что машина практически не участвовала в реальных боевых действиях. Ну а поскольку в какой-то момент англичане и сами поверили в то, что Challenger 2 – это лучший танк на планете, то при первой же возможности отправили несколько машин в Украину.

Что примечательно, Challenger 2 стал первым танком НАТО, который прибыл в Украину, но в бой он вступил с большим запозданием. Похоже, после того, как российские военнослужащие поразили изрядное количество немецких Leopard 2, англичане начали беспокоиться, но Challenger 2 всё равно появился в зоне проведения СВО. Парочка машин была уничтожена, а после ВСУ перестали применять британские машины в реальном бою. Мало того, спустя какое-то время правительство Британии приняло решение об утилизации нескольких десятков танков, а разговоры о невероятной мощи Challenger 2 больше не ведутся.

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Как оказалось, всё это время британские инженеры разрабатывали ОБТ следующего поколения, который будет носить название Challenger 3. Машина была представлена на выставке International Armoured Vehicles, которая проходит в Лондоне с 22 по 25 января. За разработку отвечает консорциум Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), а до этого в прессе ходили слухи об обновлённой версии Challenger 3. К сожалению, характеристики машины не были раскрыты, хотя некоторая информация всё же есть. Так, если ранее прессе показывали частично функциональный демонстратор Challenger 3, то на выставке был продемонстрирован полноценный прототип. Машина получила обновлённую башню, а корпус покрыт модульной сменной композитной броней Farnham. За дополнительную защиту отвечает специальный кожух, скрывающий верхнюю плиту корпуса, борта башни и маску орудия. Ожидается, что башня будет дополнительно усилена модульной броней, защищающей от артиллерийских боеприпасов. Танк Challenger 3 будет оборудован системой активной защиты Trophy VPS с игнорированной модульной бронёй Epsom. Боеукладка будет изолирована лишь частично, за счёт закрывающихся створок в задней нише башни. Разработка брони Farnham и Epsom была поручена британскому научно-исследовательскому центру DSTL.

Источники в британской прессе отмечают, что испытания прототипа начнутся в течение нескольких недель. Вот только речь идёт не о новом танке, который нужно было создать с нуля, а об обычной модернизации. Таким образом ожидать значительного прорыва не стоит, а всего будет улучшено порядка 148 танков, находящихся в боевом состоянии. Отдельно уточняется, что всего на хранении у британской армии есть 227 машин Challenger 2, но некоторые из них уже не подходят для модернизации. Одним из ключевых улучшений значится замена башни на более современную с цифровой архитектурой, современными приборами наблюдения Orion для командира и наводчика. В качестве пушки будет использовано 120-мм гладкоствольное орудие Rh120 L55A1CR3, адаптированное к башне Challenger 3. В дополнение установлен пулемёт L94A1 калибра 7,62 мм, а на башне размещены два дымовых гранатомёта калибра 66-мм. Количество боеприпасов остаётся неизвестным, а сроки сильно размыты.

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Модернизация корпуса включает новую подвеску Hydrogas третьего поколения и силовой агрегат с дизельным двигателем V12 Perkins Condor CV12-9a и трансмиссией David Brown SANTASALO TN54E. Вес базовой комплектации танка (без учёта дополнительной брони Epsom) составит около 66 тонн, что делает его сопоставимым с танками M1A2SEPv3 и Leopard 2A7V. Проще говоря, машина получится тяжёлой, а внутри будет скрываться всё тот же Challenger 2, который потерпел неудачу в Украине и сильно устарел.