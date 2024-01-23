Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Британия модернизирует 148 танков Challenger 2 и превратит их в такие же устаревшие Challenger 3
Прототип танка был впервые представлен публике на выставке International Armoured Vehicles

реклама

Ещё недавно Challenger 2 считался одним из самых лучших танков на планете. Британцы кичились отличным бронированием и высокой точностью, забывая о том, что машина практически не участвовала в реальных боевых действиях. Ну а поскольку в какой-то момент англичане и сами поверили в то, что Challenger 2 – это лучший танк на планете, то при первой же возможности отправили несколько машин в Украину.

Что примечательно, Challenger 2 стал первым танком НАТО, который прибыл в Украину, но в бой он вступил с большим запозданием. Похоже, после того, как российские военнослужащие поразили изрядное количество немецких Leopard 2, англичане начали беспокоиться, но Challenger 2 всё равно появился в зоне проведения СВО. Парочка машин была уничтожена, а после ВСУ перестали применять британские машины в реальном бою. Мало того, спустя какое-то время правительство Британии приняло решение об утилизации нескольких десятков танков, а разговоры о невероятной мощи Challenger 2 больше не ведутся. 

реклама

Как оказалось, всё это время британские инженеры разрабатывали ОБТ следующего поколения, который будет носить название Challenger 3. Машина была представлена на выставке International Armoured Vehicles, которая проходит в Лондоне с 22 по 25 января. За разработку отвечает консорциум Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), а до этого в прессе ходили слухи об обновлённой версии Challenger 3. К сожалению, характеристики машины не были раскрыты, хотя некоторая информация всё же есть. Так, если ранее прессе показывали частично функциональный демонстратор Challenger 3, то на выставке был продемонстрирован полноценный прототип. Машина получила обновлённую башню, а корпус покрыт модульной сменной композитной броней Farnham. За дополнительную защиту отвечает специальный кожух, скрывающий верхнюю плиту корпуса, борта башни и маску орудия. Ожидается, что башня будет дополнительно усилена модульной броней, защищающей от артиллерийских боеприпасов. Танк Challenger 3 будет оборудован системой активной защиты Trophy VPS с игнорированной модульной бронёй Epsom. Боеукладка будет изолирована лишь частично, за счёт закрывающихся створок в задней нише башни. Разработка брони Farnham и Epsom была поручена британскому научно-исследовательскому центру DSTL.

Источники в британской прессе отмечают, что испытания прототипа начнутся в течение нескольких недель. Вот только речь идёт не о новом танке, который нужно было создать с нуля, а об обычной модернизации. Таким образом ожидать значительного прорыва не стоит, а всего будет улучшено порядка 148 танков, находящихся в боевом состоянии. Отдельно уточняется, что всего на хранении у британской армии есть 227 машин Challenger 2, но некоторые из них уже не подходят для модернизации. Одним из ключевых улучшений значится замена башни на более современную с цифровой архитектурой, современными приборами наблюдения Orion для командира и наводчика. В качестве пушки будет использовано 120-мм гладкоствольное орудие Rh120 L55A1CR3, адаптированное к башне Challenger 3. В дополнение установлен пулемёт L94A1 калибра 7,62 мм, а на башне размещены два дымовых гранатомёта калибра 66-мм. Количество боеприпасов остаётся неизвестным, а сроки сильно размыты. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Модернизация корпуса включает новую подвеску Hydrogas третьего поколения и силовой агрегат с дизельным двигателем V12 Perkins Condor CV12-9a и трансмиссией David Brown SANTASALO TN54E. Вес базовой комплектации танка (без учёта дополнительной брони Epsom) составит около 66 тонн, что делает его сопоставимым с танками M1A2SEPv3 и Leopard 2A7V. Проще говоря, машина получится тяжёлой, а внутри будет скрываться всё тот же Challenger 2, который потерпел неудачу в Украине и сильно устарел. 

#военные технологии #танки #challenger 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Французский стартап разрабатывает для украинских САУ CAESAR умную систему прицеливания на базе ИИ
Латвия приняла решение закупить у Германии танки Leopard 2 для усиления Вооруженных Сил к 2030 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
10
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
16
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
5
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
8
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
5
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
2
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
1
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
29
Китай вложил 40 миллиардов долларов в импорт оборудования для производства чипов в 2023 году
6
На Южно-Сибирской магистрали ввели новые объекты
+
Guardian: Ученые нашли в Арктике древние вирусы, которые при оттаивании грозят новой пандемией
+
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
32
Бывший глава Google: "Стаи" российских беспилотников выводят из строя любую технику ВСУ на передовой
+
Названы смартфоны Samsung, которые обновятся до One UI 6.1 с ИИ
+
Realme 12 Pro на Snapdragon 6 Gen 1 протестировали в Geekbench
1
Командование ВСУ создает резервы топлива на Донецком направлении
4
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через Систему Быстрых Платежей
1
Пользователю удалось "развязать язык" чат-боту международной компании DPD
1
В Китае проведены успешные испытания первой ступени многоразовой ракеты-носителя
3
Огромное обновление Windows 11 24H2 для компьютеров с искусственным интеллектом ожидается в сентябре
3

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
132
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
37
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
2
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
74
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
3
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
7
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
6
Трансформация "Запорожцев" в грузовики: история и судьба необычных автомобилей
6
Обзор игры Kingdom Come Deliverance - настоящее средневековье
+

Сейчас обсуждают

lion77815
00:09
Нафиг ам5. Уже 8... вышли, рвущие 7... Через пару лет выкинешь эту свою оверпрайснутую b650
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
REY_B_
00:08
В 1942 году Ил-2 стали загружать мелкими бомбами с кумулятивными зарядами. После этого немецкие танки перестали ходить колоннами. После появления Ланцетов с самонаведением, танкам вообще лучше всего с...
Netflix заключает сделку на 5 миллиардов долларов для эксклюзивного показа WWE Raw
super619
00:07
Деньги в помойку. В 1999 году надо было не 486 апгрейдить, а брать Pentium с MMX инструкциями.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
HP91
00:06
Что то через чур навязчиво эти пидо..рги продвигают свой типо ИИ во все щели. Явно есть подводные камни во всей этой ереси
Сэм Альтман хочет сам решить проблему нехватки чипов искусственного интеллекта
alli
00:05
Seagate представила жесткий диск с технологией Mozaic 3+ объемом 30 ТБ
bzun
00:02
Нет, нелогично, просто некоторые никак не могут понять вселенную и придумывают всякую хренатень вроде черных дыр, черная материя и солнц в миллиарды раз больше нашего
Астрономы обнаружили старейшую черную дыру: её возраст составляет более 13 млрд лет
REY_B_
00:01
Чего-то показания не сходятся. - TSMC уже не первый квартал подряд отчитывается о снижении выручки.
Сэм Альтман хочет сам решить проблему нехватки чипов искусственного интеллекта
Александр
23:58
Я в 1967 году взял блок на 50кВт и не пожалел, он у меня пережил 384 топовых видюхи
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Bearcub
23:47
Да там походу лохи ещё и платят чтобы подпись поставить)))
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Bearcub
23:46
Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти.
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем